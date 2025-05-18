Дуров раскрыл, кто просил его о цензуре для румын в Telegram
Дуров: заблокировать румынских консерваторов в Telegram просили во Франции
Павел Дуров. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров утверждает в соцсети Х, что директор Главного управления внешней безопасности Франции (DGSE) Николя Лернер просил его заблокировать "консервативные голоса" в Румынии перед выборами.
Дуров в воскресенье сообщил, что к нему обратились "с просьбой заставить замолчать консерваторов в Румынии в преддверии сегодняшних президентских выборов". По его словам, просьба исходила от "западноевропейского правительства" - Дуров не стал называть страну, однако снабдил сообщение изображением багета, ассоциирующегося с Францией. МИД Франции в воскресенье отверг обвинения во вмешательстве Парижа во второй тур выборов президента Румынии.
"Этой весной ... в (отеле - ред.) Hôtel de Crillon глава французской разведки Николя Лернер попросил меня заблокировать консервативные голоса в Румынии в преддверии выборов. Я отказался", - написал Дуров.
По его словам, Telegram не будет блокировать оппозиционно настроенных пользователей в странах Европы.
В пятницу кандидат на пост президента Румынии, лидер националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион обвинил президента Франции Эммануэля Макрона в непосредственном вмешательстве в румынские выборы. По его словам, посол Франции ездил в регионы по всей стране, чтобы убедить руководителей и бизнесменов поддержать другого кандидата.
В воскресенье в Румынии проходит второй тур выборов президента. Первый тур состоялся 4 мая, больше всего голосов получили лидер националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион (41%) и мэр Бухареста Никушор Дан (21%).
Президентские выборы в Румынии в 2025 году проходят на фоне политического кризиса, вызванного аннулированием результатов первого тура, состоявшегося в 2024 году, когда независимый кандидат Кэлин Джеорджеску одержал победу, но итоги голосования были отменены из-за предполагаемого вмешательства в избирательный процесс через социальные сети. Это решение вызвало протесты в стране и обвинения румынских властей в подавлении оппозиции, в том числе со стороны администрации США.