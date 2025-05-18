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Дуров раскрыл, кто просил его о цензуре для румын в Telegram - РИА Новости, 18.05.2025
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23:23 18.05.2025 (обновлено: 23:35 18.05.2025)
https://ria.ru/20250518/telegram-2017734184.html
Дуров раскрыл, кто просил его о цензуре для румын в Telegram
Дуров раскрыл, кто просил его о цензуре для румын в Telegram - РИА Новости, 18.05.2025
Дуров раскрыл, кто просил его о цензуре для румын в Telegram
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров утверждает в соцсети Х, что директор Главного управления внешней безопасности Франции (DGSE) Николя Лернер просил... РИА Новости, 18.05.2025
2025-05-18T23:23:00+03:00
2025-05-18T23:35:00+03:00
румыния
telegram
президентские выборы в румынии — 2025
павел дуров
в мире
франция
россия
джордже симион
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров утверждает в соцсети Х, что директор Главного управления внешней безопасности Франции (DGSE) Николя Лернер просил его заблокировать "консервативные голоса" в Румынии перед выборами.Дуров в воскресенье сообщил, что к нему обратились "с просьбой заставить замолчать консерваторов в Румынии в преддверии сегодняшних президентских выборов". По его словам, просьба исходила от "западноевропейского правительства" - Дуров не стал называть страну, однако снабдил сообщение изображением багета, ассоциирующегося с Францией. МИД Франции в воскресенье отверг обвинения во вмешательстве Парижа во второй тур выборов президента Румынии."Этой весной ... в (отеле - ред.) Hôtel de Crillon глава французской разведки Николя Лернер попросил меня заблокировать консервативные голоса в Румынии в преддверии выборов. Я отказался", - написал Дуров.По его словам, Telegram не будет блокировать оппозиционно настроенных пользователей в странах Европы.В пятницу кандидат на пост президента Румынии, лидер националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион обвинил президента Франции Эммануэля Макрона в непосредственном вмешательстве в румынские выборы. По его словам, посол Франции ездил в регионы по всей стране, чтобы убедить руководителей и бизнесменов поддержать другого кандидата.В воскресенье в Румынии проходит второй тур выборов президента. Первый тур состоялся 4 мая, больше всего голосов получили лидер националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион (41%) и мэр Бухареста Никушор Дан (21%).Президентские выборы в Румынии в 2025 году проходят на фоне политического кризиса, вызванного аннулированием результатов первого тура, состоявшегося в 2024 году, когда независимый кандидат Кэлин Джеорджеску одержал победу, но итоги голосования были отменены из-за предполагаемого вмешательства в избирательный процесс через социальные сети. Это решение вызвало протесты в стране и обвинения румынских властей в подавлении оппозиции, в том числе со стороны администрации США.
https://ria.ru/20250518/frantsija-2017733118.html
https://ria.ru/20250518/vybory-2017728630.html
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румыния, telegram, президентские выборы в румынии — 2025, павел дуров, в мире, франция, россия, джордже симион, никушор дан
Румыния, Telegram, Президентские выборы в Румынии — 2025, Павел Дуров, В мире, Франция, Россия, Джордже Симион, Никушор Дан
Дуров раскрыл, кто просил его о цензуре для румын в Telegram

Дуров: заблокировать румынских консерваторов в Telegram просили во Франции

© Фото : Павел Дуров/ВКонтактеПавел Дуров
Павел Дуров - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
© Фото : Павел Дуров/ВКонтакте
Павел Дуров. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров утверждает в соцсети Х, что директор Главного управления внешней безопасности Франции (DGSE) Николя Лернер просил его заблокировать "консервативные голоса" в Румынии перед выборами.
Дуров в воскресенье сообщил, что к нему обратились "с просьбой заставить замолчать консерваторов в Румынии в преддверии сегодняшних президентских выборов". По его словам, просьба исходила от "западноевропейского правительства" - Дуров не стал называть страну, однако снабдил сообщение изображением багета, ассоциирующегося с Францией. МИД Франции в воскресенье отверг обвинения во вмешательстве Парижа во второй тур выборов президента Румынии.
Флаг Франции - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
Франция отвергла обвинения во вмешательстве в выборы в Румынии
Вчера, 22:59
"Этой весной ... в (отеле - ред.) Hôtel de Crillon глава французской разведки Николя Лернер попросил меня заблокировать консервативные голоса в Румынии в преддверии выборов. Я отказался", - написал Дуров.
По его словам, Telegram не будет блокировать оппозиционно настроенных пользователей в странах Европы.
В пятницу кандидат на пост президента Румынии, лидер националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион обвинил президента Франции Эммануэля Макрона в непосредственном вмешательстве в румынские выборы. По его словам, посол Франции ездил в регионы по всей стране, чтобы убедить руководителей и бизнесменов поддержать другого кандидата.
Президентские выборы в Румынии - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
МВД Румынии зарегистрировало 220 сообщений о нарушениях на выборах
Вчера, 21:52
В воскресенье в Румынии проходит второй тур выборов президента. Первый тур состоялся 4 мая, больше всего голосов получили лидер националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион (41%) и мэр Бухареста Никушор Дан (21%).
Президентские выборы в Румынии в 2025 году проходят на фоне политического кризиса, вызванного аннулированием результатов первого тура, состоявшегося в 2024 году, когда независимый кандидат Кэлин Джеорджеску одержал победу, но итоги голосования были отменены из-за предполагаемого вмешательства в избирательный процесс через социальные сети. Это решение вызвало протесты в стране и обвинения румынских властей в подавлении оппозиции, в том числе со стороны администрации США.
Кандидат в президенты Румынии Джеордже Симион - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
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РумынияTelegramПрезидентские выборы в Румынии — 2025Павел ДуровВ миреФранцияРоссияДжордже СимионНикушор Дан
 
 
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