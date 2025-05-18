https://ria.ru/20250518/svo-2017722232.html

Глава ДНР рассказал о продвижении ВС России в зоне СВО

Глава ДНР рассказал о продвижении ВС России в зоне СВО - РИА Новости, 18.05.2025

Глава ДНР рассказал о продвижении ВС России в зоне СВО

Российские военные продвинулись на Великоновоселковском и Красноармейском направлениях, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале. РИА Новости, 18.05.2025

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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Российские военные продвинулись на Великоновоселковском и Красноармейском направлениях, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале."На Великоновоселковском направлении тоже есть определенного рода дополнительные продвижения наших подразделений", — сказал он в видеообращении.Кроме того, Пушилин рассказал о значительном продвижении российских войск в районе села Зверево и поселка Леонтовичи на Красноармейском направлении. Так, бои ведутся в близлежащих лесополосах, при этом боестолкновения он оценил как достаточно серьезные. ВСУ также оказывают ощутимое сопротивление в районах поселков Удачное и Котлино, добавил он.Ранее в воскресенье Минобороны сообщило, что Вооруженные силы России освободили село Богатырь на Южнодонецком направлении. Оно находится в Великоновоселковском районе и играет важную роль в контексте дальнейшего освобождения ДНР — это крупный логистический узел, расположенный неподалеку от границы с Днепропетровской областью.

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россия, донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф