Рейтинг@Mail.ru
Глава ДНР рассказал о продвижении ВС России в зоне СВО - РИА Новости, 18.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:22 18.05.2025 (обновлено: 21:47 18.05.2025)
https://ria.ru/20250518/svo-2017722232.html
Глава ДНР рассказал о продвижении ВС России в зоне СВО
Глава ДНР рассказал о продвижении ВС России в зоне СВО - РИА Новости, 18.05.2025
Глава ДНР рассказал о продвижении ВС России в зоне СВО
Российские военные продвинулись на Великоновоселковском и Красноармейском направлениях, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале. РИА Новости, 18.05.2025
2025-05-18T20:22:00+03:00
2025-05-18T21:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
денис пушилин
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/08/2009988460_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_19c091fbbf87ee61f64ef82d8ee4d0c2.jpg
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Российские военные продвинулись на Великоновоселковском и Красноармейском направлениях, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале."На Великоновоселковском направлении тоже есть определенного рода дополнительные продвижения наших подразделений", — сказал он в видеообращении.Кроме того, Пушилин рассказал о значительном продвижении российских войск в районе села Зверево и поселка Леонтовичи на Красноармейском направлении. Так, бои ведутся в близлежащих лесополосах, при этом боестолкновения он оценил как достаточно серьезные. ВСУ также оказывают ощутимое сопротивление в районах поселков Удачное и Котлино, добавил он.Ранее в воскресенье Минобороны сообщило, что Вооруженные силы России освободили село Богатырь на Южнодонецком направлении. Оно находится в Великоновоселковском районе и играет важную роль в контексте дальнейшего освобождения ДНР — это крупный логистический узел, расположенный неподалеку от границы с Днепропетровской областью.
https://ria.ru/20250517/aleksandropol-2017546858.html
https://ria.ru/20250518/bogatyr-2017673686.html
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/08/2009988460_197:0:2928:2048_1920x0_80_0_0_ad3bcead980739619e7db5a2ca036dd9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Глава ДНР рассказал о продвижении ВС России в зоне СВО

Пушилин: ВС России значительно продвинулись на двух направлениях в ДНР

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Военнослужащие ВС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Российские военные продвинулись на Великоновоселковском и Красноармейском направлениях, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале.
"На Великоновоселковском направлении тоже есть определенного рода дополнительные продвижения наших подразделений", — сказал он в видеообращении.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
ВС России освободили Александрополь в ДНР
17 мая, 12:05
Кроме того, Пушилин рассказал о значительном продвижении российских войск в районе села Зверево и поселка Леонтовичи на Красноармейском направлении. Так, бои ведутся в близлежащих лесополосах, при этом боестолкновения он оценил как достаточно серьезные. ВСУ также оказывают ощутимое сопротивление в районах поселков Удачное и Котлино, добавил он.
Ранее в воскресенье Минобороны сообщило, что Вооруженные силы России освободили село Богатырь на Южнодонецком направлении. Оно находится в Великоновоселковском районе и играет важную роль в контексте дальнейшего освобождения ДНР — это крупный логистический узел, расположенный неподалеку от границы с Днепропетровской областью.
Кадры освобождения села Богатырь в ДНР - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
Минобороны рассказало, что значит освобождение села Богатырь в ДНР
Вчера, 12:53
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала