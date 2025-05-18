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Глава ДНР рассказал о продвижении ВС России в зоне СВО
Глава ДНР рассказал о продвижении ВС России в зоне СВО - РИА Новости, 18.05.2025
Глава ДНР рассказал о продвижении ВС России в зоне СВО
Российские военные продвинулись на Великоновоселковском и Красноармейском направлениях, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале. РИА Новости, 18.05.2025
2025-05-18T20:22:00+03:00
2025-05-18T20:22:00+03:00
2025-05-18T21:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Российские военные продвинулись на Великоновоселковском и Красноармейском направлениях, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале."На Великоновоселковском направлении тоже есть определенного рода дополнительные продвижения наших подразделений", — сказал он в видеообращении.Кроме того, Пушилин рассказал о значительном продвижении российских войск в районе села Зверево и поселка Леонтовичи на Красноармейском направлении. Так, бои ведутся в близлежащих лесополосах, при этом боестолкновения он оценил как достаточно серьезные. ВСУ также оказывают ощутимое сопротивление в районах поселков Удачное и Котлино, добавил он.Ранее в воскресенье Минобороны сообщило, что Вооруженные силы России освободили село Богатырь на Южнодонецком направлении. Оно находится в Великоновоселковском районе и играет важную роль в контексте дальнейшего освобождения ДНР — это крупный логистический узел, расположенный неподалеку от границы с Днепропетровской областью.
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россия, донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Глава ДНР рассказал о продвижении ВС России в зоне СВО
Пушилин: ВС России значительно продвинулись на двух направлениях в ДНР