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Рубио заявил о подготовке Россией списка требований для прекращения огня

Рубио заявил о подготовке Россией списка требований для прекращения огня - РИА Новости, 18.05.2025

Рубио заявил о подготовке Россией списка требований для прекращения огня

Москва готовит список требований для прекращения огня, заявил в интервью CBS госсекретарь Марко Рубио после разговора с главой МИД России Сергеем Лавровым. РИА Новости, 18.05.2025

2025-05-18T01:20:00+03:00

2025-05-18T01:20:00+03:00

2025-05-18T09:56:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 18 мая — РИА Новости. Москва готовит список требований для прекращения огня, заявил в интервью CBS госсекретарь Марко Рубио после разговора с главой МИД России Сергеем Лавровым."Он (Лавров. — Прим. ред.) объяснил мне, что они собираются заранее подготовить документ, в котором будут изложены их требования к прекращению огня, что затем приведет к более широким переговорам", — сказал глава Госдепа.По его словам, Киев будет работать над своим списком требований для прекращения огня. Говоря о прошедших переговорах в Стамбуле, госсекретарь назвал их "не пустой тратой времени"."Например, тысячу заключенных собираются обменять, и это с гуманитарной точки зрения очень позитивно", — отметил Рубио.Рубио добавил, что донес до России вероятность новых санкций на фоне растущей поддержки в конгрессе законопроекта, разработанного сенатором Линдси Грэмом*. Сейчас у него 77 сторонников в сенате. В случае, если число перевалит за 80 и он получит такую же поддержку в нижней палате конгресса, администрация не сможет повлиять на его принятие.Госсекретарь пояснил, что конгрессмены в ответ на просьбу администрации президента Дональда Трампа дали время на прогресс в переговорах по Украине.В субботу Рубио пообщался с российским коллегой Сергеем Лавровым. Как сообщили в МИД, они обменялись мнениями о продолжении контактов двух стран, а также обсудили международную проблематику. В Госдепе заявили, что глава ведомства передал послание Трампа о приверженности достижению мира.Незадолго до этого глава Белого дома анонсировал телефонный разговор с Владимиром Путиным в понедельник. Он уточнил, что планирует обсудить вопрос урегулирования конфликта Москвы и Киева. После этого он пообщается с Владимиром Зеленским и представителями стран НАТО. Американский лидер добавил, что надеется на прекращение огня по итогам переговоров. Представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил информацию о готовящемся звонке.Переговоры в СтамбулеВладимир Путин в конце прошлой недели предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих обсуждений стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня.Переговоры прошли в пятницу в Стамбуле, они продлились почти два часа. Помощник президента Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной. По его словам, Москва и Киев договорились представить свое видение возможностей будущего прекращения огня.Украинская сторона на переговорах запросила встречу глав государств, Москва приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать диалог.* Внесен в перечень террористов и экстремистов.

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https://ria.ru/20250517/zelenskiy-2017615925.html

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