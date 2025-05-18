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Рубио заявил о подготовке Россией списка требований для прекращения огня - РИА Новости, 18.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:20 18.05.2025 (обновлено: 09:56 18.05.2025)
https://ria.ru/20250518/rubio-2017637040.html
Рубио заявил о подготовке Россией списка требований для прекращения огня
Рубио заявил о подготовке Россией списка требований для прекращения огня - РИА Новости, 18.05.2025
Рубио заявил о подготовке Россией списка требований для прекращения огня
Москва готовит список требований для прекращения огня, заявил в интервью CBS госсекретарь Марко Рубио после разговора с главой МИД России Сергеем Лавровым. РИА Новости, 18.05.2025
2025-05-18T01:20:00+03:00
2025-05-18T09:56:00+03:00
в мире
украина
россия
марко рубио
сергей лавров
дональд трамп
нато
специальная военная операция на украине
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ВАШИНГТОН, 18 мая — РИА Новости. Москва готовит список требований для прекращения огня, заявил в интервью CBS госсекретарь Марко Рубио после разговора с главой МИД России Сергеем Лавровым."Он (Лавров. — Прим. ред.) объяснил мне, что они собираются заранее подготовить документ, в котором будут изложены их требования к прекращению огня, что затем приведет к более широким переговорам", — сказал глава Госдепа.По его словам, Киев будет работать над своим списком требований для прекращения огня. Говоря о прошедших переговорах в Стамбуле, госсекретарь назвал их "не пустой тратой времени"."Например, тысячу заключенных собираются обменять, и это с гуманитарной точки зрения очень позитивно", — отметил Рубио.Рубио добавил, что донес до России вероятность новых санкций на фоне растущей поддержки в конгрессе законопроекта, разработанного сенатором Линдси Грэмом*. Сейчас у него 77 сторонников в сенате. В случае, если число перевалит за 80 и он получит такую же поддержку в нижней палате конгресса, администрация не сможет повлиять на его принятие.Госсекретарь пояснил, что конгрессмены в ответ на просьбу администрации президента Дональда Трампа дали время на прогресс в переговорах по Украине.В субботу Рубио пообщался с российским коллегой Сергеем Лавровым. Как сообщили в МИД, они обменялись мнениями о продолжении контактов двух стран, а также обсудили международную проблематику. В Госдепе заявили, что глава ведомства передал послание Трампа о приверженности достижению мира.Незадолго до этого глава Белого дома анонсировал телефонный разговор с Владимиром Путиным в понедельник. Он уточнил, что планирует обсудить вопрос урегулирования конфликта Москвы и Киева. После этого он пообщается с Владимиром Зеленским и представителями стран НАТО. Американский лидер добавил, что надеется на прекращение огня по итогам переговоров. Представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил информацию о готовящемся звонке.Переговоры в СтамбулеВладимир Путин в конце прошлой недели предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих обсуждений стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня.Переговоры прошли в пятницу в Стамбуле, они продлились почти два часа. Помощник президента Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной. По его словам, Москва и Киев договорились представить свое видение возможностей будущего прекращения огня.Украинская сторона на переговорах запросила встречу глав государств, Москва приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать диалог.* Внесен в перечень террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20250517/peskov-2017543716.html
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в мире, украина, россия, марко рубио, сергей лавров, дональд трамп, нато, государственный департамент сша
В мире, Украина, Россия, Марко Рубио, Сергей Лавров, Дональд Трамп, НАТО, Специальная военная операция на Украине, Государственный департамент США

Рубио заявил о подготовке Россией списка требований для прекращения огня

© AP Photo / Matt RourkeМарко Рубио
Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
© AP Photo / Matt Rourke
Марко Рубио. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 18 мая — РИА Новости. Москва готовит список требований для прекращения огня, заявил в интервью CBS госсекретарь Марко Рубио после разговора с главой МИД России Сергеем Лавровым.
"Он (Лавров. — Прим. ред.) объяснил мне, что они собираются заранее подготовить документ, в котором будут изложены их требования к прекращению огня, что затем приведет к более широким переговорам", — сказал глава Госдепа.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
Россия и Украина обменяются перечнями условий для прекращения огня
Вчера, 11:35
По его словам, Киев будет работать над своим списком требований для прекращения огня. Говоря о прошедших переговорах в Стамбуле, госсекретарь назвал их "не пустой тратой времени".
"Например, тысячу заключенных собираются обменять, и это с гуманитарной точки зрения очень позитивно", — отметил Рубио.
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
Трамп хочет встретиться с Путиным как можно скорее, заявил Рубио
Вчера, 22:09
Рубио добавил, что донес до России вероятность новых санкций на фоне растущей поддержки в конгрессе законопроекта, разработанного сенатором Линдси Грэмом*. Сейчас у него 77 сторонников в сенате. В случае, если число перевалит за 80 и он получит такую же поддержку в нижней палате конгресса, администрация не сможет повлиять на его принятие.
Госсекретарь пояснил, что конгрессмены в ответ на просьбу администрации президента Дональда Трампа дали время на прогресс в переговорах по Украине.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
Стамбул-2: место встречи изменить нельзя
16 мая, 13:14
В субботу Рубио пообщался с российским коллегой Сергеем Лавровым. Как сообщили в МИД, они обменялись мнениями о продолжении контактов двух стран, а также обсудили международную проблематику. В Госдепе заявили, что глава ведомства передал послание Трампа о приверженности достижению мира.
Незадолго до этого глава Белого дома анонсировал телефонный разговор с Владимиром Путиным в понедельник. Он уточнил, что планирует обсудить вопрос урегулирования конфликта Москвы и Киева. После этого он пообщается с Владимиром Зеленским и представителями стран НАТО. Американский лидер добавил, что надеется на прекращение огня по итогам переговоров. Представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил информацию о готовящемся звонке.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
СМИ раскрыли, что Зеленский хотел устроить на переговорах в Стамбуле
Вчера, 20:45

Переговоры в Стамбуле

Владимир Путин в конце прошлой недели предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих обсуждений стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня.
Переговоры прошли в пятницу в Стамбуле, они продлились почти два часа. Помощник президента Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной. По его словам, Москва и Киев договорились представить свое видение возможностей будущего прекращения огня.
Украинская сторона на переговорах запросила встречу глав государств, Москва приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать диалог.
* Внесен в перечень террористов и экстремистов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
В Стамбуле договорились до самого главного
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияМарко РубиоСергей ЛавровДональд ТрампНАТОГосударственный департамент США
 
 
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