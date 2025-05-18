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Путин назвал нужные для России результаты СВО - РИА Новости, 18.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
10:28 18.05.2025 (обновлено: 11:48 18.05.2025)
https://ria.ru/20250518/putin--2017663127.html
Путин назвал нужные для России результаты СВО
Путин назвал нужные для России результаты СВО - РИА Новости, 18.05.2025
Путин назвал нужные для России результаты СВО
Президент Владимир Путин назвал обеспечение интересов людей, считающих Россию родиной, одной из целей СВО, фрагмент, не вошедший в фильм "Россия. Кремль. Путин. РИА Новости, 18.05.2025
2025-05-18T10:28:00+03:00
2025-05-18T11:48:00+03:00
россия
специальная военная операция на украине
владимир путин
павел зарубин
владимир мединский
стамбул
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Президент Владимир Путин назвал обеспечение интересов людей, считающих Россию родиной, одной из целей СВО, фрагмент, не вошедший в фильм "Россия. Кремль. Путин. 25 лет", опубликовал журналист Павел Зарубин в Telegram-канале."Обеспечение интересов наших людей на тех территориях, о которых мы всегда говорим, — там, где проживают люди, считающие русский язык родным языком и считающие Россию своей родиной", — отметил глава государства.По его словам, результатом спецоперации также должно стать устранение причин, которые привели к кризису."Создание условий для долгосрочного устойчивого мира и обеспечение безопасности российского государства", — уточнил Путин.Премьера документального фильма Саиды Медведевой и Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" состоялась на телеканале "Россия" 4 мая. Ключевые заявления президента из интервью &gt;&gt;Переговоры в СтамбулеВладимир Путин в конце прошлой недели предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих обсуждений стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня.Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Москва настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели диалога — это прежде всего устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.Переговоры прошли в пятницу в Стамбуле, они продлились почти два часа. Помощник президента Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной. По его словам, Москва и Киев договорились представить свое видение возможностей будущего прекращения огня.Украинская сторона на переговорах запросила встречу глав государств, Москва приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать диалог.
https://ria.ru/20250515/gosduma-2017232508.html
https://ria.ru/20250504/svo-2014868361.html
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россия, владимир путин, павел зарубин, владимир мединский, стамбул, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
Россия, Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Павел Зарубин, Владимир Мединский, Стамбул, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
Путин назвал нужные для России результаты СВО

Путин назвал обеспечение интересов людей необходимым для РФ результатом СВО

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Президент Владимир Путин назвал обеспечение интересов людей, считающих Россию родиной, одной из целей СВО, фрагмент, не вошедший в фильм "Россия. Кремль. Путин. 25 лет", опубликовал журналист Павел Зарубин в Telegram-канале.
"Обеспечение интересов наших людей на тех территориях, о которых мы всегда говорим, — там, где проживают люди, считающие русский язык родным языком и считающие Россию своей родиной", — отметил глава государства.
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По его словам, результатом спецоперации также должно стать устранение причин, которые привели к кризису.
«
"Создание условий для долгосрочного устойчивого мира и обеспечение безопасности российского государства", — уточнил Путин.
Премьера документального фильма Саиды Медведевой и Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" состоялась на телеканале "Россия" 4 мая.
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4 мая, 12:40

Переговоры в Стамбуле

Владимир Путин в конце прошлой недели предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих обсуждений стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня.
Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Москва настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели диалога — это прежде всего устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
Переговоры прошли в пятницу в Стамбуле, они продлились почти два часа. Помощник президента Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной. По его словам, Москва и Киев договорились представить свое видение возможностей будущего прекращения огня.
Украинская сторона на переговорах запросила встречу глав государств, Москва приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать диалог.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
В Стамбуле договорились до самого главного
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВладимир ПутинПавел ЗарубинВладимир МединскийСтамбулПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
 
 
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