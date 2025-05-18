Путин назвал нужные для России результаты СВО
Путин назвал обеспечение интересов людей необходимым для РФ результатом СВО
Президент Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Президент Владимир Путин назвал обеспечение интересов людей, считающих Россию родиной, одной из целей СВО, фрагмент, не вошедший в фильм "Россия. Кремль. Путин. 25 лет", опубликовал журналист Павел Зарубин в Telegram-канале.
"Обеспечение интересов наших людей на тех территориях, о которых мы всегда говорим, — там, где проживают люди, считающие русский язык родным языком и считающие Россию своей родиной", — отметил глава государства.
По его словам, результатом спецоперации также должно стать устранение причин, которые привели к кризису.
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"Создание условий для долгосрочного устойчивого мира и обеспечение безопасности российского государства", — уточнил Путин.
Премьера документального фильма Саиды Медведевой и Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" состоялась на телеканале "Россия" 4 мая.
Переговоры в Стамбуле
Владимир Путин в конце прошлой недели предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих обсуждений стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня.
Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Москва настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели диалога — это прежде всего устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
Переговоры прошли в пятницу в Стамбуле, они продлились почти два часа. Помощник президента Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной. По его словам, Москва и Киев договорились представить свое видение возможностей будущего прекращения огня.
Украинская сторона на переговорах запросила встречу глав государств, Москва приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать диалог.
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