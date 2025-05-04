Путин рассказал о знаковых событиях за годы президентства
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. На телеканале "Россия 1" вышел документальный фильм Саиды Медведевой и Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин. 25 лет". Глава государства откровенно рассказал о знаковых событиях за годы президентства, причинах и перспективах спецоперации, а также раскрыл подробности личной жизни.
Ключевые заявления Владимира Путина — в материале РИА Новости.
О предпосылках СВО
- Россия была вынуждена в 2014 году принять решение о поддержке крымчан и севастопольцев, другое поведение означало бы отдать их на растерзание.
- Москва поступила правильно, поддержав Крым и Севастополь, хотя это время было сопряжено с трудностями.
- Страна сделала сильный рывок благодаря санкциям, которые ввел Запад после крымских событий.
- Россия, подписывая Минские соглашения, рассчитывала на их соблюдение, но страну просто надули.
- Москва до 2022 года с осторожным доверием относилась к договоренностям с западными партнерами.
- На Западе же тогда взяли паузу, чтобы перевооружить ВСУ и подготовить к войне.
- Москва не могла приступить к резким решениям по Украине, не проведя работу в сфере безопасности и экономики.
- Начать СВО в 2014 году было нереалистично, Россия была не готова к фронтальному противостоянию с коллективным Западом:
«
Мы специально не готовились к этому. Мы искренне стремились все-таки решить проблему Донбасса мирными средствами. Но оказалось, что другая сторона думала и действовала иначе.
- России нужно в будущем учитывать опыт Минских соглашений.
О Мюнхенской речи
- На Мюнхенской конференции президент хотел донести до западных партнеров, что страна будет суверенной, либо ее не будет вообще.
- Глава государства надеялся они услышат и скорректируют свое отношение к Москве.
- Отсутствие должной реакции Запада и привело к событиям на Украине.
- После распада СССР "цивилизованный мир" решил, что Россия ослабла, и нужно ее добить:
«
На мне лежала ответственность за будущее страны, я конечно, начал работать на то, чтобы этого никогда не произошло. Отсюда и призыв к западным партнерам уважать интересы России и отсюда и речь 2007 года.
О перспективах урегулирования
- Примирение России и Украины неизбежно, это вопрос времени.
- У Москвы не было необходимости применять ядерное оружие в ходе СВО.
- Страна по сути сейчас в одиночку противостоит всему коллективному Западу.
- США сейчас прямо говорят, что находятся в состоянии экзистенциальной войны с Россией.
- Москва сохраняет хладнокровие во время спецоперации, потому что ее хотели спровоцировать на ошибки:
«
У нас достаточно сил и средств для того, чтобы довести начатое в 2022 году до логического завершения с нужным для России результатом.
- Путин добавил, что надеялся именно на такую реакцию на СВО, какую сейчас показывают россияне.
Песков рассказал, что вынудило Путина начать СВО
30 апреля, 11:41
О суверенитете России
- Утрата своей идентичности для страны с точки зрения будущего страны в высшей степени опасно.
- Если Россия не будет опираться на свои традиционные ценности, то ее просто не будет, она утратит свою идентичность.
«
"Современный мир очень взаимосвязанный. Это естественно, так и должно быть. Но когда такая страна как Россия становится слишком зависима от внешних факторов, это опасно".
Когда западные компании три года назад уходили из России, рисков было много, но страна не бросалась с головой в омут — заделы для экономики были.
О теракте в Норд-Осте
- Путин отметил, что впервые встал на колени для молитвы во время захвата "Норд-Оста".
- Тогда он пришел помолиться в свою домашнюю часовню в кремлевской квартире:
«
У российского человека, и у русского человека есть некоторые отличия, скажем, от западного социума. Мы больше думаем о чем-то вечном, безграничном, высшем. И даже атеисты в это верят. Мне так представляется. И поэтому у человека с такими взглядами, убеждениями, морально-нравственным кодом время от времени возникает желание обратиться к Всевышнему. И такая потребность внутренняя бывает у меня.
Теракт длился с 23 по 26 октября 2002 года, когда группа боевиков во главе с Мовсаром Бараевым захватила и удерживала заложников из числа зрителей мюзикла "Норд-Ост" в Театральном центре на Дубровке, находившемся в здании Дома культуры ОАО "Московский подшипник". При штурме здания спецназ ликвидировал террористов и освободил большинство заложников. По официальным данным, погибли 130 человек.
О личной жизни президента
- Российский лидер признался, что не строг со своими внуками.
- Они могут неожиданно прийти к нему в гости в Кремль, но стараются предупреждать об этом заранее.
- Президент старается не есть в позднее время, но иногда позволяет себе кефир и ряженку российского производства.
- Глава государства на кухне хозяйничает сам, но у него есть и помощники.
- Он уточнил, что занимается спортом по полтора часа в день, старается посещать бассейн и "выходить на лед" для кардионагрузок.
- Президент добавил, что не чувствует себя политиком, который вершит судьбы страны:
«
Это все-таки из семьи идет, из среды, в которой я вырос, — я продолжаю дышать одним и тем же воздухом с миллионами граждан России. Это очень важно, дай Бог, чтобы это как можно дольше продолжалось или вообще лучше никуда не исчезало.