https://ria.ru/20250504/putin-2014865080.html

Путин рассказал о знаковых событиях за годы президентства

Путин рассказал о знаковых событиях за годы президентства - РИА Новости, 04.05.2025

Путин рассказал о знаковых событиях за годы президентства

На телеканале "Россия 1" вышел документальный фильм Саиды Медведевой и Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин. 25 лет". Глава государства откровенно рассказал о... РИА Новости, 04.05.2025

2025-05-04T12:19:00+03:00

2025-05-04T12:19:00+03:00

2025-05-04T13:02:00+03:00

павел зарубин

украина

москва

владимир путин

россия

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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. На телеканале "Россия 1" вышел документальный фильм Саиды Медведевой и Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин. 25 лет". Глава государства откровенно рассказал о знаковых событиях за годы президентства, причинах и перспективах спецоперации, а также раскрыл подробности личной жизни.Ключевые заявления Владимира Путина — в материале РИА Новости.О предпосылках СВОМы специально не готовились к этому. Мы искренне стремились все-таки решить проблему Донбасса мирными средствами. Но оказалось, что другая сторона думала и действовала иначе.О Мюнхенской речиНа мне лежала ответственность за будущее страны, я конечно, начал работать на то, чтобы этого никогда не произошло. Отсюда и призыв к западным партнерам уважать интересы России и отсюда и речь 2007 года.О перспективах урегулированияУ нас достаточно сил и средств для того, чтобы довести начатое в 2022 году до логического завершения с нужным для России результатом.О суверенитете России"Современный мир очень взаимосвязанный. Это естественно, так и должно быть. Но когда такая страна как Россия становится слишком зависима от внешних факторов, это опасно".Когда западные компании три года назад уходили из России, рисков было много, но страна не бросалась с головой в омут — заделы для экономики были.О теракте в Норд-ОстеУ российского человека, и у русского человека есть некоторые отличия, скажем, от западного социума. Мы больше думаем о чем-то вечном, безграничном, высшем. И даже атеисты в это верят. Мне так представляется. И поэтому у человека с такими взглядами, убеждениями, морально-нравственным кодом время от времени возникает желание обратиться к Всевышнему. И такая потребность внутренняя бывает у меня.О личной жизни президентаЭто все-таки из семьи идет, из среды, в которой я вырос, — я продолжаю дышать одним и тем же воздухом с миллионами граждан России. Это очень важно, дай Бог, чтобы это как можно дольше продолжалось или вообще лучше никуда не исчезало.

https://ria.ru/20250430/initsiativa-2014297073.html

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украина

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павел зарубин, украина, москва, владимир путин, россия