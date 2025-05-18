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Посол в Ватикане возглавил российскую делегацию на инаугурации Льва XIV - РИА Новости, 18.05.2025
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Религия
 
13:36 18.05.2025 (обновлено: 13:50 18.05.2025)
https://ria.ru/20250518/posol--2017683047.html
Посол в Ватикане возглавил российскую делегацию на инаугурации Льва XIV
Посол в Ватикане возглавил российскую делегацию на инаугурации Льва XIV - РИА Новости, 18.05.2025
Посол в Ватикане возглавил российскую делегацию на инаугурации Льва XIV
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Делегацию России на церемонии инаугурации нового папы Римского Льва XIV возглавил посол РФ в Ватикане Иван Солтановский, сообщили... РИА Новости, 18.05.2025
2025-05-18T13:36:00+03:00
2025-05-18T13:50:00+03:00
религия
иван солтановский
россия
ватикан
в мире
дональд трамп
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италия
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Делегацию России на церемонии инаугурации нового папы Римского Льва XIV возглавил посол РФ в Ватикане Иван Солтановский, сообщили в пресс-службе Минкультуры России.Церемония интронизации нового папы Римского Льва XIV проходит в воскресенье."Посол Российской Федерации в Ватикане Иван Солтановский возглавил российскую делегацию на церемонии инаугурации нового понтификата и интронизационной мессе папы Римского Льва XIV", - говорится в сообщении.Принять участие в интронизации в Италию прибыли лидеры различных государств, в том числе президент Перу, где будущий папа прожил две десятилетия как миссионер. В отличие от похорон папы Франциска, на которых США представлял президент Дональд Трамп, на церемонию интронизации прибыли вице-президент США Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио. Среди других зарубежных лидеров на мессе присутствуют король Испании Филипп VI, король бельгийцев Филипп, королева Нидерландов Максима и премьер-министр страны Дик Схоф, премьер-министр и президент Италии Джорджа Мелони и Серджо Маттарелла, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.Предыдущий папа Римский Франциск скончался 21 апреля на 89-м году в результате инсульта. Согласно завещанию, 26 апреля его похоронили в римской базилике Санта-Мария-Маджоре. На церемонии похорон Россию представила глава Минкультуры РФ Ольга Любимова.
https://ria.ru/20250513/putin-2016768498.html
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иван солтановский, россия, ватикан, в мире, дональд трамп, франциск (хорхе марио бергольо), италия
Религия, Иван Солтановский, Россия, Ватикан, В мире, Дональд Трамп, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Италия
Посол в Ватикане возглавил российскую делегацию на инаугурации Льва XIV

Посол в Ватикане Солтановский возглавил делегацию РФ на инаугурации Льва XIV

© Фото : МИД РФИван Солтановский
Иван Солтановский - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
© Фото : МИД РФ
Иван Солтановский. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Делегацию России на церемонии инаугурации нового папы Римского Льва XIV возглавил посол РФ в Ватикане Иван Солтановский, сообщили в пресс-службе Минкультуры России.
Церемония интронизации нового папы Римского Льва XIV проходит в воскресенье.
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13 мая, 22:36
"Посол Российской Федерации в Ватикане Иван Солтановский возглавил российскую делегацию на церемонии инаугурации нового понтификата и интронизационной мессе папы Римского Льва XIV", - говорится в сообщении.
Принять участие в интронизации в Италию прибыли лидеры различных государств, в том числе президент Перу, где будущий папа прожил две десятилетия как миссионер. В отличие от похорон папы Франциска, на которых США представлял президент Дональд Трамп, на церемонию интронизации прибыли вице-президент США Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио. Среди других зарубежных лидеров на мессе присутствуют король Испании Филипп VI, король бельгийцев Филипп, королева Нидерландов Максима и премьер-министр страны Дик Схоф, премьер-министр и президент Италии Джорджа Мелони и Серджо Маттарелла, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
Предыдущий папа Римский Франциск скончался 21 апреля на 89-м году в результате инсульта. Согласно завещанию, 26 апреля его похоронили в римской базилике Санта-Мария-Маджоре. На церемонии похорон Россию представила глава Минкультуры РФ Ольга Любимова.
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РелигияИван СолтановскийРоссияВатиканВ миреДональд ТрампФранциск (Хорхе Марио Бергольо)Италия
 
 
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