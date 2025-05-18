https://ria.ru/20250518/posol--2017683047.html

Посол в Ватикане возглавил российскую делегацию на инаугурации Льва XIV

Посол в Ватикане возглавил российскую делегацию на инаугурации Льва XIV - РИА Новости, 18.05.2025

Посол в Ватикане возглавил российскую делегацию на инаугурации Льва XIV

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Делегацию России на церемонии инаугурации нового папы Римского Льва XIV возглавил посол РФ в Ватикане Иван Солтановский, сообщили... РИА Новости, 18.05.2025

2025-05-18T13:36:00+03:00

2025-05-18T13:36:00+03:00

2025-05-18T13:50:00+03:00

религия

иван солтановский

россия

ватикан

в мире

дональд трамп

франциск (хорхе марио бергольо)

италия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151284/44/1512844466_0:103:2000:1228_1920x0_80_0_0_7b8b840c0b2ee1c5b90bb119ad96c157.jpg

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Делегацию России на церемонии инаугурации нового папы Римского Льва XIV возглавил посол РФ в Ватикане Иван Солтановский, сообщили в пресс-службе Минкультуры России.Церемония интронизации нового папы Римского Льва XIV проходит в воскресенье."Посол Российской Федерации в Ватикане Иван Солтановский возглавил российскую делегацию на церемонии инаугурации нового понтификата и интронизационной мессе папы Римского Льва XIV", - говорится в сообщении.Принять участие в интронизации в Италию прибыли лидеры различных государств, в том числе президент Перу, где будущий папа прожил две десятилетия как миссионер. В отличие от похорон папы Франциска, на которых США представлял президент Дональд Трамп, на церемонию интронизации прибыли вице-президент США Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио. Среди других зарубежных лидеров на мессе присутствуют король Испании Филипп VI, король бельгийцев Филипп, королева Нидерландов Максима и премьер-министр страны Дик Схоф, премьер-министр и президент Италии Джорджа Мелони и Серджо Маттарелла, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.Предыдущий папа Римский Франциск скончался 21 апреля на 89-м году в результате инсульта. Согласно завещанию, 26 апреля его похоронили в римской базилике Санта-Мария-Маджоре. На церемонии похорон Россию представила глава Минкультуры РФ Ольга Любимова.

https://ria.ru/20250513/putin-2016768498.html

https://ria.ru/20250519/papa_rimskiy-2015918610.html

россия

ватикан

италия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

иван солтановский, россия, ватикан, в мире, дональд трамп, франциск (хорхе марио бергольо), италия