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Источник: данные о новом раунде переговоров России и Украины не поступали - РИА Новости, 18.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
13:54 18.05.2025
https://ria.ru/20250518/peregovory-2017684288.html
Источник: данные о новом раунде переговоров России и Украины не поступали
Источник: данные о новом раунде переговоров России и Украины не поступали - РИА Новости, 18.05.2025
Источник: данные о новом раунде переговоров России и Украины не поступали
Определенных решений по месту и времени нового раунда переговоров между Россией и Украиной пока не принято, сообщил РИА Новости осведомленный источник. РИА Новости, 18.05.2025
2025-05-18T13:54:00+03:00
2025-05-18T13:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
хакан фидан
владимир путин
стамбул
украина
владимир мединский
россия
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СТАМБУЛ, 18 мая - РИА Новости. Определенных решений по месту и времени нового раунда переговоров между Россией и Украиной пока не принято, сообщил РИА Новости осведомленный источник. "Информация о новом раунде пока не поступала", - сообщил источник и посоветовал ориентироваться на заявления российской делегации по итогам раунда в пятницу. Глава МИД Турции Хакан Фидан ранее заявил, что делегации достигли принципиального соглашения о новом раунде переговоров. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, РФ настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Переговоры между РФ и Украиной ожидались в четверг. Российская делегация прибыла в Стамбул, однако в тот день контактов между представителями двух стран не было. Состоявшиеся в пятницу переговоры продлились почти два часа. Помощник президента России Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными - 1000 на 1000 - с Украиной. По его словам, власти в Москве и Киеве договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Украинская сторона в ходе переговоров запросила встречу глав государств, РФ приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.
https://ria.ru/20250516/stambul-2017322511.html
https://ria.ru/20250518/peregovory-2017623702.html
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переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, хакан фидан, владимир путин, стамбул, украина, владимир мединский, россия, в мире
Специальная военная операция на Украине, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025, Хакан Фидан, Владимир Путин, Стамбул, Украина, Владимир Мединский, Россия, В мире
Источник: данные о новом раунде переговоров России и Украины не поступали

Решений по месту и времени нового раунда переговоров РФ и Украины пока нет

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПереговоры между делегациями России и Украины в Стамбуле
Переговоры между делегациями России и Украины в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Переговоры между делегациями России и Украины в Стамбуле. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 18 мая - РИА Новости. Определенных решений по месту и времени нового раунда переговоров между Россией и Украиной пока не принято, сообщил РИА Новости осведомленный источник.
"Информация о новом раунде пока не поступала", - сообщил источник и посоветовал ориентироваться на заявления российской делегации по итогам раунда в пятницу.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
Стамбул-2: место встречи изменить нельзя
16 мая, 13:14
Глава МИД Турции Хакан Фидан ранее заявил, что делегации достигли принципиального соглашения о новом раунде переговоров.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, РФ настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
Переговоры между РФ и Украиной ожидались в четверг. Российская делегация прибыла в Стамбул, однако в тот день контактов между представителями двух стран не было.
Состоявшиеся в пятницу переговоры продлились почти два часа. Помощник президента России Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными - 1000 на 1000 - с Украиной. По его словам, власти в Москве и Киеве договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Украинская сторона в ходе переговоров запросила встречу глав государств, РФ приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
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Специальная военная операция на УкраинеПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025Хакан ФиданВладимир ПутинСтамбулУкраинаВладимир МединскийРоссияВ мире
 
 
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