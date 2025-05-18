Источник: данные о новом раунде переговоров России и Украины не поступали
Решений по месту и времени нового раунда переговоров РФ и Украины пока нет
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПереговоры между делегациями России и Украины в Стамбуле
Переговоры между делегациями России и Украины в Стамбуле. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 18 мая - РИА Новости. Определенных решений по месту и времени нового раунда переговоров между Россией и Украиной пока не принято, сообщил РИА Новости осведомленный источник.
"Информация о новом раунде пока не поступала", - сообщил источник и посоветовал ориентироваться на заявления российской делегации по итогам раунда в пятницу.
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Глава МИД Турции Хакан Фидан ранее заявил, что делегации достигли принципиального соглашения о новом раунде переговоров.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, РФ настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
Переговоры между РФ и Украиной ожидались в четверг. Российская делегация прибыла в Стамбул, однако в тот день контактов между представителями двух стран не было.
Состоявшиеся в пятницу переговоры продлились почти два часа. Помощник президента России Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными - 1000 на 1000 - с Украиной. По его словам, власти в Москве и Киеве договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Украинская сторона в ходе переговоров запросила встречу глав государств, РФ приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.