https://ria.ru/20250518/peregovory-2017684288.html

Источник: данные о новом раунде переговоров России и Украины не поступали

Источник: данные о новом раунде переговоров России и Украины не поступали - РИА Новости, 18.05.2025

Источник: данные о новом раунде переговоров России и Украины не поступали

Определенных решений по месту и времени нового раунда переговоров между Россией и Украиной пока не принято, сообщил РИА Новости осведомленный источник. РИА Новости, 18.05.2025

2025-05-18T13:54:00+03:00

2025-05-18T13:54:00+03:00

2025-05-18T13:54:00+03:00

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СТАМБУЛ, 18 мая - РИА Новости. Определенных решений по месту и времени нового раунда переговоров между Россией и Украиной пока не принято, сообщил РИА Новости осведомленный источник. "Информация о новом раунде пока не поступала", - сообщил источник и посоветовал ориентироваться на заявления российской делегации по итогам раунда в пятницу. Глава МИД Турции Хакан Фидан ранее заявил, что делегации достигли принципиального соглашения о новом раунде переговоров. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, РФ настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Переговоры между РФ и Украиной ожидались в четверг. Российская делегация прибыла в Стамбул, однако в тот день контактов между представителями двух стран не было. Состоявшиеся в пятницу переговоры продлились почти два часа. Помощник президента России Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными - 1000 на 1000 - с Украиной. По его словам, власти в Москве и Киеве договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Украинская сторона в ходе переговоров запросила встречу глав государств, РФ приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.

https://ria.ru/20250516/stambul-2017322511.html

https://ria.ru/20250518/peregovory-2017623702.html

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