Володин возложил цветы к мемориалу жертвам блокады Ленинграда в Бишкеке
Володин возложил цветы к мемориалу жертвам блокады Ленинграда в парке в Бишкеке
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на церемонии возложения цветов и венков к памятнику блокадникам Ленинграда в Бишкеке
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на церемонии возложения цветов и венков к памятнику блокадникам Ленинграда в Бишкеке
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БИШКЕК, 18 мая - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин вместе с делегацией российских парламентариев в Бишкеке возложил цветы к мемориалу, посвященному жителям Ленинграда, пострадавшим в блокаде в ходе Великой Отечественной войны.
"На мемориале памяти почтили всех тех, кто погиб за нашу страну", - отметил Володин.
Делегация российских парламентариев во главе с Володиным прибыла в Бишкек с официальным визитом ранее в воскресенье. В понедельник Володин как председатель Парламентской ассамблеи Организации договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ) проведет заседание Совета ассамблеи. В делегацию вошли в том числе вице-спикер палаты парламента Виктория Абрамченко, главы комитетов Госдумы по обороне Андрей Картаполов, по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, по делам СНГ Леонид Калашников, по экономической политике Максим Топилин.
Мемориал памяти жертв блокады Ленинграда был открыт в столице Киргизии в 2012 году в Парке Победы Бишкека. Он посвящен не только жертвам блокады, но и жителям Киргизии, семьи которых приняли у себя жителей Ленинграда, эвакуированных в 1942 году. Как отметил Володин, монумент стал "объединительным образом тех женщин Кыргызстана, которые в тяжелейшее время приняли беженцев, приняли детей", напомнив, что 3,5 тысячи детей были приняты в Киргизии в годы Великой Отечественной войны.
Под основание мемориала заложена капсула с землей, собранной на Пискаревском кладбище в Санкт-Петербурге.