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Володин возложил цветы к мемориалу жертвам блокады Ленинграда в Бишкеке - РИА Новости, 18.05.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
15:55 18.05.2025 (обновлено: 18:51 18.05.2025)
https://ria.ru/20250518/pamyat-2017695908.html
Володин возложил цветы к мемориалу жертвам блокады Ленинграда в Бишкеке
Володин возложил цветы к мемориалу жертвам блокады Ленинграда в Бишкеке - РИА Новости, 18.05.2025
Володин возложил цветы к мемориалу жертвам блокады Ленинграда в Бишкеке
Председатель Госдумы Вячеслав Володин вместе с делегацией российских парламентариев в Бишкеке возложил цветы к мемориалу, посвященному жителям Ленинграда,... РИА Новости, 18.05.2025
2025-05-18T15:55:00+03:00
2025-05-18T18:51:00+03:00
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БИШКЕК, 18 мая - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин вместе с делегацией российских парламентариев в Бишкеке возложил цветы к мемориалу, посвященному жителям Ленинграда, пострадавшим в блокаде в ходе Великой Отечественной войны. "На мемориале памяти почтили всех тех, кто погиб за нашу страну", - отметил Володин.Делегация российских парламентариев во главе с Володиным прибыла в Бишкек с официальным визитом ранее в воскресенье. В понедельник Володин как председатель Парламентской ассамблеи Организации договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ) проведет заседание Совета ассамблеи. В делегацию вошли в том числе вице-спикер палаты парламента Виктория Абрамченко, главы комитетов Госдумы по обороне Андрей Картаполов, по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, по делам СНГ Леонид Калашников, по экономической политике Максим Топилин. Мемориал памяти жертв блокады Ленинграда был открыт в столице Киргизии в 2012 году в Парке Победы Бишкека. Он посвящен не только жертвам блокады, но и жителям Киргизии, семьи которых приняли у себя жителей Ленинграда, эвакуированных в 1942 году. Как отметил Володин, монумент стал "объединительным образом тех женщин Кыргызстана, которые в тяжелейшее время приняли беженцев, приняли детей", напомнив, что 3,5 тысячи детей были приняты в Киргизии в годы Великой Отечественной войны.Под основание мемориала заложена капсула с землей, собранной на Пискаревском кладбище в Санкт-Петербурге.
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бишкек, ленинград, киргизия, вячеслав володин, виктория абрамченко, андрей картаполов, госдума рф, одкб, снг, 80-летие победы в великой отечественной войне, в мире
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Бишкек, Ленинград, Киргизия, Вячеслав Володин, Виктория Абрамченко, Андрей Картаполов, Госдума РФ, ОДКБ, СНГ, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире
Володин возложил цветы к мемориалу жертвам блокады Ленинграда в Бишкеке

Володин возложил цветы к мемориалу жертвам блокады Ленинграда в парке в Бишкеке

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на церемонии возложения цветов и венков к памятнику блокадникам Ленинграда в Бишкеке
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на церемонии возложения цветов и венков к памятнику блокадникам Ленинграда в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на церемонии возложения цветов и венков к памятнику блокадникам Ленинграда в Бишкеке
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БИШКЕК, 18 мая - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин вместе с делегацией российских парламентариев в Бишкеке возложил цветы к мемориалу, посвященному жителям Ленинграда, пострадавшим в блокаде в ходе Великой Отечественной войны.
"На мемориале памяти почтили всех тех, кто погиб за нашу страну", - отметил Володин.
Делегация российских парламентариев во главе с Володиным прибыла в Бишкек с официальным визитом ранее в воскресенье. В понедельник Володин как председатель Парламентской ассамблеи Организации договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ) проведет заседание Совета ассамблеи. В делегацию вошли в том числе вице-спикер палаты парламента Виктория Абрамченко, главы комитетов Госдумы по обороне Андрей Картаполов, по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, по делам СНГ Леонид Калашников, по экономической политике Максим Топилин.
Мемориал памяти жертв блокады Ленинграда был открыт в столице Киргизии в 2012 году в Парке Победы Бишкека. Он посвящен не только жертвам блокады, но и жителям Киргизии, семьи которых приняли у себя жителей Ленинграда, эвакуированных в 1942 году. Как отметил Володин, монумент стал "объединительным образом тех женщин Кыргызстана, которые в тяжелейшее время приняли беженцев, приняли детей", напомнив, что 3,5 тысячи детей были приняты в Киргизии в годы Великой Отечественной войны.
Под основание мемориала заложена капсула с землей, собранной на Пискаревском кладбище в Санкт-Петербурге.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеБишкекЛенинградКиргизияВячеслав ВолодинВиктория АбрамченкоАндрей КартаполовГосдума РФОДКБСНГ80-летие Победы в Великой Отечественной войнеВ мире
 
 
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