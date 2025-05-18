https://ria.ru/20250518/pamyat-2017695908.html

Володин возложил цветы к мемориалу жертвам блокады Ленинграда в Бишкеке

Володин возложил цветы к мемориалу жертвам блокады Ленинграда в Бишкеке - РИА Новости, 18.05.2025

Володин возложил цветы к мемориалу жертвам блокады Ленинграда в Бишкеке

Председатель Госдумы Вячеслав Володин вместе с делегацией российских парламентариев в Бишкеке возложил цветы к мемориалу, посвященному жителям Ленинграда,... РИА Новости, 18.05.2025

2025-05-18T15:55:00+03:00

2025-05-18T15:55:00+03:00

2025-05-18T18:51:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

бишкек

ленинград

киргизия

вячеслав володин

виктория абрамченко

андрей картаполов

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/12/2017694391_0:30:3132:1792_1920x0_80_0_0_b9608a9a643dc71426083dc5c8b64b53.jpg

БИШКЕК, 18 мая - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин вместе с делегацией российских парламентариев в Бишкеке возложил цветы к мемориалу, посвященному жителям Ленинграда, пострадавшим в блокаде в ходе Великой Отечественной войны. "На мемориале памяти почтили всех тех, кто погиб за нашу страну", - отметил Володин.Делегация российских парламентариев во главе с Володиным прибыла в Бишкек с официальным визитом ранее в воскресенье. В понедельник Володин как председатель Парламентской ассамблеи Организации договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ) проведет заседание Совета ассамблеи. В делегацию вошли в том числе вице-спикер палаты парламента Виктория Абрамченко, главы комитетов Госдумы по обороне Андрей Картаполов, по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, по делам СНГ Леонид Калашников, по экономической политике Максим Топилин. Мемориал памяти жертв блокады Ленинграда был открыт в столице Киргизии в 2012 году в Парке Победы Бишкека. Он посвящен не только жертвам блокады, но и жителям Киргизии, семьи которых приняли у себя жителей Ленинграда, эвакуированных в 1942 году. Как отметил Володин, монумент стал "объединительным образом тех женщин Кыргызстана, которые в тяжелейшее время приняли беженцев, приняли детей", напомнив, что 3,5 тысячи детей были приняты в Киргизии в годы Великой Отечественной войны.Под основание мемориала заложена капсула с землей, собранной на Пискаревском кладбище в Санкт-Петербурге.

https://ria.ru/20250122/leningrad-1994964440.html

бишкек

ленинград

киргизия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

бишкек, ленинград, киргизия, вячеслав володин, виктория абрамченко, андрей картаполов, госдума рф, одкб, снг, 80-летие победы в великой отечественной войне, в мире