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Фицо заявил, что готов приехать в Россию на следующую годовщину Победы
Фицо заявил, что готов приехать в Россию на следующую годовщину Победы - РИА Новости, 18.05.2025
Фицо заявил, что готов приехать в Россию на следующую годовщину Победы
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил готовность вновь посетить Россию по случаю очередного крупного юбилея Победы в Великой Отечественной войне, об этом РИА Новости, 18.05.2025
2025-05-18T15:37:00+03:00
2025-05-18T15:37:00+03:00
2025-05-18T17:19:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
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словакия
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роберт фицо
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БРАТИСЛАВА, 18 мая — РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил готовность вновь посетить Россию по случаю очередного крупного юбилея Победы в Великой Отечественной войне, об этом он заявил в эфире телеканала ТА3."Я был в (Москве по случаю Дня Победы. — Прим. ред.) в 2015 году на праздновании 70-й годовщины, был там по случаю 80-й годовщины. Если буду жив и здоров и буду в политике, то поеду и на 90-ю годовщину", — сказал глава словацкого кабмина.Как ранее признался Фицо, для него было честью посетить Москву для участия в параде в честь Дня Победы. Президент Владимир Путин, в свою очередь, поблагодарил его за присутствие на торжественных мероприятиях, несмотря на логистические препятствия. По случаю празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в российскую столицу приехали многие мировые лидеры: председатель КНР Си Цзиньпин, президенты Венесуэлы и Бразилии Николас Мадуро и Луис Инасиу Лула да Силва, сербский лидер Александр Вучич, глава Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, руководитель Киргизии Садыр Жапаров, глава Узбекистана Шавкат Мирзиеев, глава Таджикистана Эмомали Рахмон и другие.
https://ria.ru/20250511/putin-2016271814.html
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Словакия, Москва, Роберт Фицо, Владимир Путин, Дмитрий Песков, В мире, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Си Цзиньпин
Фицо заявил, что готов приехать в Россию на следующую годовщину Победы
Фицо выразил готовность приехать в РФ по случаю 90-й годовщины Победы