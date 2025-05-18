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Дуров: одна из стран Европы потребовала ввести цензуру в Telegram в Румынии - РИА Новости, 18.05.2025
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16:44 18.05.2025 (обновлено: 17:16 18.05.2025)
https://ria.ru/20250518/durov-2017703495.html
Дуров: одна из стран Европы потребовала ввести цензуру в Telegram в Румынии
Дуров: одна из стран Европы потребовала ввести цензуру в Telegram в Румынии - РИА Новости, 18.05.2025
Дуров: одна из стран Европы потребовала ввести цензуру в Telegram в Румынии
Одна из стран Европы потребовала ввести цензуру в Telegram в Румынии на фоне выборов главы государства, сообщил основатель мессенджера Павел Дуров. РИА Новости, 18.05.2025
2025-05-18T16:44:00+03:00
2025-05-18T17:16:00+03:00
telegram
румыния
в мире
президентские выборы в румынии — 2025
джордже симион
никушор дан
павел дуров
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Одна из стран Европы потребовала ввести цензуру в Telegram в Румынии на фоне выборов главы государства, сообщил основатель мессенджера Павел Дуров."Западноевропейское правительство (угадайте, какое именно?) обратилось к Telegram с просьбой заставить замолчать консерваторов в Румынии в преддверии сегодняшних президентских выборов. Я категорически отказался", — написал предприниматель.Дуров подчеркнул, что мессенджер не будет ограничивать свободы румынских пользователей или блокировать их политические каналы. По его мнению, правительство не может "защитить демократию, разрушая демократию", а также не должно вмешиваться в выборы."У вас либо есть свобода слова и честные выборы, либо их нет. И румынский народ заслуживает и того, и другого", — отметил основатель Telegram.В воскресенье в Румынии проходит второй тур выборов президента. Первый тур состоялся четвертого мая, большинство голосов в нем набрали лидер националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джордже Симион — 41%, а также мэр Бухареста Никушор Дан — 21%.Не в первый разВ ноябре прошлого года в Румынии прошел первый тур выборов президента. Его лидером стал независимый кандидат Кэлин Джорджеску. Шестого декабря Конституционный суд страны аннулировал итоги голосования под предлогом серьезных нарушений, которые якобы подтверждают рассекреченные документы Высшего совета безопасности.В конце февраля Джорджеску предъявили обвинения в шести преступлениях, включая распространение ложной информации в рамках расследования незаконного финансирования его предвыборной кампании. Независимый кандидат подал документы на регистрацию кандидатом в президенты Румынии, но ЦИК отклонил его заявку.
https://ria.ru/20250518/rumynija-2017656446.html
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telegram, румыния, в мире, президентские выборы в румынии — 2025, джордже симион, никушор дан, павел дуров, бухарест, европа, технологии
Telegram, Румыния, В мире, Президентские выборы в Румынии — 2025, Джордже Симион, Никушор Дан, Павел Дуров, Бухарест, Европа, Технологии
Дуров: одна из стран Европы потребовала ввести цензуру в Telegram в Румынии

Дуров: европейская страна просила Telegram ограничить консерваторов в Румынии

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЛоготип мессенджера Telegram
Логотип мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Одна из стран Европы потребовала ввести цензуру в Telegram в Румынии на фоне выборов главы государства, сообщил основатель мессенджера Павел Дуров.
"Западноевропейское правительство (угадайте, какое именно?) обратилось к Telegram с просьбой заставить замолчать консерваторов в Румынии в преддверии сегодняшних президентских выборов. Я категорически отказался", — написал предприниматель.
Кандидат в президенты Джордже Симион покидает избирательный участок после голосования во втором туре повторных президентских выборов в Могошоае - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
В Румынии кандидата в президенты вывели с избирательного участка
Вчера, 09:36
Дуров подчеркнул, что мессенджер не будет ограничивать свободы румынских пользователей или блокировать их политические каналы. По его мнению, правительство не может "защитить демократию, разрушая демократию", а также не должно вмешиваться в выборы.
"У вас либо есть свобода слова и честные выборы, либо их нет. И румынский народ заслуживает и того, и другого", — отметил основатель Telegram.
Флаг Румынии - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
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Вчера, 15:35
В воскресенье в Румынии проходит второй тур выборов президента. Первый тур состоялся четвертого мая, большинство голосов в нем набрали лидер националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джордже Симион — 41%, а также мэр Бухареста Никушор Дан — 21%.

По законодательству победителем признают кандидата, получившего более половины голосов избирателей, включенных в списки. Участки закроются в 21:00.

Лидер партии Альянс за объединение румын (AUR) Джеордже Симион - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
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5 мая, 14:46

Не в первый раз

В ноябре прошлого года в Румынии прошел первый тур выборов президента. Его лидером стал независимый кандидат Кэлин Джорджеску. Шестого декабря Конституционный суд страны аннулировал итоги голосования под предлогом серьезных нарушений, которые якобы подтверждают рассекреченные документы Высшего совета безопасности.
В конце февраля Джорджеску предъявили обвинения в шести преступлениях, включая распространение ложной информации в рамках расследования незаконного финансирования его предвыборной кампании. Независимый кандидат подал документы на регистрацию кандидатом в президенты Румынии, но ЦИК отклонил его заявку.
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Симион обвинил мэра Бухареста в попытке сфальсифицировать выборы в Румынии
15 мая, 15:36
 
TelegramРумынияВ миреПрезидентские выборы в Румынии — 2025Джордже СимионНикушор ДанПавел ДуровБухарестЕвропаТехнологии
 
 
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