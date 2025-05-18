https://ria.ru/20250518/dagestan-2017718281.html
В Дагестане частично обрушился мост, построенный в XV веке
В Дагестане частично обрушился мост, построенный в XV веке - РИА Новости, 18.05.2025
В Дагестане частично обрушился мост, построенный в XV веке
Старинный мост, построенный в XV веке в селе Кунки Дахадаевского района Дагестана, частично обрушился после обильных осадков, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 18.05.2025
2025-05-18T19:22:00+03:00
2025-05-18T19:22:00+03:00
2025-05-18T21:24:00+03:00
дахадаевский район
россия
республика дагестан
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МАХАЧКАЛА, 18 мая — РИА Новости. Старинный мост, построенный в XV веке в селе Кунки Дахадаевского района Дагестана, частично обрушился после обильных осадков, сообщили РИА Новости в пресс-службе Агентства по охране культурного наследия республики. "Мост XV века в селе Кунки частично обрушился после сильных дождей и снегопадов. Мост был сооружен традиционным способом в горах из деревянных бревен с земляным накатом поверху. Со временем сгнили деревянные части моста, он стал ограниченно пригодным", — рассказали в ведомстве.Там отметили, что мост находится в муниципальной собственности и имеет большое значение для жителей села, поскольку соединяет две его части. Специалисты составят акт технического состояния с оценкой необходимости проведения противоаварийных работ, добавили в пресс-службе.
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дахадаевский район
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Старинный мост, построенный в XV веке в Дахадаевском районе Дагестана, после частичного разрушения
Старинный мост, построенный в XV веке в селе Кунки Дахадаевского района Дагестана, частично обрушился после обильных осадков, сообщили РИА Новости в агентстве по охране культурного наследия республики.
Мост был сооружен традиционным способом постройки в горах из деревянных бревен с земляным накатом поверху. Со временем сгнили деревянные части моста, и он стал ограниченно пригодным.
2025-05-18T19:22
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дахадаевский район, россия, республика дагестан
Дахадаевский район, Россия, Республика Дагестан
В Дагестане частично обрушился мост, построенный в XV веке
В Дагестане из-за осадков частично обрушился мост XV века постройки