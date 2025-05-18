Рейтинг@Mail.ru
В Дагестане частично обрушился мост, построенный в XV веке - РИА Новости, 18.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:22 18.05.2025 (обновлено: 21:24 18.05.2025)
https://ria.ru/20250518/dagestan-2017718281.html
В Дагестане частично обрушился мост, построенный в XV веке
В Дагестане частично обрушился мост, построенный в XV веке - РИА Новости, 18.05.2025
В Дагестане частично обрушился мост, построенный в XV веке
Старинный мост, построенный в XV веке в селе Кунки Дахадаевского района Дагестана, частично обрушился после обильных осадков, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 18.05.2025
2025-05-18T19:22:00+03:00
2025-05-18T21:24:00+03:00
дахадаевский район
россия
республика дагестан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/12/2017720962_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_0392474bb4901d6f524a5559b968de13.jpg
МАХАЧКАЛА, 18 мая — РИА Новости. Старинный мост, построенный в XV веке в селе Кунки Дахадаевского района Дагестана, частично обрушился после обильных осадков, сообщили РИА Новости в пресс-службе Агентства по охране культурного наследия республики. &quot;Мост XV века в селе Кунки частично обрушился после сильных дождей и снегопадов. Мост был сооружен традиционным способом в горах из деревянных бревен с земляным накатом поверху. Со временем сгнили деревянные части моста, он стал ограниченно пригодным&quot;, — рассказали в ведомстве.Там отметили, что мост находится в муниципальной собственности и имеет большое значение для жителей села, поскольку соединяет две его части. Специалисты составят акт технического состояния с оценкой необходимости проведения противоаварийных работ, добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20250406/balkon-2009616530.html
дахадаевский район
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Старинный мост, построенный в XV веке в Дахадаевском районе Дагестана, после частичного разрушения
Старинный мост, построенный в XV веке в селе Кунки Дахадаевского района Дагестана, частично обрушился после обильных осадков, сообщили РИА Новости в агентстве по охране культурного наследия республики. Мост был сооружен традиционным способом постройки в горах из деревянных бревен с земляным накатом поверху. Со временем сгнили деревянные части моста, и он стал ограниченно пригодным.
2025-05-18T19:22
true
PT0M33S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/12/2017720962_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_28e013bdd557cf9aadb8d66b4374a0b4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дахадаевский район, россия, республика дагестан
Дахадаевский район, Россия, Республика Дагестан
В Дагестане частично обрушился мост, построенный в XV веке

В Дагестане из-за осадков частично обрушился мост XV века постройки

Читать ria.ru в
Дзен
МАХАЧКАЛА, 18 мая — РИА Новости. Старинный мост, построенный в XV веке в селе Кунки Дахадаевского района Дагестана, частично обрушился после обильных осадков, сообщили РИА Новости в пресс-службе Агентства по охране культурного наследия республики.
«

"Мост XV века в селе Кунки частично обрушился после сильных дождей и снегопадов. Мост был сооружен традиционным способом в горах из деревянных бревен с земляным накатом поверху. Со временем сгнили деревянные части моста, он стал ограниченно пригодным", — рассказали в ведомстве.

Там отметили, что мост находится в муниципальной собственности и имеет большое значение для жителей села, поскольку соединяет две его части. Специалисты составят акт технического состояния с оценкой необходимости проведения противоаварийных работ, добавили в пресс-службе.
Место обрушения балкона в многоквартирном жилом доме в селе Светлоозерском Бийского района Алтайского края. 6 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 06.04.2025
В Алтайском крае балкон дома обрушился из-за ветра
6 апреля, 10:48
 
Дахадаевский районРоссияРеспублика Дагестан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала