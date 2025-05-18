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В Дагестане частично обрушился мост, построенный в XV веке

В Дагестане частично обрушился мост, построенный в XV веке - РИА Новости, 18.05.2025

В Дагестане частично обрушился мост, построенный в XV веке

Старинный мост, построенный в XV веке в селе Кунки Дахадаевского района Дагестана, частично обрушился после обильных осадков, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 18.05.2025

2025-05-18T19:22:00+03:00

2025-05-18T19:22:00+03:00

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дахадаевский район

россия

республика дагестан

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МАХАЧКАЛА, 18 мая — РИА Новости. Старинный мост, построенный в XV веке в селе Кунки Дахадаевского района Дагестана, частично обрушился после обильных осадков, сообщили РИА Новости в пресс-службе Агентства по охране культурного наследия республики. "Мост XV века в селе Кунки частично обрушился после сильных дождей и снегопадов. Мост был сооружен традиционным способом в горах из деревянных бревен с земляным накатом поверху. Со временем сгнили деревянные части моста, он стал ограниченно пригодным", — рассказали в ведомстве.Там отметили, что мост находится в муниципальной собственности и имеет большое значение для жителей села, поскольку соединяет две его части. Специалисты составят акт технического состояния с оценкой необходимости проведения противоаварийных работ, добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20250406/balkon-2009616530.html

дахадаевский район

россия

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Старинный мост, построенный в XV веке в Дахадаевском районе Дагестана, после частичного разрушения Старинный мост, построенный в XV веке в селе Кунки Дахадаевского района Дагестана, частично обрушился после обильных осадков, сообщили РИА Новости в агентстве по охране культурного наследия республики. Мост был сооружен традиционным способом постройки в горах из деревянных бревен с земляным накатом поверху. Со временем сгнили деревянные части моста, и он стал ограниченно пригодным. 2025-05-18T19:22 true PT0M33S

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дахадаевский район, россия, республика дагестан