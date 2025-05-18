https://ria.ru/20250518/bogatyr-2017673686.html

Минобороны рассказало, что значит освобождение села Богатырь в ДНР

Минобороны рассказало, что значит освобождение села Богатырь в ДНР - РИА Новости, 18.05.2025

Минобороны рассказало, что значит освобождение села Богатырь в ДНР

Взятие российской армией села Богатырь в ДНР ослабило оборону ВСУ на Южнодонецком направлении, заявили в Минобороны. РИА Новости, 18.05.2025

2025-05-18T12:53:00+03:00

2025-05-18T12:53:00+03:00

2025-05-18T17:43:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

днепропетровская область

донецкая народная республика

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Взятие российской армией села Богатырь в ДНР ослабило оборону ВСУ на Южнодонецком направлении, заявили в Минобороны."Освобождение населенного пункта Богатырь нанесло серьезный удар по обороне противника на Южнодонецком направлении. Боевики превратили населенный пункт в мощный укрепрайон и логистический узел в нескольких километрах от границы с Днепропетровской областью", — говорится в релизе.В министерстве уточнили, что в боях принимали участие бойцы 29-й гвардейской общевойсковой армии группировки "Восток", они подняли на зданиях населенного пункта российские флаги. При этом ВСУ рассчитывали остановить продвижение, использовав оборонительные рубежи, опорные пункты с развитой инфраструктурой, более 1400 строений.Благодаря скоординированной работе штурмовых групп, артиллерии и операторов БПЛА удалось уничтожить укрепленные позиции украинской армии. Ослабить оборону позволили также поддержка с воздуха и точные удары по выявленным целям."После подавления основных очагов сопротивления военнослужащие провели зачистку территории и установили полный контроль над населенным пунктом, уничтожив значительное количество личного состава и техники противника", — указано в публикации.По данным Минобороны, бойцы в считаные дни установили контроль над территорией села и продолжают продвигаться вперед.

https://ria.ru/20250517/slavyansk-2017522891.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

днепропетровская область

донецкая народная республика

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Кадры освобождения села Богатырь в ДНР Освобождение населенного пункта Богатырь нанесло серьезный удар по обороне ВСУ на южно-донецком направлении, сообщило Минобороны России. Министерство показало кадры боевой работы подразделений 29-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Восток" в ходе освобождения этого населенного пункта. 2025-05-18T12:53 true PT1M15S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), днепропетровская область, донецкая народная республика, вооруженные силы рф