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Минобороны рассказало, что значит освобождение села Богатырь в ДНР - РИА Новости, 18.05.2025
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12:53 18.05.2025 (обновлено: 17:43 18.05.2025)
https://ria.ru/20250518/bogatyr-2017673686.html
Минобороны рассказало, что значит освобождение села Богатырь в ДНР
Минобороны рассказало, что значит освобождение села Богатырь в ДНР - РИА Новости, 18.05.2025
Минобороны рассказало, что значит освобождение села Богатырь в ДНР
Взятие российской армией села Богатырь в ДНР ослабило оборону ВСУ на Южнодонецком направлении, заявили в Минобороны. РИА Новости, 18.05.2025
2025-05-18T12:53:00+03:00
2025-05-18T17:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
днепропетровская область
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Взятие российской армией села Богатырь в ДНР ослабило оборону ВСУ на Южнодонецком направлении, заявили в Минобороны."Освобождение населенного пункта Богатырь нанесло серьезный удар по обороне противника на Южнодонецком направлении. Боевики превратили населенный пункт в мощный укрепрайон и логистический узел в нескольких километрах от границы с Днепропетровской областью", — говорится в релизе.В министерстве уточнили, что в боях принимали участие бойцы 29-й гвардейской общевойсковой армии группировки "Восток", они подняли на зданиях населенного пункта российские флаги. При этом ВСУ рассчитывали остановить продвижение, использовав оборонительные рубежи, опорные пункты с развитой инфраструктурой, более 1400 строений.Благодаря скоординированной работе штурмовых групп, артиллерии и операторов БПЛА удалось уничтожить укрепленные позиции украинской армии. Ослабить оборону позволили также поддержка с воздуха и точные удары по выявленным целям."После подавления основных очагов сопротивления военнослужащие провели зачистку территории и установили полный контроль над населенным пунктом, уничтожив значительное количество личного состава и техники противника", — указано в публикации.По данным Минобороны, бойцы в считаные дни установили контроль над территорией села и продолжают продвигаться вперед.
https://ria.ru/20250517/slavyansk-2017522891.html
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Кадры освобождения села Богатырь в ДНР
Освобождение населенного пункта Богатырь нанесло серьезный удар по обороне ВСУ на южно-донецком направлении, сообщило Минобороны России. Министерство показало кадры боевой работы подразделений 29-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Восток" в ходе освобождения этого населенного пункта.
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россия, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), днепропетровская область, донецкая народная республика, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Днепропетровская область, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ
Минобороны рассказало, что значит освобождение села Богатырь в ДНР

Минобороны РФ: освобождение села Богатырь серьезно ударило по обороне ВСУ

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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Взятие российской армией села Богатырь в ДНР ослабило оборону ВСУ на Южнодонецком направлении, заявили в Минобороны.
"Освобождение населенного пункта Богатырь нанесло серьезный удар по обороне противника на Южнодонецком направлении. Боевики превратили населенный пункт в мощный укрепрайон и логистический узел в нескольких километрах от границы с Днепропетровской областью", — говорится в релизе.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Восток" освободили село Богатырь в ДНР
Подразделения группировки войск Восток освободили село Богатырь в ДНР
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Восток" освободили село Богатырь в ДНР

Ведомство объявило о взятии села Богатырь в воскресенье.

В министерстве уточнили, что в боях принимали участие бойцы 29-й гвардейской общевойсковой армии группировки "Восток", они подняли на зданиях населенного пункта российские флаги. При этом ВСУ рассчитывали остановить продвижение, использовав оборонительные рубежи, опорные пункты с развитой инфраструктурой, более 1400 строений.
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Благодаря скоординированной работе штурмовых групп, артиллерии и операторов БПЛА удалось уничтожить укрепленные позиции украинской армии. Ослабить оборону позволили также поддержка с воздуха и точные удары по выявленным целям.
«
"После подавления основных очагов сопротивления военнослужащие провели зачистку территории и установили полный контроль над населенным пунктом, уничтожив значительное количество личного состава и техники противника", — указано в публикации.
По данным Минобороны, бойцы в считаные дни установили контроль над территорией села и продолжают продвигаться вперед.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Днепропетровская областьДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы РФ
 
 
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