https://ria.ru/20250518/bogatyr-2017673686.html
Минобороны рассказало, что значит освобождение села Богатырь в ДНР
Минобороны рассказало, что значит освобождение села Богатырь в ДНР - РИА Новости, 18.05.2025
Минобороны рассказало, что значит освобождение села Богатырь в ДНР
Взятие российской армией села Богатырь в ДНР ослабило оборону ВСУ на Южнодонецком направлении, заявили в Минобороны. РИА Новости, 18.05.2025
2025-05-18T12:53:00+03:00
2025-05-18T12:53:00+03:00
2025-05-18T17:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
безопасность
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днепропетровская область
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Взятие российской армией села Богатырь в ДНР ослабило оборону ВСУ на Южнодонецком направлении, заявили в Минобороны."Освобождение населенного пункта Богатырь нанесло серьезный удар по обороне противника на Южнодонецком направлении. Боевики превратили населенный пункт в мощный укрепрайон и логистический узел в нескольких километрах от границы с Днепропетровской областью", — говорится в релизе.В министерстве уточнили, что в боях принимали участие бойцы 29-й гвардейской общевойсковой армии группировки "Восток", они подняли на зданиях населенного пункта российские флаги. При этом ВСУ рассчитывали остановить продвижение, использовав оборонительные рубежи, опорные пункты с развитой инфраструктурой, более 1400 строений.Благодаря скоординированной работе штурмовых групп, артиллерии и операторов БПЛА удалось уничтожить укрепленные позиции украинской армии. Ослабить оборону позволили также поддержка с воздуха и точные удары по выявленным целям."После подавления основных очагов сопротивления военнослужащие провели зачистку территории и установили полный контроль над населенным пунктом, уничтожив значительное количество личного состава и техники противника", — указано в публикации.По данным Минобороны, бойцы в считаные дни установили контроль над территорией села и продолжают продвигаться вперед.
https://ria.ru/20250517/slavyansk-2017522891.html
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Кадры освобождения села Богатырь в ДНР
Освобождение населенного пункта Богатырь нанесло серьезный удар по обороне ВСУ на южно-донецком направлении, сообщило Минобороны России. Министерство показало кадры боевой работы подразделений 29-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Восток" в ходе освобождения этого населенного пункта.
2025-05-18T12:53
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Минобороны рассказало, что значит освобождение села Богатырь в ДНР
Минобороны РФ: освобождение села Богатырь серьезно ударило по обороне ВСУ