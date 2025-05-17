Медведчук обвинил Зеленского в попытке сорвать переговоры в Стамбуле
Медведчук: Зеленскому не удалось сорвать переговоры и обвинить в этом Россию
© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский безуспешно пытался сорвать переговоры в Стамбуле, заявил экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
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"Попытка сорвать переговоры и обвинить во всем этом Россию у Зеленского пока не удалась. Нелегитимный продолжает прыгать, как карась на сковородке, когда обстоятельства для него становятся с каждым днем все хуже. История переговоров в Стамбуле превратилась в историю того, как Зеленский отказывается от чего-либо, а потом соглашается", — указано в заявлении Медведчука, опубликованном на сайте движения "Другая Украина".
По словам Медведчука, Зеленский представляет страну-банкрот, которую он довел до такого положения своей бездарной политикой и коррумпированной командой. В свою очередь, президент США Дональд Трамп, как считает Медведчук, может управлять действиями Зеленского в переговорном процессе, как игрок управляет бильярдным шаром, игнорируя его "истерики".
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"Сегодня он (Зеленский. — Прим. ред.) попал в капкан, который сам себе приготовил: воевать дальше нет денег и средств, заключить мирный договор — подписать себе приговор как политическому авантюристу, который преступно повел украинский народ на убой", — резюмировал Медведчук.
Стамбул-2: место встречи изменить нельзя
16 мая, 13:14
Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя слова Владимира Зеленского о якобы "бутафорном" уровне делегации России в Стамбуле, 15 мая заявила, что сам глава киевского режима — клоун и неудачник, который говорит о заслуженных людях.
На прошлой неделе президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Он подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться Киевом.
Состоявшиеся в пятницу переговоры продлились почти два часа. Помощник президента Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной. По его словам, Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Украинская сторона на переговорах запросила встречу глав государств, Москва приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.