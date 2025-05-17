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Медведчук обвинил Зеленского в попытке сорвать переговоры в Стамбуле

Медведчук обвинил Зеленского в попытке сорвать переговоры в Стамбуле - РИА Новости, 17.05.2025

Медведчук обвинил Зеленского в попытке сорвать переговоры в Стамбуле

Владимир Зеленский безуспешно пытался сорвать переговоры в Стамбуле, заявил экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа — За жизнь",... РИА Новости, 17.05.2025

2025-05-17T10:52:00+03:00

2025-05-17T10:52:00+03:00

2025-05-17T12:58:00+03:00

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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский безуспешно пытался сорвать переговоры в Стамбуле, заявил экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук. "Попытка сорвать переговоры и обвинить во всем этом Россию у Зеленского пока не удалась. Нелегитимный продолжает прыгать, как карась на сковородке, когда обстоятельства для него становятся с каждым днем все хуже. История переговоров в Стамбуле превратилась в историю того, как Зеленский отказывается от чего-либо, а потом соглашается", — указано в заявлении Медведчука, опубликованном на сайте движения "Другая Украина". Как отметил глава движения, по приезде в Анкару "политический клоун" начал скандалить, что Россия послала "бутафорскую" делегацию. При этом Зеленский рассчитывал, что "его вопли растиражируют западные СМИ", после чего он вернется в Киев победителем. Но этот сценарий был изначально невозможен. По словам Медведчука, Зеленский представляет страну-банкрот, которую он довел до такого положения своей бездарной политикой и коррумпированной командой. В свою очередь, президент США Дональд Трамп, как считает Медведчук, может управлять действиями Зеленского в переговорном процессе, как игрок управляет бильярдным шаром, игнорируя его "истерики". "Сегодня он (Зеленский. — Прим. ред.) попал в капкан, который сам себе приготовил: воевать дальше нет денег и средств, заключить мирный договор — подписать себе приговор как политическому авантюристу, который преступно повел украинский народ на убой", — резюмировал Медведчук.Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя слова Владимира Зеленского о якобы "бутафорном" уровне делегации России в Стамбуле, 15 мая заявила, что сам глава киевского режима — клоун и неудачник, который говорит о заслуженных людях. На прошлой неделе президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Он подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться Киевом.Состоявшиеся в пятницу переговоры продлились почти два часа. Помощник президента Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной. По его словам, Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Украинская сторона на переговорах запросила встречу глав государств, Москва приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

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