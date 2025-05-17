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ВСУ за сутки более 110 раз атаковали дронами Белгородскую область - РИА Новости, 17.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
10:16 17.05.2025 (обновлено: 10:39 17.05.2025)
https://ria.ru/20250517/vsu-2017539288.html
ВСУ за сутки более 110 раз атаковали дронами Белгородскую область
ВСУ за сутки более 110 раз атаковали дронами Белгородскую область - РИА Новости, 17.05.2025
ВСУ за сутки более 110 раз атаковали дронами Белгородскую область
Украинские военные за прошедшие сутки атаковали с использованием беспилотников девять районов Белгородской области более 110 раз, один человек погиб и один... РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T10:16:00+03:00
2025-05-17T10:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгородская область
архангельское
украина
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 17 мая - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали с использованием беспилотников девять районов Белгородской области более 110 раз, один человек погиб и один пострадал, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По информации губернатора, за минувшие сутки 38 населенных пунктов попали под удары со стороны Украины. Было выпущено 27 снарядов, сбита одна воздушная цель и зафиксированы атаки 111 беспилотниками, из них 51 дрон был сбит. За отчетный период различные повреждения выявлены в шести частных домовладениях, коммерческом объекте, трех объектах связи, складе, двух предприятиях и 8 транспортных средствах. "В Валуйском муниципальном округе город Валуйки, посёлок Уразово, сёла Аркатово, Двулучное, Казинка, Соболевка, Шелаево и хутор Леоновка подверглись атакам 42 беспилотников, 11 из которых подавлены и сбиты… В Волоконовском районе хутора Гаевка и Плотвянка атакованы 2 беспилотниками", - написал Гладков. Он добавил, что над Алексеевским округом и Красногвардейским районом системой ПВО сбиты по одному беспилотнику. В Белгородском районе по трем населенным пунктам совершены атаки 3 беспилотников. В Борисовском районе посёлок Борисовка и два села атакованы 3 беспилотниками, пострадал мирный житель. В Грайворонском округе по трем населенным пунктам выпущено 7 боеприпасов и совершены атаки 2 беспилотников. Также ночью над округом сбита воздушная цель. В Краснояружском районе по семи населенным пунктам выпущено 20 боеприпасов и нанесены удары 12 беспилотников. "В Шебекинском муниципальном округе город Шебекино, посёлок Красное, сёла Архангельское, Безлюдовка, Вознесеновка, Графовка, Кошлаково, Мешковое, Муром, Нежеголь, Ржевка и Середа атакованы 45 беспилотниками, 34 из которых подавлены и сбиты. В селе Архангельское беспилотник атаковал мужчину, который передвигался на велосипеде. От полученных ранений он скончался на месте", - заявил губернатор. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
https://ria.ru/20250517/vsu-2017532384.html
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белгородская область, архангельское, украина, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Архангельское, Украина, Вячеслав Гладков
ВСУ за сутки более 110 раз атаковали дронами Белгородскую область

Гладков: ВСУ за сутки 111 раз атаковали девять районов Белгородской области

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки после обстрела
Осколки после обстрела - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
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БЕЛГОРОД, 17 мая - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали с использованием беспилотников девять районов Белгородской области более 110 раз, один человек погиб и один пострадал, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
По информации губернатора, за минувшие сутки 38 населенных пунктов попали под удары со стороны Украины. Было выпущено 27 снарядов, сбита одна воздушная цель и зафиксированы атаки 111 беспилотниками, из них 51 дрон был сбит. За отчетный период различные повреждения выявлены в шести частных домовладениях, коммерческом объекте, трех объектах связи, складе, двух предприятиях и 8 транспортных средствах.
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"В Валуйском муниципальном округе город Валуйки, посёлок Уразово, сёла Аркатово, Двулучное, Казинка, Соболевка, Шелаево и хутор Леоновка подверглись атакам 42 беспилотников, 11 из которых подавлены и сбиты… В Волоконовском районе хутора Гаевка и Плотвянка атакованы 2 беспилотниками", - написал Гладков.
Он добавил, что над Алексеевским округом и Красногвардейским районом системой ПВО сбиты по одному беспилотнику. В Белгородском районе по трем населенным пунктам совершены атаки 3 беспилотников. В Борисовском районе посёлок Борисовка и два села атакованы 3 беспилотниками, пострадал мирный житель. В Грайворонском округе по трем населенным пунктам выпущено 7 боеприпасов и совершены атаки 2 беспилотников. Также ночью над округом сбита воздушная цель. В Краснояружском районе по семи населенным пунктам выпущено 20 боеприпасов и нанесены удары 12 беспилотников.
"В Шебекинском муниципальном округе город Шебекино, посёлок Красное, сёла Архангельское, Безлюдовка, Вознесеновка, Графовка, Кошлаково, Мешковое, Муром, Нежеголь, Ржевка и Середа атакованы 45 беспилотниками, 34 из которых подавлены и сбиты. В селе Архангельское беспилотник атаковал мужчину, который передвигался на велосипеде. От полученных ранений он скончался на месте", - заявил губернатор.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьАрхангельскоеУкраинаВячеслав Гладков
 
 
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