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Спецоперация, 17 мая: Россия взяла под контроль Александрополь в Донбассе - РИА Новости, 17.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:31 17.05.2025 (обновлено: 19:40 17.05.2025)
https://ria.ru/20250517/spetsoperatsiya-2017606413.html
Спецоперация, 17 мая: Россия взяла под контроль Александрополь в Донбассе
Спецоперация, 17 мая: Россия взяла под контроль Александрополь в Донбассе - РИА Новости, 17.05.2025
Спецоперация, 17 мая: Россия взяла под контроль Александрополь в Донбассе
Российские войска взяли под контроль населенный пункт Александрополь в Донбассе, Россия и Украина обменяются перечнями условий для прекращения огня,... РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T19:31:00+03:00
2025-05-17T19:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
сша
дмитрий песков
дональд трамп
реджеп тайип эрдоган
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Российские войска взяли под контроль населенный пункт Александрополь в Донбассе, Россия и Украина обменяются перечнями условий для прекращения огня, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил возможность встречи главы российского государства Владимира Путина с Владимиром Зеленским при достижении определенных договоренностей делегаций двух стран. ВС России взяли под контроль Александрополь в ДНР Российские войска взяли под контроль населенный пункт Александрополь в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. ВСУ потеряли за сутки около 1345 военнослужащих и три танка. Нанесено поражение складам боеприпасов и горючего, местам хранения беспилотников, объектам инфраструктуры военного аэродрома, а также пунктам временной дислокации подразделений украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 143 районах. Средства ПВО сбили три управляемые авиационные бомбы JDAM, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS и 80 беспилотников. ПВО сбила 7 БПЛА над Белгородской областью и Крымом По данным Минобороны России, с 22.00 16 мая до 06.00 мск 17 мая дежурными средствами ПВО уничтожено два украинских беспилотника: один – над территорией Белгородской области и один – над территорией Курской области. В 11.10 мск был сбит БПЛА над Крымом, с 12.05 до 12.25 мск над полуостровом было уничтожено еще четыре беспилотника. Россия и Украина обменяются условиями для прекращения огня Россия и Украина договорились обменяться перечнями условий для прекращения огня, российской стороной работа ведется, сообщил пресс-секретарь президента РФ. По его словам, работа по украинскому урегулированию будет продолжена. При этом Песков отметил, что переговоры идут и должны идти в закрытом режиме. Пресс-секретарь также сообщил, что речи об изменении состава делегации России на переговорах с Украиной не идет. Кроме того, Песков заявил, что встреча лидеров России и Украины возможна при достижении определенных договоренностей делегациями двух стран. Трамп допустил "разрушительные" санкции против РФ, если не будет сделки по Украине Президент США Дональд Трамп допустил новые "разрушительные" санкции против России, если не будет сделки по Украине. "Я введу", - заявил Трамп в интервью Fox News в ответ на вопрос, могут ли последовать дополнительные санкции против России. Президент США заявил, что допускает подобное развитие событий, "если не будет сделки". "Пришло время разделывать индейку. Посмотрим, что будет", - добавил он. Как заявил президент США, "это будет разрушительно для России". "У них сейчас тяжелая ситуация в экономике, цена на нефть низкая", - считает Трамп. Турция приложит усилия для продолжения переговоров РФ и Украины Турция будет прилагать усилия для продолжения переговоров РФ и Украины и поддержания каналов связи между ними открытыми, заявил в субботу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по возвращении из Албании, отвечая на вопрос о переговорах РФ и Украины в Стамбуле. "Наша главная мечта - получить четкий результат мирных переговоров", - цитирует Эрдогана телеканал TRT Haber.
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россия, украина, сша, дмитрий песков, дональд трамп, реджеп тайип эрдоган, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, США, Дмитрий Песков, Дональд Трамп, Реджеп Тайип Эрдоган, Вооруженные силы Украины, В мире

Спецоперация, 17 мая: Россия взяла под контроль Александрополь в Донбассе

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС России
Военнослужащий ВС России - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащий ВС России. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Российские войска взяли под контроль населенный пункт Александрополь в Донбассе, Россия и Украина обменяются перечнями условий для прекращения огня, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил возможность встречи главы российского государства Владимира Путина с Владимиром Зеленским при достижении определенных договоренностей делегаций двух стран.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Центр" освободили село Александрополь в ДНР
Подразделения группировки войск Центр освободили село Александрополь в ДНР
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Центр" освободили село Александрополь в ДНР

ВС России взяли под контроль Александрополь в ДНР

Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
Южная группировка ВС России за сутки уничтожила до 255 боевиков ВСУ
Вчера, 05:08
Российские войска взяли под контроль населенный пункт Александрополь в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. ВСУ потеряли за сутки около 1345 военнослужащих и три танка. Нанесено поражение складам боеприпасов и горючего, местам хранения беспилотников, объектам инфраструктуры военного аэродрома, а также пунктам временной дислокации подразделений украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 143 районах. Средства ПВО сбили три управляемые авиационные бомбы JDAM, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS и 80 беспилотников.

ПВО сбила 7 БПЛА над Белгородской областью и Крымом

По данным Минобороны России, с 22.00 16 мая до 06.00 мск 17 мая дежурными средствами ПВО уничтожено два украинских беспилотника: один – над территорией Белгородской области и один – над территорией Курской области. В 11.10 мск был сбит БПЛА над Крымом, с 12.05 до 12.25 мск над полуостровом было уничтожено еще четыре беспилотника.
Дмитрий Бородавко - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
Штурмовик "Центра" рассказал, как три дня корректировал огонь по ВСУ
Вчера, 18:38

Россия и Украина обменяются условиями для прекращения огня

Россия и Украина договорились обменяться перечнями условий для прекращения огня, российской стороной работа ведется, сообщил пресс-секретарь президента РФ. По его словам, работа по украинскому урегулированию будет продолжена. При этом Песков отметил, что переговоры идут и должны идти в закрытом режиме. Пресс-секретарь также сообщил, что речи об изменении состава делегации России на переговорах с Украиной не идет. Кроме того, Песков заявил, что встреча лидеров России и Украины возможна при достижении определенных договоренностей делегациями двух стран.

Трамп допустил "разрушительные" санкции против РФ, если не будет сделки по Украине

Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
"Каждое утро": в США раскрыли, что происходит с Зеленским из-за Трампа
Вчера, 19:07
Президент США Дональд Трамп допустил новые "разрушительные" санкции против России, если не будет сделки по Украине.
"Я введу", - заявил Трамп в интервью Fox News в ответ на вопрос, могут ли последовать дополнительные санкции против России.
Президент США заявил, что допускает подобное развитие событий, "если не будет сделки". "Пришло время разделывать индейку. Посмотрим, что будет", - добавил он.
Как заявил президент США, "это будет разрушительно для России". "У них сейчас тяжелая ситуация в экономике, цена на нефть низкая", - считает Трамп.

Турция приложит усилия для продолжения переговоров РФ и Украины

Турция будет прилагать усилия для продолжения переговоров РФ и Украины и поддержания каналов связи между ними открытыми, заявил в субботу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по возвращении из Албании, отвечая на вопрос о переговорах РФ и Украины в Стамбуле.
"Наша главная мечта - получить четкий результат мирных переговоров", - цитирует Эрдогана телеканал TRT Haber.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
Эрдоган прокомментировал переговоры России и Украины
Вчера, 13:04
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаСШАДмитрий ПесковДональд ТрампРеджеп Тайип ЭрдоганВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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