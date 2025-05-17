https://ria.ru/20250517/spetsoperatsiya-2017606413.html

Спецоперация, 17 мая: Россия взяла под контроль Александрополь в Донбассе

Спецоперация, 17 мая: Россия взяла под контроль Александрополь в Донбассе - РИА Новости, 17.05.2025

Спецоперация, 17 мая: Россия взяла под контроль Александрополь в Донбассе

Российские войска взяли под контроль населенный пункт Александрополь в Донбассе, Россия и Украина обменяются перечнями условий для прекращения огня,... РИА Новости, 17.05.2025

2025-05-17T19:31:00+03:00

2025-05-17T19:31:00+03:00

2025-05-17T19:40:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

украина

сша

дмитрий песков

дональд трамп

реджеп тайип эрдоган

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0a/1977340888_0:285:3072:2013_1920x0_80_0_0_c2c667655064bc2090c724ba9d53728e.jpg

МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Российские войска взяли под контроль населенный пункт Александрополь в Донбассе, Россия и Украина обменяются перечнями условий для прекращения огня, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков допустил возможность встречи главы российского государства Владимира Путина с Владимиром Зеленским при достижении определенных договоренностей делегаций двух стран. ВС России взяли под контроль Александрополь в ДНР Российские войска взяли под контроль населенный пункт Александрополь в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. ВСУ потеряли за сутки около 1345 военнослужащих и три танка. Нанесено поражение складам боеприпасов и горючего, местам хранения беспилотников, объектам инфраструктуры военного аэродрома, а также пунктам временной дислокации подразделений украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 143 районах. Средства ПВО сбили три управляемые авиационные бомбы JDAM, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS и 80 беспилотников. ПВО сбила 7 БПЛА над Белгородской областью и Крымом По данным Минобороны России, с 22.00 16 мая до 06.00 мск 17 мая дежурными средствами ПВО уничтожено два украинских беспилотника: один – над территорией Белгородской области и один – над территорией Курской области. В 11.10 мск был сбит БПЛА над Крымом, с 12.05 до 12.25 мск над полуостровом было уничтожено еще четыре беспилотника. Россия и Украина обменяются условиями для прекращения огня Россия и Украина договорились обменяться перечнями условий для прекращения огня, российской стороной работа ведется, сообщил пресс-секретарь президента РФ. По его словам, работа по украинскому урегулированию будет продолжена. При этом Песков отметил, что переговоры идут и должны идти в закрытом режиме. Пресс-секретарь также сообщил, что речи об изменении состава делегации России на переговорах с Украиной не идет. Кроме того, Песков заявил, что встреча лидеров России и Украины возможна при достижении определенных договоренностей делегациями двух стран. Трамп допустил "разрушительные" санкции против РФ, если не будет сделки по Украине Президент США Дональд Трамп допустил новые "разрушительные" санкции против России, если не будет сделки по Украине. "Я введу", - заявил Трамп в интервью Fox News в ответ на вопрос, могут ли последовать дополнительные санкции против России. Президент США заявил, что допускает подобное развитие событий, "если не будет сделки". "Пришло время разделывать индейку. Посмотрим, что будет", - добавил он. Как заявил президент США, "это будет разрушительно для России". "У них сейчас тяжелая ситуация в экономике, цена на нефть низкая", - считает Трамп. Турция приложит усилия для продолжения переговоров РФ и Украины Турция будет прилагать усилия для продолжения переговоров РФ и Украины и поддержания каналов связи между ними открытыми, заявил в субботу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по возвращении из Албании, отвечая на вопрос о переговорах РФ и Украины в Стамбуле. "Наша главная мечта - получить четкий результат мирных переговоров", - цитирует Эрдогана телеканал TRT Haber.

https://ria.ru/20250517/spetsoperatsiya-2017525059.html

https://ria.ru/20250517/rossiya-2017591120.html

https://ria.ru/20250517/zelenskiy-2017603705.html

https://ria.ru/20250517/erdogan-2017551587.html

россия

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, сша, дмитрий песков, дональд трамп, реджеп тайип эрдоган, вооруженные силы украины, в мире