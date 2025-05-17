https://ria.ru/20250517/serbiya-2017620802.html

Сербия находится на пути в ЕС, заявил Вучич

Сербия находится на пути в ЕС, заявил Вучич - РИА Новости, 17.05.2025

Сербия находится на пути в ЕС, заявил Вучич

Изменения в мире происходят очень быстро, Сербия находится на пути в ЕС, но ей нужно новое надпартийное движение для поддержания и проведения самостоятельной... РИА Новости, 17.05.2025

2025-05-17T21:22:00+03:00

2025-05-17T21:22:00+03:00

2025-05-17T21:22:00+03:00

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БЕЛГРАД, 17 мая - РИА Новости. Изменения в мире происходят очень быстро, Сербия находится на пути в ЕС, но ей нужно новое надпартийное движение для поддержания и проведения самостоятельной политики, заявил сербский президент Александр Вучич. В крупнейшем на юге Сербии городе Ниш в субботу по инициативе Вучича проходит митинг в поддержку нового широкого надпартийного движения "За народ и государство". На собрании под девизом "Не отдадим Сербию" присутствуют глава правящей Сербской прогрессивной партии и экс-премьер Милош Вучевич, председатель Скупщины (парламента) Ана Брнабич, члены правительства, тысячи граждан. Ранее Вучич сообщил в соцсетях, что сам вступает в новое движение, и призвал граждан последовать его примеру. "Да, мы на европейском пути, но вещи в мире с драматичной скоростью меняются. За последний месяц я был с президентом Франции (Эммануэлем Макроном - ред.) в Елисейском дворце, разговаривал с премьером Италии (Джорджей Мелони - ред.), с канцлером ФРГ (Фридрихом Мерцем - ред.), с канцлером Австрии (Кристианом Штокером - ред.) вчера, премьерами и президентами многих стран, президентом (РФ Владимиром - ред.) Путиным, председателем (КНР - ред.) Си Цзиньпином. Они разговаривали не потому, что я - Александр Вучич, хотя и уважают меня, а потому, что я из Сербии, из нашей прекрасной героической Сербии, потому что уважают эту страну, видят, что она смотрит в будущее, потому что эта страна, когда было тяжелее всего, не отреклась от своих традиционных друзей. Когда все говорили, что Вучич введет санкции (против РФ - ред.), этот Вучич от вашего имени и из-за вас не вводил санкции", - заявил он собравшимся и подчеркнул важность проведения самостоятельной политики в интересах сербских граждан, "для чего и нужно новое движение". Он отметил, что никто в мире не смеет "факсом и электронным письмом указывать" официальному Белграду, какой курс проводить. Сербский лидер снова сказал, что в дестабилизацию Сербии посредством СМИ, систему правосудия и высшее образование за годы были вложены миллиарды евро из-за границы, "чтобы она не была сильнее всех в регионе". Вучич также несколько раз повторил, что с требованиями от участников массовых протестов в стране "покончено". Участники акции развернули и вывесили в субботу на площади в Нише самый большой сербский флаг длиной 200 метров и шириной 10 метров. Впервые этот флаг был развернут 11-13 апреля в центре Белграда. Тогда по призыву Вучича перед зданием Скупщины (парламента) Сербии прошел трехдневный народный собор нового надпартийного движения Сербии "За народ и государство" в свете массовых протестов в стране после гибели 16 человек из-за обрушения навеса на вокзале в Нови-Саде 1 ноября. По словам сербского лидера, в последние месяцы массовых протестов страной овладели "террор и страх". Протестующие из-за гибели людей при обрушении навеса на вокзале в Нови-Саде студенты и сторонники оппозиции ранее блокировали работу большинства высших учебных заведений в Сербии, почти ежедневно перекрывают дороги и транспортные развязки, хотя и не устраивают крупные беспорядки. В числе требований были публикация полной документации по реконструкции железнодорожного вокзала в Нови-Саде, расследование и уголовная ответственность для причастных должностных лиц, а также освобождение от преследования законом всех ранее задержанных на протестах. Высшая прокуратура в Нови-Саде 30 декабря выдвинула обвинения против экс-министра строительства, транспорта и инфраструктуры Горана Весича и 12 человек в связи с обрушением козырька железнодорожного вокзала. Вучич в январе подписал решение о помиловании 13 участников массовых протестов, против которых прокуратура завела дела по уголовным статьям за беспорядки. В открытый доступ правительство выложило тысячи документов, имеющие отношение к реконструкции вокзала. При этом руководство страны призывает оппозиционные силы к диалогу, но этот призыв остается без ответа. Власти Сербии считают, что цель протестующих заключается в свержении правительства и президента, а за их действиями стоят финансируемые Западом СМИ и организации. Как отмечал Вучич, в свержение нынешней власти Сербии за 10 лет из-за границы было вложено 3 миллиарда евро. При этом он и правящая Сербская прогрессивная партия "по ряду причин" отказались поддержать законопроект об иноагентах, предложенный их коалиционным партнером - партией "Движение социалистов".

https://ria.ru/20250512/ukraina-2016586749.html

https://ria.ru/20250513/vuchich--2016652792.html

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в мире, сербия, россия, белград (город), александр вучич, милош вучевич, ана брнабич, евросоюз