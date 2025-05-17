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Чернышенко оценил значимость фестиваля "Сделано в России"

Чернышенко оценил значимость фестиваля "Сделано в России" - РИА Новости, 17.05.2025

Чернышенко оценил значимость фестиваля "Сделано в России"

Фестиваль "Сделано в России" укрепляет связь между народами России и Китая, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 17.05.2025

2025-05-17T15:33:00+03:00

2025-05-17T15:33:00+03:00

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Фестиваль "Сделано в России" укрепляет связь между народами России и Китая, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Фестиваль открылся 17 мая в Москве. Мероприятие реализуется по программе продвижения отечественной продукции под национальным брендом "Сделано в России", утвержденной в 2025 году по поручению президента РФ Владимира Путина. "Это мероприятие объединяет два прекрасных города: Москву и Харбин. Но самое главное, оно укрепляет связь между двумя великими народами, которые на протяжении долгой истории рука об руку, плечом к плечу поддерживают друг друга, развивая дружбу и сотрудничество", - сказал Чернышенко. Он добавил, что важность фестиваля-ярмарки "Сделано в России" была особо отмечена лидерами обеих стран, президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином, на встрече в Кремле 8 мая, которая подчеркнула стремление к дальнейшему развитию двусторонних отношений. В онлайн-ярмарке в Москве приняли участие более 60 производителей из различных регионов России. Чернышенко ознакомился с продукцией, представленной на выставке, и выразил благодарность участникам за их вклад в укрепление международных отношений, подчеркнув, что они используют свою репутацию и аудиторию для достижения этой важной цели.

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