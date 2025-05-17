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Чернышенко оценил значимость фестиваля "Сделано в России" - РИА Новости, 17.05.2025
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15:33 17.05.2025 (обновлено: 16:02 17.05.2025)
https://ria.ru/20250517/rossiya-2017569852.html
Чернышенко оценил значимость фестиваля "Сделано в России"
Чернышенко оценил значимость фестиваля "Сделано в России" - РИА Новости, 17.05.2025
Чернышенко оценил значимость фестиваля "Сделано в России"
Фестиваль "Сделано в России" укрепляет связь между народами России и Китая, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T15:33:00+03:00
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дмитрий чернышенко
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Фестиваль "Сделано в России" укрепляет связь между народами России и Китая, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Фестиваль открылся 17 мая в Москве. Мероприятие реализуется по программе продвижения отечественной продукции под национальным брендом "Сделано в России", утвержденной в 2025 году по поручению президента РФ Владимира Путина. "Это мероприятие объединяет два прекрасных города: Москву и Харбин. Но самое главное, оно укрепляет связь между двумя великими народами, которые на протяжении долгой истории рука об руку, плечом к плечу поддерживают друг друга, развивая дружбу и сотрудничество", - сказал Чернышенко. Он добавил, что важность фестиваля-ярмарки "Сделано в России" была особо отмечена лидерами обеих стран, президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином, на встрече в Кремле 8 мая, которая подчеркнула стремление к дальнейшему развитию двусторонних отношений. В онлайн-ярмарке в Москве приняли участие более 60 производителей из различных регионов России. Чернышенко ознакомился с продукцией, представленной на выставке, и выразил благодарность участникам за их вклад в укрепление международных отношений, подчеркнув, что они используют свою репутацию и аудиторию для достижения этой важной цели.
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Россия, Москва, Китай, Дмитрий Чернышенко, Владимир Путин, Си Цзиньпин, В мире
Чернышенко оценил значимость фестиваля "Сделано в России"

Чернышенко: фестиваль "Сделано в России" укрепит связь России и Китая

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко на Международной ярмарке онлайн-продаж российских брендов "Сделано в России" в парке "Зарядье" в Москве
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко на Международной ярмарке онлайн-продаж российских брендов Сделано в России в парке Зарядье в Москве - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко на Международной ярмарке онлайн-продаж российских брендов "Сделано в России" в парке "Зарядье" в Москве
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Фестиваль "Сделано в России" укрепляет связь между народами России и Китая, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
Фестиваль открылся 17 мая в Москве. Мероприятие реализуется по программе продвижения отечественной продукции под национальным брендом "Сделано в России", утвержденной в 2025 году по поручению президента РФ Владимира Путина.
"Это мероприятие объединяет два прекрасных города: Москву и Харбин. Но самое главное, оно укрепляет связь между двумя великими народами, которые на протяжении долгой истории рука об руку, плечом к плечу поддерживают друг друга, развивая дружбу и сотрудничество", - сказал Чернышенко.
Он добавил, что важность фестиваля-ярмарки "Сделано в России" была особо отмечена лидерами обеих стран, президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином, на встрече в Кремле 8 мая, которая подчеркнула стремление к дальнейшему развитию двусторонних отношений.
В онлайн-ярмарке в Москве приняли участие более 60 производителей из различных регионов России. Чернышенко ознакомился с продукцией, представленной на выставке, и выразил благодарность участникам за их вклад в укрепление международных отношений, подчеркнув, что они используют свою репутацию и аудиторию для достижения этой важной цели.
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