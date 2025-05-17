https://ria.ru/20250517/rossiya-2017560282.html
Гуров поздравил победителей конкурса "Росмолодежь. Гранты"
Гуров поздравил победителей конкурса "Росмолодежь. Гранты" - РИА Новости, 17.05.2025
Гуров поздравил победителей конкурса "Росмолодежь. Гранты"
Более 1,4 тысячи участников конкурса "Росмолодежь. Гранты" стали его победителями, общая сумма грантовой поддержки для них превысила 800 миллионов рублей,... РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T14:53:00+03:00
2025-05-17T14:53:00+03:00
2025-05-17T14:53:00+03:00
общество
россия
республика карелия
республика башкортостан
григорий гуров
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/12/1746250863_0:51:3414:1971_1920x0_80_0_0_68cae75c71c82ff82745ecad80a549bf.jpg
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Более 1,4 тысячи участников конкурса "Росмолодежь. Гранты" стали его победителями, общая сумма грантовой поддержки для них превысила 800 миллионов рублей, сообщил глава Росмолодежи Григорий Гуров. "Поздравляю победителей конкурса "Росмолодёжь. Гранты"! По итогам 1 сезона этого года определён 1401 победитель из 81 региона России. Общая сумма грантовой поддержки — 800,9 миллиона рублей", - написал Гуров в своем Telegram-канале. Глава Росмолодежи отметил, что самой популярной номинацией стала "вдохновляй". В пятерку самых активных регионов вошли Республика Карелия, Башкортостан, Нижегородская область, Москва и Санкт-Петербург, обратил внимание он. Гуров поблагодарил участников конкурса за интересные проекты и инициативы и уточнил, что не получившие поддержку конкурсанты могут запросить обратную связь.
https://ria.ru/20250322/donetsk-2006690172.html
россия
республика карелия
республика башкортостан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/12/1746250863_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0d3b40af7a56f16400219f558ee4e7cf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, республика карелия, республика башкортостан, григорий гуров, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
Общество, Россия, Республика Карелия, Республика Башкортостан, Григорий Гуров, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)
Гуров поздравил победителей конкурса "Росмолодежь. Гранты"
Гуров: победителями конкурса "Росмолодежи" стали более 1,4 тыс участников