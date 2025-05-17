https://ria.ru/20250517/rossiya-2017560282.html

Гуров поздравил победителей конкурса "Росмолодежь. Гранты"

Гуров поздравил победителей конкурса "Росмолодежь. Гранты" - РИА Новости, 17.05.2025

Гуров поздравил победителей конкурса "Росмолодежь. Гранты"

Более 1,4 тысячи участников конкурса "Росмолодежь. Гранты" стали его победителями, общая сумма грантовой поддержки для них превысила 800 миллионов рублей,... РИА Новости, 17.05.2025

2025-05-17T14:53:00+03:00

2025-05-17T14:53:00+03:00

2025-05-17T14:53:00+03:00

общество

россия

республика карелия

республика башкортостан

григорий гуров

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Более 1,4 тысячи участников конкурса "Росмолодежь. Гранты" стали его победителями, общая сумма грантовой поддержки для них превысила 800 миллионов рублей, сообщил глава Росмолодежи Григорий Гуров. "Поздравляю победителей конкурса "Росмолодёжь. Гранты"! По итогам 1 сезона этого года определён 1401 победитель из 81 региона России. Общая сумма грантовой поддержки — 800,9 миллиона рублей", - написал Гуров в своем Telegram-канале. Глава Росмолодежи отметил, что самой популярной номинацией стала "вдохновляй". В пятерку самых активных регионов вошли Республика Карелия, Башкортостан, Нижегородская область, Москва и Санкт-Петербург, обратил внимание он. Гуров поблагодарил участников конкурса за интересные проекты и инициативы и уточнил, что не получившие поддержку конкурсанты могут запросить обратную связь.

https://ria.ru/20250322/donetsk-2006690172.html

россия

республика карелия

республика башкортостан

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общество, россия, республика карелия, республика башкортостан, григорий гуров, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)