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Гуров поздравил победителей конкурса "Росмолодежь. Гранты" - РИА Новости, 17.05.2025
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14:53 17.05.2025
https://ria.ru/20250517/rossiya-2017560282.html
Гуров поздравил победителей конкурса "Росмолодежь. Гранты"
Гуров поздравил победителей конкурса "Росмолодежь. Гранты" - РИА Новости, 17.05.2025
Гуров поздравил победителей конкурса "Росмолодежь. Гранты"
Более 1,4 тысячи участников конкурса "Росмолодежь. Гранты" стали его победителями, общая сумма грантовой поддержки для них превысила 800 миллионов рублей,... РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T14:53:00+03:00
2025-05-17T14:53:00+03:00
общество
россия
республика карелия
республика башкортостан
григорий гуров
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Более 1,4 тысячи участников конкурса "Росмолодежь. Гранты" стали его победителями, общая сумма грантовой поддержки для них превысила 800 миллионов рублей, сообщил глава Росмолодежи Григорий Гуров. "Поздравляю победителей конкурса "Росмолодёжь. Гранты"! По итогам 1 сезона этого года определён 1401 победитель из 81 региона России. Общая сумма грантовой поддержки — 800,9 миллиона рублей", - написал Гуров в своем Telegram-канале. Глава Росмолодежи отметил, что самой популярной номинацией стала "вдохновляй". В пятерку самых активных регионов вошли Республика Карелия, Башкортостан, Нижегородская область, Москва и Санкт-Петербург, обратил внимание он. Гуров поблагодарил участников конкурса за интересные проекты и инициативы и уточнил, что не получившие поддержку конкурсанты могут запросить обратную связь.
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общество, россия, республика карелия, республика башкортостан, григорий гуров, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
Общество, Россия, Республика Карелия, Республика Башкортостан, Григорий Гуров, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)
Гуров поздравил победителей конкурса "Росмолодежь. Гранты"

Гуров: победителями конкурса "Росмолодежи" стали более 1,4 тыс участников

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкГригорий Гуров
Григорий Гуров - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Григорий Гуров. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Более 1,4 тысячи участников конкурса "Росмолодежь. Гранты" стали его победителями, общая сумма грантовой поддержки для них превысила 800 миллионов рублей, сообщил глава Росмолодежи Григорий Гуров.
"Поздравляю победителей конкурса "Росмолодёжь. Гранты"! По итогам 1 сезона этого года определён 1401 победитель из 81 региона России. Общая сумма грантовой поддержки — 800,9 миллиона рублей", - написал Гуров в своем Telegram-канале.
Глава Росмолодежи отметил, что самой популярной номинацией стала "вдохновляй". В пятерку самых активных регионов вошли Республика Карелия, Башкортостан, Нижегородская область, Москва и Санкт-Петербург, обратил внимание он.
Гуров поблагодарил участников конкурса за интересные проекты и инициативы и уточнил, что не получившие поддержку конкурсанты могут запросить обратную связь.
Григорий Гуров - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
Глава Росмолодежи посетил стройку молодежного центра в Донецке
22 марта, 18:46
 
ОбществоРоссияРеспублика КарелияРеспублика БашкортостанГригорий ГуровФедеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь)
 
 
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