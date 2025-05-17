Роскачество предупредило о рисках разливных вин в курортных регионах
Роскачество: разливные вина в России могут быть не виноградного происхождения
Бокалы с вином. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Курортные магазины разливных вин в России могут продавать алкогольные напитки со звучными названиями, но они могут быть не виноградного происхождения и с добавлением сахара, а также ароматизаторов, рассказали РИА Новости в Роскачестве.
Эксперты национального института развития качества в преддверии теплого сезона предупредили о рисках "домашних" и "разливных" вин в курортных регионах. Так, одним из "курортных явлений", по данным Роскачества, являются магазины разливного вина, где оно часто предлагается рядом с пивом, сидром и прочими напитками "из симпатичного бочонка с краником". Причем в самой такой продаже ничего криминального нет, указали эксперты.
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"Фантазия производителей и продавцов таких напитков почти безгранична. "Бархатные мускатные", "Лекари" разных цветов, "Шампанский каприз", "Асти на розовых лепестках" и так далее... За винными названиями может скрываться напиток не виноградного происхождения, в составе которого будут и сахар, и ароматизаторы. Основа может быть любой – достаточно часто с такими коммерческими наименованиями выпускаются пивные напитки", - заявила директор департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества, руководитель "Винного гида России" Олеся Латышева.
Эксперты организации отметили, что вина в розлив могут быть вполне приличного качества, если продаются в фирменной рознице производителя. Такая практика еще распространена, например в Крыму.
Что касается домашнего виноделия, то, по словам руководителя "Винного гида России", оно в России не запрещено, и из винограда можно производить вино для себя или для друзей. Однако, если такое вино производится в коммерческих целях без лицензии – это "уже полукриминальная история, а где черный рынок, там и проблемы с качеством".
В Роскачестве рассказали также, что в настоящее время растет популярность поездок на фермерскую винодельню, где будет показан весь процесс производства, а также будет возможна дегустация. "Только за последние годы фермерами было получено более 60 лицензий на производство вина... Посещая такую винодельню, всегда можно попросить владельца показать разрешительный документ на производство вина, а саму купленную бутылку проверить на легальность сканером федеральной специальной (акцизной) марки через приложение "Антиконтрафакт", - отметила Латышева.
"Винный гид России" — это масштабное исследование винодельческой продукции, по итогам которого определяются лучшие российские вина. Проект ежегодно реализует Роскачество совместно с Минпромторгом, Минсельхозом и Ассоциацией виноградарей и виноделов России при поддержке Россельхозбанка. Медиагруппа "Россия сегодня" выступает информационным партнером проекта.