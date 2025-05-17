https://ria.ru/20250517/putin-2017599418.html

Путин поручил повысить приоритет перевозок продукции лесной промышленности

Путин поручил повысить приоритет перевозок продукции лесной промышленности - РИА Новости, 17.05.2025

Путин поручил повысить приоритет перевозок продукции лесной промышленности

Президент России Владимир Путин поручил кабмину вместе с РЖД представить предложения по повышению приоритета перевозок продукции лесной промышленности РФ... РИА Новости, 17.05.2025

2025-05-17T18:48:00+03:00

2025-05-17T18:48:00+03:00

2025-05-17T18:48:00+03:00

экономика

россия

архангельская область

владимир путин

михаил мишустин

олег белозеров

ржд

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину вместе с РЖД представить предложения по повышению приоритета перевозок продукции лесной промышленности РФ железнодорожным транспортом. Перечень поручений по итогам совещания с членами правительства Российской Федерации, прошедшего 14 апреля 2025 года, опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации совместно с открытым акционерным обществом "Российские железные дороги"… подготовить при участии правительства Архангельской области и представить предложения по повышению приоритета перевозок продукции лесной промышленности железнодорожным транспортом", - говорится в перечне поручений. Срок исполнения - 1 июля, ответственные - премьер-министр России Михаил Мишустин и гендиректор РЖД Олег Белозеров.

https://ria.ru/20250517/arktika-2017587498.html

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Наталья Макарова

экономика, россия, архангельская область, владимир путин, михаил мишустин, олег белозеров, ржд