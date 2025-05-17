https://ria.ru/20250517/putin-2017599418.html
Путин поручил повысить приоритет перевозок продукции лесной промышленности
Путин поручил повысить приоритет перевозок продукции лесной промышленности - РИА Новости, 17.05.2025
Путин поручил повысить приоритет перевозок продукции лесной промышленности
Президент России Владимир Путин поручил кабмину вместе с РЖД представить предложения по повышению приоритета перевозок продукции лесной промышленности РФ... РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T18:48:00+03:00
2025-05-17T18:48:00+03:00
2025-05-17T18:48:00+03:00
экономика
россия
архангельская область
владимир путин
михаил мишустин
олег белозеров
ржд
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину вместе с РЖД представить предложения по повышению приоритета перевозок продукции лесной промышленности РФ железнодорожным транспортом. Перечень поручений по итогам совещания с членами правительства Российской Федерации, прошедшего 14 апреля 2025 года, опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации совместно с открытым акционерным обществом "Российские железные дороги"… подготовить при участии правительства Архангельской области и представить предложения по повышению приоритета перевозок продукции лесной промышленности железнодорожным транспортом", - говорится в перечне поручений. Срок исполнения - 1 июля, ответственные - премьер-министр России Михаил Мишустин и гендиректор РЖД Олег Белозеров.
https://ria.ru/20250517/arktika-2017587498.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, архангельская область, владимир путин, михаил мишустин, олег белозеров, ржд
Экономика, Россия, Архангельская область, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Олег Белозеров, РЖД
Путин поручил повысить приоритет перевозок продукции лесной промышленности
Путин поручил представить предложения по повышению приоритета перевозок леспрома