https://ria.ru/20250517/putin-2017592555.html

Путин поручил обеспечить участие Роспотребнадзора в исследованиях в Арктике

Путин поручил обеспечить участие Роспотребнадзора в исследованиях в Арктике - РИА Новости, 17.05.2025

Путин поручил обеспечить участие Роспотребнадзора в исследованиях в Арктике

Президент России Владимир Путин поручил кабмину вместе с РАН обеспечить участие Роспотребнадзора в научных исследованиях в области биобезопасности в Арктике. РИА Новости, 17.05.2025

2025-05-17T18:04:00+03:00

2025-05-17T18:04:00+03:00

2025-05-17T18:04:00+03:00

общество

россия

арктика

мурманск

владимир путин

российская академия наук

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину вместе с РАН обеспечить участие Роспотребнадзора в научных исследованиях в области биобезопасности в Арктике. Перечень поручений по итогам рабочей поездки президента РФ в Мурманск от 27 марта опубликован на сайте Кремля. "Правительству РФ совместно с федеральным государственным бюджетным учреждением "Российская академия наук" обеспечить участие представителей Роспотребнадзора в проведении научных исследований в Арктике, в том числе экспедиционных, в целях проведения исследований в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и биологической безопасности", - говорится в перечне поручений. Доклад по данному вопросу ожидается до 1 декабря 2025 года, далее - один раз в год

https://ria.ru/20250517/arktika-2017587498.html

россия

арктика

мурманск

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, арктика, мурманск, владимир путин, российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)