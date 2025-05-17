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Путин поручил обеспечить участие Роспотребнадзора в исследованиях в Арктике - РИА Новости, 17.05.2025
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18:04 17.05.2025
https://ria.ru/20250517/putin-2017592555.html
Путин поручил обеспечить участие Роспотребнадзора в исследованиях в Арктике
Путин поручил обеспечить участие Роспотребнадзора в исследованиях в Арктике - РИА Новости, 17.05.2025
Путин поручил обеспечить участие Роспотребнадзора в исследованиях в Арктике
Президент России Владимир Путин поручил кабмину вместе с РАН обеспечить участие Роспотребнадзора в научных исследованиях в области биобезопасности в Арктике. РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T18:04:00+03:00
2025-05-17T18:04:00+03:00
общество
россия
арктика
мурманск
владимир путин
российская академия наук
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину вместе с РАН обеспечить участие Роспотребнадзора в научных исследованиях в области биобезопасности в Арктике. Перечень поручений по итогам рабочей поездки президента РФ в Мурманск от 27 марта опубликован на сайте Кремля. "Правительству РФ совместно с федеральным государственным бюджетным учреждением "Российская академия наук" обеспечить участие представителей Роспотребнадзора в проведении научных исследований в Арктике, в том числе экспедиционных, в целях проведения исследований в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и биологической безопасности", - говорится в перечне поручений. Доклад по данному вопросу ожидается до 1 декабря 2025 года, далее - один раз в год
https://ria.ru/20250517/arktika-2017587498.html
россия
арктика
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общество, россия, арктика, мурманск, владимир путин, российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Общество, Россия, Арктика, Мурманск, Владимир Путин, Российская академия наук, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Путин поручил обеспечить участие Роспотребнадзора в исследованиях в Арктике

Путин: Роспотребнадзор должен участвовать в научных исследованиях в Арктике

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину вместе с РАН обеспечить участие Роспотребнадзора в научных исследованиях в области биобезопасности в Арктике.
Перечень поручений по итогам рабочей поездки президента РФ в Мурманск от 27 марта опубликован на сайте Кремля.
«
"Правительству РФ совместно с федеральным государственным бюджетным учреждением "Российская академия наук" обеспечить участие представителей Роспотребнадзора в проведении научных исследований в Арктике, в том числе экспедиционных, в целях проведения исследований в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и биологической безопасности", - говорится в перечне поручений.
Доклад по данному вопросу ожидается до 1 декабря 2025 года, далее - один раз в год
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Путин дал новые поручения по развитию Арктической зоны
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ОбществоРоссияАрктикаМурманскВладимир ПутинРоссийская академия наукФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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