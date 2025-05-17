https://ria.ru/20250517/putin-2017586738.html
Путин поручил разработать модели формирования Трансарктического коридора
Путин поручил разработать модели формирования Трансарктического коридора - РИА Новости, 17.05.2025
Путин поручил разработать модели формирования Трансарктического коридора
Президент России Владимир Путин поручил разработать и утвердить финансово-экономическую и организационную модель формирования Трансарктического транспортного... РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T17:35:00+03:00
2025-05-17T17:35:00+03:00
2025-05-17T20:27:00+03:00
владимир путин
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санкт-петербург
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил разработать и утвердить финансово-экономическую и организационную модель формирования Трансарктического транспортного коридора.Перечень поручений по итогам рабочей поездки президента РФ в Мурманск 27 марта 2025 года опубликован на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации разработать совместно с Госкорпорацией "Росатом" и при участии комиссии Государственного Совета Российской Федерации по направлению "Северный морской путь и Арктика", акционерного общества "Объединенная судостроительная корпорация", общества с ограниченной ответственностью "Судостроительный комплекс "Звезда", заинтересованных грузоотправителей и утвердить финансово-экономическую и организационную модель формирования Трансарктического транспортного коридора (Санкт-Петербург - Мурманск - Архангельск - Владивосток)", - говорится в перечне поручений.Как отмечено в документе, при разработке этой модели предстоит определить инфраструктурного оператора Трансарктического транспортного коридора, ключевые показатели эффективности развития этого коридора и разработать систему их мониторинга. Кроме того, поручено обеспечить снижение издержек на всех этапах создания инфраструктуры и функционирования Трансарктического транспортного коридора для его конкурентоспособности на глобальном рынке, в том числе при доставке российских экспортных грузов.Также для обеспечения экономически обоснованной стоимости перевозки грузов необходимо определить перспективный объем грузопотока по годам, местам отгрузки и направлениям перевозок. При этом нужно учесть возможность заключения между "Росатомом" и грузоотправителями соглашений, предусматривающих взаимные обязательства сторон по объему ежегодного грузопотока, и долгосрочных договоров на оказание услуг по ледокольной проводке судов по принципу "бери или плати".Помимо этого, президент поручил принять решения, обеспечивающие конкурентоспособность тарифов на ледокольную проводку судов при выполнении транзитных рейсов в летне-осенний период, предусмотрев субсидирование стоимости услуг ледокольного флота. Также должна быть обеспечена конкурентоспособность тарифов на ледокольную проводку судов в акватории Северного морского пути, при необходимости поручено обеспечить субсидирование стоимости услуг ледокольного флота и предоставление других мер господдержки.Президент также поручил сформировать программу строительства судов арктического грузового флота для достижения целевого объема грузопотока по Трансарктическому транспортному коридору, указано в перечне поручений. При этом должно быть предусмотрено максимальное использование возможностей отечественных верфей и отечественного судового комплектующего оборудования, а при необходимости - обеспечена господдержка строительства таких судов, а также их закупка и строительство за рубежом, если невозможна своевременная поставка отечественными предприятиями.Кроме того, Путин поручил уже с 2025 года обеспечить создание отечественного дноуглубительного флота для работы в акваториях портов Трансарктического транспортного коридора, предусмотрев при необходимости меры господдержки для установления экономически обоснованных ставок портовых сборов за проведение дноуглубительных работ. Также поручено определить сроки и этапы создания инфраструктуры для перехода к круглогодичной навигации в восточном направлении Трансарктического транспортного коридора, предусмотрев необходимые для этого меры государственной поддержки.Срок исполнения поручения - 1 августа 2025 года, ответственные - премьер-министр России Михаил Мишустин и гендиректор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
https://ria.ru/20250517/arktika-2017587498.html
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владимир путин, арктика, экономика, россия, мурманск, санкт-петербург, михаил мишустин, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", объединенная судостроительная корпорация
Владимир Путин, Арктика, Экономика, Россия, Мурманск, Санкт-Петербург, Михаил Мишустин, Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Объединенная судостроительная корпорация
Путин поручил разработать модели формирования Трансарктического коридора
Путин поручил разработать модели формирования трансарктического коридора
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Президент
России Владимир Путин поручил разработать и утвердить финансово-экономическую и организационную модель формирования Трансарктического транспортного коридора.
Перечень поручений по итогам рабочей поездки президента РФ
в Мурманск
27 марта 2025 года опубликован на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации разработать совместно с Госкорпорацией "Росатом
" и при участии комиссии Государственного Совета Российской Федерации по направлению "Северный морской путь и Арктика", акционерного общества "Объединенная судостроительная корпорация
", общества с ограниченной ответственностью "Судостроительный комплекс "Звезда", заинтересованных грузоотправителей и утвердить финансово-экономическую и организационную модель формирования Трансарктического транспортного коридора (Санкт-Петербург
- Мурманск - Архангельск
- Владивосток
)", - говорится в перечне поручений.
Как отмечено в документе, при разработке этой модели предстоит определить инфраструктурного оператора Трансарктического транспортного коридора, ключевые показатели эффективности развития этого коридора и разработать систему их мониторинга. Кроме того, поручено обеспечить снижение издержек на всех этапах создания инфраструктуры и функционирования Трансарктического транспортного коридора для его конкурентоспособности на глобальном рынке, в том числе при доставке российских экспортных грузов.
Также для обеспечения экономически обоснованной стоимости перевозки грузов необходимо определить перспективный объем грузопотока по годам, местам отгрузки и направлениям перевозок. При этом нужно учесть возможность заключения между "Росатомом" и грузоотправителями соглашений, предусматривающих взаимные обязательства сторон по объему ежегодного грузопотока, и долгосрочных договоров на оказание услуг по ледокольной проводке судов по принципу "бери или плати".
Помимо этого, президент поручил принять решения, обеспечивающие конкурентоспособность тарифов на ледокольную проводку судов при выполнении транзитных рейсов в летне-осенний период, предусмотрев субсидирование стоимости услуг ледокольного флота. Также должна быть обеспечена конкурентоспособность тарифов на ледокольную проводку судов в акватории Северного морского пути, при необходимости поручено обеспечить субсидирование стоимости услуг ледокольного флота и предоставление других мер господдержки.
Президент также поручил сформировать программу строительства судов арктического грузового флота для достижения целевого объема грузопотока по Трансарктическому транспортному коридору, указано в перечне поручений. При этом должно быть предусмотрено максимальное использование возможностей отечественных верфей и отечественного судового комплектующего оборудования, а при необходимости - обеспечена господдержка строительства таких судов, а также их закупка и строительство за рубежом, если невозможна своевременная поставка отечественными предприятиями.
Кроме того, Путин
поручил уже с 2025 года обеспечить создание отечественного дноуглубительного флота для работы в акваториях портов Трансарктического транспортного коридора, предусмотрев при необходимости меры господдержки для установления экономически обоснованных ставок портовых сборов за проведение дноуглубительных работ. Также поручено определить сроки и этапы создания инфраструктуры для перехода к круглогодичной навигации в восточном направлении Трансарктического транспортного коридора, предусмотрев необходимые для этого меры государственной поддержки.
Срок исполнения поручения - 1 августа 2025 года, ответственные - премьер-министр России Михаил Мишустин
и гендиректор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев
.