https://ria.ru/20250517/putin-2017586738.html

Путин поручил разработать модели формирования Трансарктического коридора

Путин поручил разработать модели формирования Трансарктического коридора - РИА Новости, 17.05.2025

Путин поручил разработать модели формирования Трансарктического коридора

Президент России Владимир Путин поручил разработать и утвердить финансово-экономическую и организационную модель формирования Трансарктического транспортного... РИА Новости, 17.05.2025

2025-05-17T17:35:00+03:00

2025-05-17T17:35:00+03:00

2025-05-17T20:27:00+03:00

владимир путин

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил разработать и утвердить финансово-экономическую и организационную модель формирования Трансарктического транспортного коридора.Перечень поручений по итогам рабочей поездки президента РФ в Мурманск 27 марта 2025 года опубликован на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации разработать совместно с Госкорпорацией "Росатом" и при участии комиссии Государственного Совета Российской Федерации по направлению "Северный морской путь и Арктика", акционерного общества "Объединенная судостроительная корпорация", общества с ограниченной ответственностью "Судостроительный комплекс "Звезда", заинтересованных грузоотправителей и утвердить финансово-экономическую и организационную модель формирования Трансарктического транспортного коридора (Санкт-Петербург - Мурманск - Архангельск - Владивосток)", - говорится в перечне поручений.Как отмечено в документе, при разработке этой модели предстоит определить инфраструктурного оператора Трансарктического транспортного коридора, ключевые показатели эффективности развития этого коридора и разработать систему их мониторинга. Кроме того, поручено обеспечить снижение издержек на всех этапах создания инфраструктуры и функционирования Трансарктического транспортного коридора для его конкурентоспособности на глобальном рынке, в том числе при доставке российских экспортных грузов.Также для обеспечения экономически обоснованной стоимости перевозки грузов необходимо определить перспективный объем грузопотока по годам, местам отгрузки и направлениям перевозок. При этом нужно учесть возможность заключения между "Росатомом" и грузоотправителями соглашений, предусматривающих взаимные обязательства сторон по объему ежегодного грузопотока, и долгосрочных договоров на оказание услуг по ледокольной проводке судов по принципу "бери или плати".Помимо этого, президент поручил принять решения, обеспечивающие конкурентоспособность тарифов на ледокольную проводку судов при выполнении транзитных рейсов в летне-осенний период, предусмотрев субсидирование стоимости услуг ледокольного флота. Также должна быть обеспечена конкурентоспособность тарифов на ледокольную проводку судов в акватории Северного морского пути, при необходимости поручено обеспечить субсидирование стоимости услуг ледокольного флота и предоставление других мер господдержки.Президент также поручил сформировать программу строительства судов арктического грузового флота для достижения целевого объема грузопотока по Трансарктическому транспортному коридору, указано в перечне поручений. При этом должно быть предусмотрено максимальное использование возможностей отечественных верфей и отечественного судового комплектующего оборудования, а при необходимости - обеспечена господдержка строительства таких судов, а также их закупка и строительство за рубежом, если невозможна своевременная поставка отечественными предприятиями.Кроме того, Путин поручил уже с 2025 года обеспечить создание отечественного дноуглубительного флота для работы в акваториях портов Трансарктического транспортного коридора, предусмотрев при необходимости меры господдержки для установления экономически обоснованных ставок портовых сборов за проведение дноуглубительных работ. Также поручено определить сроки и этапы создания инфраструктуры для перехода к круглогодичной навигации в восточном направлении Трансарктического транспортного коридора, предусмотрев необходимые для этого меры государственной поддержки.Срок исполнения поручения - 1 августа 2025 года, ответственные - премьер-министр России Михаил Мишустин и гендиректор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.

https://ria.ru/20250517/arktika-2017587498.html

https://ria.ru/20250517/putin-2017607352.html

https://ria.ru/20250517/gazoprovod-2017585567.html

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