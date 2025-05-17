https://ria.ru/20250517/putin-2017548342.html

Путин и Токаев обсудили российско-украинские переговоры

Путин и Токаев обсудили российско-украинские переговоры - РИА Новости, 17.05.2025

Путин и Токаев обсудили российско-украинские переговоры

Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обменялись мнениями по итогам проведенных в Стамбуле прямых российско-украинских... РИА Новости, 17.05.2025

2025-05-17T12:29:00+03:00

2025-05-17T12:29:00+03:00

2025-05-17T12:29:00+03:00

стамбул

россия

казахстан

владимир путин

касым-жомарт токаев

переговоры россии и украины в стамбуле — 2025

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обменялись мнениями по итогам проведенных в Стамбуле прямых российско-украинских переговоров, сообщает пресс-служба Кремля. "В ходе телефонного разговора... Лидеры обсудили некоторые актуальные вопросы двусторонней повестки дня, выразив удовлетворение достигнутым высоким уровнем российско-казахстанского стратегического партнерства и союзничества. Состоялся также обмен мнениями по итогам проведенных в Стамбуле прямых российско-украинских переговоров", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250517/tokaev-2017535879.html

стамбул

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казахстан

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стамбул, россия, казахстан, владимир путин, касым-жомарт токаев, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025