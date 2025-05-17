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Путин и Токаев обсудили российско-украинские переговоры - РИА Новости, 17.05.2025
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12:29 17.05.2025
https://ria.ru/20250517/putin-2017548342.html
Путин и Токаев обсудили российско-украинские переговоры
Путин и Токаев обсудили российско-украинские переговоры - РИА Новости, 17.05.2025
Путин и Токаев обсудили российско-украинские переговоры
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обменялись мнениями по итогам проведенных в Стамбуле прямых российско-украинских... РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T12:29:00+03:00
2025-05-17T12:29:00+03:00
стамбул
россия
казахстан
владимир путин
касым-жомарт токаев
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обменялись мнениями по итогам проведенных в Стамбуле прямых российско-украинских переговоров, сообщает пресс-служба Кремля. "В ходе телефонного разговора... Лидеры обсудили некоторые актуальные вопросы двусторонней повестки дня, выразив удовлетворение достигнутым высоким уровнем российско-казахстанского стратегического партнерства и союзничества. Состоялся также обмен мнениями по итогам проведенных в Стамбуле прямых российско-украинских переговоров", - говорится в сообщении.
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стамбул, россия, казахстан, владимир путин, касым-жомарт токаев, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
Стамбул, Россия, Казахстан, Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
Путин и Токаев обсудили российско-украинские переговоры

Путин и Токаев обсудили итоги переговоров России и Украины в Стамбуле

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обменялись мнениями по итогам проведенных в Стамбуле прямых российско-украинских переговоров, сообщает пресс-служба Кремля.
"В ходе телефонного разговора... Лидеры обсудили некоторые актуальные вопросы двусторонней повестки дня, выразив удовлетворение достигнутым высоким уровнем российско-казахстанского стратегического партнерства и союзничества. Состоялся также обмен мнениями по итогам проведенных в Стамбуле прямых российско-украинских переговоров", - говорится в сообщении.
Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
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