https://ria.ru/20250517/professii-2017520996.html

Названы наиболее востребованные профессии среди работодателей в апреле

Названы наиболее востребованные профессии среди работодателей в апреле - РИА Новости, 17.05.2025

Названы наиболее востребованные профессии среди работодателей в апреле

Наиболее востребованными среди российских работодателей в апреле этого года были продавцы-консультанты и кассиры, менеджеры по продажам и врачи, свидетельствуют РИА Новости, 17.05.2025

2025-05-17T02:49:00+03:00

2025-05-17T02:49:00+03:00

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Наиболее востребованными среди российских работодателей в апреле этого года были продавцы-консультанты и кассиры, менеджеры по продажам и врачи, свидетельствуют результаты исследования Headhunter, которые есть в распоряжении РИА Новости."На первом месте по востребованности среди работодателей весной 2025 года остаются продавцы-консультанты и кассиры – 8,4% всех вакансий. Однако, несмотря на высокую долю, спрос на них упал на 13% по сравнению с прошлым годом. На второй строчке – менеджеры по продажам и работе с клиентами (6,8%), востребованность которых снизилась на 28% в сравнении с апрелем 2024 года", — говорится в данных. В топ-3 по востребованности входит также профессия врача, на нее приходится 2,9% предложений. При этом за год частота размещений таких вакансий уменьшилась на 11%. В топ-10 вошли водители, повара, бухгалтеры, разнорабочие, операторы call-центров, упаковщики и инженеры-проектировщики."Одна из ключевых тенденций текущего года – увеличение популярности рабочих профессий, таких как упаковщики и разнорабочие, среди соискателей. При этом со стороны работодателей спрос на эти профессии остается стабильно высоким", — говорится в исследовании. При этом, согласно сервису, наиболее популярной среди соискателей является профессия менеджера по продажам — 7,5% всех резюме приходится на эту категорию, интерес к специальности за год взлетел на 45%. Работодатели же снижают количество таких вакансий. На втором месте по популярности находится административный персонал (4,5%), число таких резюме выросло за год на 16%. Третье место заняли водители (4,4%), их популярность среди соискателей увеличилась на 36%. Для исследования было проанализировано более 1,1 миллиона вакансий и 6,5 миллиона резюме, активных на протяжении апреля 2025 года.

https://ria.ru/20250508/zarplaty-2015718692.html

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общество, социальный навигатор, кем стать