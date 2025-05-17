https://ria.ru/20250517/prigovor-2017479692.html

Французская "ядерка": Европа готовится подписать себе смертный приговор

Французская "ядерка": Европа готовится подписать себе смертный приговор - РИА Новости, 17.05.2025

Французская "ядерка": Европа готовится подписать себе смертный приговор

Еэсовцы, желающие к ним примкнуть, а также островитяне — в количестве 47 глав государств и правительств, собранные вчера в албанской Тиране, — были однозначно... РИА Новости, 17.05.2025

2025-05-17T08:00:00+03:00

2025-05-17T08:00:00+03:00

2025-05-17T08:08:00+03:00

аналитика

евросоюз

вооруженные силы украины

россия

европа

париж

сво

ядерное оружие

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Еэсовцы, желающие к ним примкнуть, а также островитяне — в количестве 47 глав государств и правительств, собранные вчера в албанской Тиране, — были однозначно единодушны. Склоняя слово "перемирие" во всех падежах, почти все из них думали исключительно о продолжении конфликта в Донбассе. Их не смущали ни сообщения нашего Минобороны о потерях ВСУ, ни сообщения Евроцентробанка, что общий рост экономики ЕС за текущий год составит менее процента.Разумеется, им точно так же были безразличны, несмотря на увещевания их же собственных экспертов, грядущие колоссальные проблемы, если и когда война пошлин с США продолжится в том же темпе.Европа закусила удила и не желает сворачивать с милитаристского пути, пусть и разрушительного для нее самой. Собрание в столице Албании Европейского политического сообщества, слепленного лично Макроном три года назад в качестве утешительного приза для "коллективного Зеленского", это продемонстрировало максимально откровенно. Раз шагнув по дорожке и совершив экономический суицид, трудно остановиться и не сделать следующий шаг.В мае 2022 года перспективы стратегического поражения России, включавшие и нашу международную изоляцию, и нашу "разорванную экономику", и "раздрай" нашего общества, и "распад имперской России", выглядели для общеевропейцев и британцев красочно. Они сами верили в нарисованную ими же картинку. Но не случилось.Мы сумели, как и всегда на протяжении богатой на поражения наших врагов истории, доказать им, что большая Россия не по зубам.Сегодня, в мае 2025-го, с раскладом на линии боевого соприкосновения, в геополитике, в экономическом балансе сил все выглядит ровно противоположно тому, что было задумано в Париже и Брюсселе. Но раж коллективного общеевропейского берсерка не утих.И скорее всего, не утихнет. В случае достижения долгосрочного прочного мира Брюссель и Лондон в момент лишатся практически всего. Они лишатся политического влияния — это раз, они лишатся международной субъектности — это два, у них исчезнет возможность вытворять с экономикой то, что они вытворяют сейчас, ссылаясь на нашу "агрессию" и "русскую угрозу". Их постоянные сборища, которые они громко называют "встречей в верхах", перестанут интересовать кого бы то ни было. Им больше никто не будет доверять. А потом избиратели просто надают им тумаков и выгонят с позором. И те, кто науськивали и продолжают науськивать киевских, используя тех в качестве пушечного мяса, прекрасно все это понимают. Но между собственным небытием и отправкой на гибель тысяч украинцев они выбирают, естественно, последнее. Разумеется, это и цинично, и отвратительно, и лицемерно, но такова сегодня вся общеевропейская политика.Итак, каковы перспективы, которые рисует себе полностью оторванный от реальности общеевропейский истеблишмент? Тот самый, который долго — минимум полтора десятилетия — готовил нынешний конфликт двух братских, несмотря ни на что, народов?Вступив в гонку вооружений ценой почти в триллион евро, этот истеблишмент выяснил, что такой суммы, даже если скрести по всем сусекам и даже если печатать деньги, у него нет. И не будет. Поэтому вновь на повестке возникло предложение Макрона, что Париж может быть готов раскрыть "ядерный зонтик" над континентом. Тема дележки оружия стратегического сдерживания не в первый раз возникает, но впервые ее столь горячо поддержали другие европейские столицы. Эта инициатива была принята германским канцлером Мерцем, заявившим, что "это фундаментальная необходимость". Президент Польши Дуда посчитал, что его страна немедленно начнет искать защиту под парижским "атомным зонтиком". Такого рода слова — даже с поправкой на очередной приступ русофобии — не произносятся внезапно, с кондачка. Это продуманная стратегия с расписанным составом участников и с уже обозначенными репликами.Готовность разместить у себя французские ядерные боезаряды авиационного базирования (всего у Парижа их чуть больше 50) означает, что страны ЕС готовы рассматривать их применение в противостоянии с нами. Ничем другим, никакими мерами "защиты от русских агрессивных варваров" ни слова Макрона, ни поддержку его заединщиков объяснить невозможно.Разумеется, Франция разместит, если и когда решение приобретет конкретные очертания, свою "ядерку" там, где выражают желание ее принять.Разумеется, Париж эту так называемую "защиту" попросит союзников оплатить.Разумеется, это сделает континент и всю нынешнюю систему сдерживания не безопаснее, а наоборот, приблизит к новому вероятному витку эскалации между ними и нами.Эта эскалация, а не "-надцатый" пакет санкций, который ЕС то ли намерен, то ли не намерен принимать, может стать первым шагом к европейской самоаннигиляции.Намеренная суицидальность записана в политической ДНК континента. Все самые разрушительные и кровопролитные войны и смуты начинались там. Россия баталии неизменно выигрывала, выходя из схватки победителем и приобретая новые территории. Но сохраняя при этом европейский порядок, восстанавливая и поддерживая европейцев.Новая попытка попереть на нас, размахивая уже не конвенциональным мечом, а стратегической "ядеркой", для Европы может оказаться смертельной. И в переносном, и в прямом смысле слова.

https://ria.ru/20250516/glavy-2017444856.html

https://ria.ru/20250516/zapad-2017437159.html

https://ria.ru/20250514/peskov-2016855252.html

https://ria.ru/20250515/frantsiya-2017225922.html

https://ria.ru/20250516/makron-2017428228.html

https://ria.ru/20250516/es-2017263156.html

россия

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Елена Караева https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg

аналитика, евросоюз, вооруженные силы украины, россия, европа, париж, сво, ядерное оружие, франция, германия