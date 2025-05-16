https://ria.ru/20250516/svo-2017334298.html

Группировка "Центр" за неделю уничтожила более трех тысяч боевиков ВСУ

Группировка "Центр" за неделю уничтожила более трех тысяч боевиков ВСУ - РИА Новости, 16.05.2025

Группировка "Центр" за неделю уничтожила более трех тысяч боевиков ВСУ

Группировка войск "Центр" за неделю освободила четыре населённых пункта, нанесла поражение формированиям 18 украинских бригад, потери ВСУ превысили 3040... РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T12:59:00+03:00

2025-05-16T12:59:00+03:00

2025-05-16T13:18:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

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министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Группировка войск "Центр" за неделю освободила четыре населённых пункта, нанесла поражение формированиям 18 украинских бригад, потери ВСУ превысили 3040 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Нанесено поражение формированиям восьми механизированных, двух егерских, двух штурмовых бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты и четырех бригад нацгвардии", - говорится в сводке российского ведомства за период с 10 по 16 мая.В Минобороны РФ отметили, что за это время группировка освободила населённые пункты Котляровка, Миролюбовка, Михайловка и Новоалександровка в Донецкой Народной Республике."За неделю на данном направлении потери украинских вооруженных формирований составили свыше 3040 военнослужащих, 26 боевых бронированных машин, 66 автомобилей и 14 орудий полевой артиллерии", - добавили в Минобороны РФ.

https://ria.ru/20250516/dnepr-2017328223.html

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россия, вооруженные силы украины, в мире, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф)