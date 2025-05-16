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Группировка "Центр" за неделю уничтожила более трех тысяч боевиков ВСУ
Группировка "Центр" за неделю уничтожила более трех тысяч боевиков ВСУ - РИА Новости, 16.05.2025
Группировка "Центр" за неделю уничтожила более трех тысяч боевиков ВСУ
Группировка войск "Центр" за неделю освободила четыре населённых пункта, нанесла поражение формированиям 18 украинских бригад, потери ВСУ превысили 3040... РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T12:59:00+03:00
2025-05-16T12:59:00+03:00
2025-05-16T13:18:00+03:00
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МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Группировка войск "Центр" за неделю освободила четыре населённых пункта, нанесла поражение формированиям 18 украинских бригад, потери ВСУ превысили 3040 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Нанесено поражение формированиям восьми механизированных, двух егерских, двух штурмовых бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты и четырех бригад нацгвардии", - говорится в сводке российского ведомства за период с 10 по 16 мая.В Минобороны РФ отметили, что за это время группировка освободила населённые пункты Котляровка, Миролюбовка, Михайловка и Новоалександровка в Донецкой Народной Республике."За неделю на данном направлении потери украинских вооруженных формирований составили свыше 3040 военнослужащих, 26 боевых бронированных машин, 66 автомобилей и 14 орудий полевой артиллерии", - добавили в Минобороны РФ.
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россия, вооруженные силы украины, в мире, донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, В мире, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Центр" за неделю уничтожила более трех тысяч боевиков ВСУ
Группировка "Центр" уничтожила до 3040 боевиков ВСУ и освободила 4 деревни