https://ria.ru/20250517/pravitelstvo-2017523674.html

Правительство не поддержало введение выплат домохозяйкам

Правительство не поддержало введение выплат домохозяйкам - РИА Новости, 17.05.2025

Правительство не поддержало введение выплат домохозяйкам

Правительство России не поддержало введение повышенных выплат в размере прожиточного минимума лицам, которые занимаются ведением домашнего хозяйства, сообщил... РИА Новости, 17.05.2025

2025-05-17T04:09:00+03:00

2025-05-17T04:09:00+03:00

2025-05-17T04:09:00+03:00

общество

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Правительство России не поддержало введение повышенных выплат в размере прожиточного минимума лицам, которые занимаются ведением домашнего хозяйства, сообщил РИА Новости один из авторов законопроекта, глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов (ЛДПР). Законопроектом предлагается установить ежемесячную выплату в размере прожиточного минимума, установленного в субъекте РФ, лицам, занятым ведением домашнего хозяйства, Ежемесячную выплату предлагается назначать при условии, что размер среднедушевого дохода семьи не превышает двухкратную величину прожиточного минимума. "Правительство не поддержало, высказав ряд замечаний. Но это не значит, что мы будем опускать руки", - сказал Нилов. Он подчеркнул, что инициативу придумал основатель ЛДПР Владимир Жириновский. "Речь идет про женщин, реже мужчин, которые занимаются ведением домашнего хозяйства. Они безработные, можно сказать, что это отдельная категория безработных граждан, которые реально занимаются ведением домашнего хозяйства, имеет небольшой достаток, соответствует критериям нуждаемости", - отметил глава комитета Госдумы. По его словам, для этой категории безработных предлагается ввести повышенные пособия.

https://ria.ru/20250515/gosduma-2017006264.html

https://ria.ru/20250430/gosduma-2014265828.html

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общество, россия, владимир жириновский, ярослав нилов, госдума рф, лдпр