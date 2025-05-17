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Губернатор Петербурга рассказал о ситуации на рынке Апраксин двор - РИА Новости, 18.05.2025
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19:50 17.05.2025 (обновлено: 00:05 18.05.2025)
https://ria.ru/20250517/peterburg-2017610297.html
Губернатор Петербурга рассказал о ситуации на рынке Апраксин двор
Губернатор Петербурга рассказал о ситуации на рынке Апраксин двор - РИА Новости, 18.05.2025
Губернатор Петербурга рассказал о ситуации на рынке Апраксин двор
Демонтаж незаконных строений на известном вещевом рынке Апраксин двор в центре Санкт-Петербурга продолжается, за последние полгода составлено более 200... РИА Новости, 18.05.2025
2025-05-17T19:50:00+03:00
2025-05-18T00:05:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
александр беглов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 мая - РИА Новости. Демонтаж незаконных строений на известном вещевом рынке Апраксин двор в центре Санкт-Петербурга продолжается, за последние полгода составлено более 200 протоколов и изъято товара на сумму более 10 миллионов рублей, сообщил губернатор Александр Беглов в своем Telegram- канале.Как подчеркнул Беглов, все действия проводятся в правовом поле, нарушителей привлекут к ответственности. По словам губернатора, за последние полгода составлено более 200 протоколов и изъято товара на сумму более 10 миллионов рублей. Апраксин двор – один из самых известных вещевых и продуктовых рынков Петербурга, в обиходе его называют "Апрашка". Стиль торговли здесь с 1990-х годов не претерпел заметных изменений.
https://ria.ru/20250424/peterburg-2013265986.html
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происшествия, санкт-петербург, александр беглов
Происшествия, Санкт-Петербург, Александр Беглов
Губернатор Петербурга рассказал о ситуации на рынке Апраксин двор

Беглов: на Апраксином дворе в Петербурге продолжают демонтаж незаконных строений

© РИА Новости / Игорь РуссакТорговый центр Апраксин двор в Санкт-Петербурге
Торговый центр Апраксин двор в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
© РИА Новости / Игорь Руссак
Торговый центр Апраксин двор в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 мая - РИА Новости. Демонтаж незаконных строений на известном вещевом рынке Апраксин двор в центре Санкт-Петербурга продолжается, за последние полгода составлено более 200 протоколов и изъято товара на сумму более 10 миллионов рублей, сообщил губернатор Александр Беглов в своем Telegram- канале.
Как подчеркнул Беглов, все действия проводятся в правовом поле, нарушителей привлекут к ответственности. По словам губернатора, за последние полгода составлено более 200 протоколов и изъято товара на сумму более 10 миллионов рублей.
Апраксин двор – один из самых известных вещевых и продуктовых рынков Петербурга, в обиходе его называют "Апрашка". Стиль торговли здесь с 1990-х годов не претерпел заметных изменений.
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