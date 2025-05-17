https://ria.ru/20250517/osvobozhdenie-2017593799.html

От Москвы до Варшавы. В Польше увидят кадры освобождения Европы

От Москвы до Варшавы. В Польше увидят кадры освобождения Европы - РИА Новости, 17.05.2025

От Москвы до Варшавы. В Польше увидят кадры освобождения Европы

Международная документальная фотовыставка "Освобождение Европы", приуроченная к 80-летию Победы, открылась в Варшаве. РИА Новости, 17.05.2025

2025-05-17T19:23:00+03:00

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2025-05-17T22:04:00+03:00

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ВАРШАВА, 17 мая — РИА Новости. Международная документальная фотовыставка "Освобождение Европы", приуроченная к 80-летию Победы, открылась в Варшаве.Выставка проходит в рамках проекта "Освобождение. Путь к Победе" при поддержке Союза казаков — воинов России и Зарубежья и Президентского фонда культурных инициатив. В основе экспозиции — фотоархив Совинформбюро, правообладателем которого является медиагруппа "Россия сегодня". Посетители увидят 30 фотодокументов, многие из которых представлены впервые.Документальная фотовыставка показывает историю освобождения Европы в 1944-1945 годах и восстановления ее уже после завершения Второй мировой войны, отметил заместитель гендиректора международной медиагруппы "Россия сегодня", руководитель Комитета по глобальным проблемам и международной безопасности научно-экспертного совета Совбеза России Александр Яковенко."Польша в истории Второй мировой войны занимает особое место. Оказавшись первой в захватнических планах фашистов, она пережила все ужасы тех событий. За время оккупации страна потеряла около шести миллионов человек, на ее территории гитлеровцами были созданы многочисленные концлагеря и лагеря смерти. Польское население планомерно уничтожалось. Свободу и независимость полякам принес советский солдат. Освобождение Польши стоило жизни 600 тысячам солдат и офицеров Красной армии", — сказал Яковенко, добавив, что важно помнить историю такой, какой она была на самом деле.Посол России в Республике Польше Сергей Андреев провел параллель между событиями прошлого и сегодняшним днем. По его словам, во время Второй мировой войны никому и в голову не приходило ставить под сомнение то, что фашизм — настоящее зло, но в современном мире действие прививки от фашизма начинает ослабевать."Это без нашей Победы в большинстве стран Европы и во многих за ее пределами сейчас не было бы ни свободы, ни демократии, да и самих этих стран, в том числе Польши, просто не было бы на карте. К сожалению, слишком многих история ничему не учит, но за невыученные уроки она наказывает", — подчеркнул Андреев.О том, как важно сегодня не допустить фальсификации истории, рассказал генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов."Вы не просто смотрите на эти снимки — вы читаете подлинную историю, которую смогли запечатлеть военные корреспонденты Совинформбюро. В кадрах — подвиг миллионов людей: солдат, освобождавших родную землю и Европу от нацизма, тружеников тыла и всех тех, кто, пройдя через тяжелые испытания войны, сохранил веру в мир и человечность. При освобождении европейских стран Красная армия потеряла около одного миллиона солдат и офицеров. Особую жестокость нацизма ощутили жители Польши", — подчеркнул Карманов.Значимость выставки для соотечественников, которые проживают за рубежом, отметил атаман казачьих общин Испании, официальный представитель Союза казаков — воинов России и Зарубежья в Испании, полномочный представитель Союза атаманов казачьих общин Европы Александр Василенко."Наши предки заплатили огромную цену за освобождение континента от нацизма. Такие проекты — не просто напоминание о прошлом, а урок для будущего. Подвиг наших отцов и дедов, борьба за освобождение — это то, что мы обязаны помнить, чтобы их жертва не была напрасна", — сказал он.По словам директора Русского дома в Варшаве Александры Голубовой, выставка позволяет увековечить память о жертвенном подвиге воинов-освободителей."Выставка призвана напомнить о цене Победы и выразить благодарность тем, кто ее принес", — заключила Голубова, отметив вклад бойцов Войска Польского, сражавшихся бок о бок с советскими солдатами.Выставку "Освобождение Европы" уже представили в Париже, а в ближайшие дни ее смогут увидеть и жители Мадрида.

https://ria.ru/20250516/osvobozhdenie-2017423491.html

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общество, социальный навигатор, освобождение. путь к победе, варшава, польша, европа, 80-летие победы в великой отечественной войне, великая отечественная война (1941-1945)