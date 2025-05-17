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Медведев предупредил о последствиях в случае провала переговоров по Украине - РИА Новости, 17.05.2025
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17:33 17.05.2025 (обновлено: 21:43 17.05.2025)
https://ria.ru/20250517/medvedev-2017586108.html
Медведев предупредил о последствиях в случае провала переговоров по Украине
Медведев предупредил о последствиях в случае провала переговоров по Украине - РИА Новости, 17.05.2025
Медведев предупредил о последствиях в случае провала переговоров по Украине
Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что мирные переговоры сами по себе не всегда приводят к окончанию боев, а в случае неудачи могут... РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T17:33:00+03:00
2025-05-17T21:43:00+03:00
в мире
россия
украина
киев
дмитрий медведев
эммануэль макрон
фридрих мерц
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что мирные переговоры сами по себе не всегда приводят к окончанию боев, а в случае неудачи могут привести к "более ужасной стадии" конфликта с новым оружием и участниками. "Всем врагам России, выдвигающим ультиматумы о переговорах, следует запомнить простую вещь: мирные переговоры сами по себе не всегда приводят к окончанию боевых действий. Неудачные переговоры могут привести к началу более ужасной стадии войны с новым оружием и участниками", — написал Медведев на своей странице в соцсети X. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, а также премьеры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск приняли участие в Киеве во встрече так называемой коалиции желающих. Макрон и Мерц заявили, что против России в течение нескольких дней может быть введен новый пакет санкций в случае непринятия Москвой условий предлагаемого Западом перемирия на 30 дней. При этом киевский режим все прежние перемирия нарушал и до сих пор не отменил запрет на переговоры с Россией. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Москва настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной — это прежде всего устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Переговоры между Россией и Украиной ожидались в четверг. Российская делегация прибыла в Стамбул, однако в тот день контактов между представителями двух стран не состоялось. На следующий день, в пятницу переговоры продлились почти два часа. Помощник президента России Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными с Украиной: 1000 на 1000. По его словам, власти в Москве и Киеве договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Украинская сторона в ходе переговоров запросила встречу глав государств, Россия приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной. Как сообщил РИА Новости осведомленный источник, после переговоров российская сторона покинула Турцию.
https://ria.ru/20250517/stambul-2017509229.html
https://ria.ru/20250516/stambul-2017322511.html
https://ria.ru/20250511/peskov-2016314751.html
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в мире, россия, украина, киев, дмитрий медведев, эммануэль макрон, фридрих мерц, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
В мире, Россия, Украина, Киев, Дмитрий Медведев, Эммануэль Макрон, Фридрих Мерц, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
Медведев предупредил о последствиях в случае провала переговоров по Украине

Медведев: неудачные переговоры могут привести к более ужасному конфликту

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что мирные переговоры сами по себе не всегда приводят к окончанию боев, а в случае неудачи могут привести к "более ужасной стадии" конфликта с новым оружием и участниками.
"Всем врагам России, выдвигающим ультиматумы о переговорах, следует запомнить простую вещь: мирные переговоры сами по себе не всегда приводят к окончанию боевых действий. Неудачные переговоры могут привести к началу более ужасной стадии войны с новым оружием и участниками", — написал Медведев на своей странице в соцсети X.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
В Стамбуле договорились до самого главного
Вчера, 08:00
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, а также премьеры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск приняли участие в Киеве во встрече так называемой коалиции желающих. Макрон и Мерц заявили, что против России в течение нескольких дней может быть введен новый пакет санкций в случае непринятия Москвой условий предлагаемого Западом перемирия на 30 дней. При этом киевский режим все прежние перемирия нарушал и до сих пор не отменил запрет на переговоры с Россией.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Москва настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной — это прежде всего устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
Стамбул-2: место встречи изменить нельзя
16 мая, 13:14
Переговоры между Россией и Украиной ожидались в четверг. Российская делегация прибыла в Стамбул, однако в тот день контактов между представителями двух стран не состоялось.
На следующий день, в пятницу переговоры продлились почти два часа. Помощник президента России Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными с Украиной: 1000 на 1000. По его словам, власти в Москве и Киеве договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Украинская сторона в ходе переговоров запросила встречу глав государств, Россия приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной. Как сообщил РИА Новости осведомленный источник, после переговоров российская сторона покинула Турцию.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
Песков высказался о предложении Путина по переговорам с Украиной
11 мая, 10:47
 
В миреРоссияУкраинаКиевДмитрий МедведевЭммануэль МакронФридрих МерцПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
 
 
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