https://ria.ru/20250517/medvedev-2017586108.html

Медведев предупредил о последствиях в случае провала переговоров по Украине

Медведев предупредил о последствиях в случае провала переговоров по Украине - РИА Новости, 17.05.2025

Медведев предупредил о последствиях в случае провала переговоров по Украине

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что мирные переговоры сами по себе не всегда приводят к окончанию боев, а в случае неудачи могут... РИА Новости, 17.05.2025

2025-05-17T17:33:00+03:00

2025-05-17T17:33:00+03:00

2025-05-17T21:43:00+03:00

в мире

россия

украина

киев

дмитрий медведев

эммануэль макрон

фридрих мерц

переговоры россии и украины в стамбуле — 2025

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1d/2014020575_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1ecb716fe2ee62b6b97a0401d16df042.jpg

МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что мирные переговоры сами по себе не всегда приводят к окончанию боев, а в случае неудачи могут привести к "более ужасной стадии" конфликта с новым оружием и участниками. "Всем врагам России, выдвигающим ультиматумы о переговорах, следует запомнить простую вещь: мирные переговоры сами по себе не всегда приводят к окончанию боевых действий. Неудачные переговоры могут привести к началу более ужасной стадии войны с новым оружием и участниками", — написал Медведев на своей странице в соцсети X. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, а также премьеры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск приняли участие в Киеве во встрече так называемой коалиции желающих. Макрон и Мерц заявили, что против России в течение нескольких дней может быть введен новый пакет санкций в случае непринятия Москвой условий предлагаемого Западом перемирия на 30 дней. При этом киевский режим все прежние перемирия нарушал и до сих пор не отменил запрет на переговоры с Россией. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Москва настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной — это прежде всего устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Переговоры между Россией и Украиной ожидались в четверг. Российская делегация прибыла в Стамбул, однако в тот день контактов между представителями двух стран не состоялось. На следующий день, в пятницу переговоры продлились почти два часа. Помощник президента России Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными с Украиной: 1000 на 1000. По его словам, власти в Москве и Киеве договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Украинская сторона в ходе переговоров запросила встречу глав государств, Россия приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной. Как сообщил РИА Новости осведомленный источник, после переговоров российская сторона покинула Турцию.

https://ria.ru/20250517/stambul-2017509229.html

https://ria.ru/20250516/stambul-2017322511.html

https://ria.ru/20250511/peskov-2016314751.html

россия

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, украина, киев, дмитрий медведев, эммануэль макрон, фридрих мерц, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025