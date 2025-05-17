Медведев предупредил о последствиях в случае провала переговоров по Украине
Медведев: неудачные переговоры могут привести к более ужасному конфликту
Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что мирные переговоры сами по себе не всегда приводят к окончанию боев, а в случае неудачи могут привести к "более ужасной стадии" конфликта с новым оружием и участниками.
"Всем врагам России, выдвигающим ультиматумы о переговорах, следует запомнить простую вещь: мирные переговоры сами по себе не всегда приводят к окончанию боевых действий. Неудачные переговоры могут привести к началу более ужасной стадии войны с новым оружием и участниками", — написал Медведев на своей странице в соцсети X.
В Стамбуле договорились до самого главного
Вчера, 08:00
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, а также премьеры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск приняли участие в Киеве во встрече так называемой коалиции желающих. Макрон и Мерц заявили, что против России в течение нескольких дней может быть введен новый пакет санкций в случае непринятия Москвой условий предлагаемого Западом перемирия на 30 дней. При этом киевский режим все прежние перемирия нарушал и до сих пор не отменил запрет на переговоры с Россией.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Москва настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной — это прежде всего устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
Стамбул-2: место встречи изменить нельзя
16 мая, 13:14
Переговоры между Россией и Украиной ожидались в четверг. Российская делегация прибыла в Стамбул, однако в тот день контактов между представителями двух стран не состоялось.
На следующий день, в пятницу переговоры продлились почти два часа. Помощник президента России Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными с Украиной: 1000 на 1000. По его словам, власти в Москве и Киеве договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Украинская сторона в ходе переговоров запросила встречу глав государств, Россия приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной. Как сообщил РИА Новости осведомленный источник, после переговоров российская сторона покинула Турцию.