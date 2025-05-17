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Французский политик рассказал об унижении Макрона при разговоре с Эрдоганом - РИА Новости, 17.05.2025
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21:08 17.05.2025 (обновлено: 23:28 17.05.2025)
https://ria.ru/20250517/makron-2017619442.html
Французский политик рассказал об унижении Макрона при разговоре с Эрдоганом
Французский политик рассказал об унижении Макрона при разговоре с Эрдоганом - РИА Новости, 17.05.2025
Французский политик рассказал об унижении Макрона при разговоре с Эрдоганом
Президент Франции Эммануэль Макрон оказался унижен в результате неловкой ситуации, произошедшей во время его разговора с турецким лидером Реджепом Тайипом... РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T21:08:00+03:00
2025-05-17T23:28:00+03:00
в мире
тирана (город)
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эммануэль макрон
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флориан филиппо
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ПАРИЖ, 17 мая - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон оказался унижен в результате неловкой ситуации, произошедшей во время его разговора с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом на полях саммита Европейского политического сообщества в албанской Тиране, заявил в субботу лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо. Турецкие СМИ обратили в субботу внимание на безуспешную попытку Макрона установить "психологическое доминирование" над Эрдоганом. "Макрон захотел поумничать с Эрдоганом, он оказался унижен!" - написал Филиппо на своей странице в соцсети X. Эпизод с президентами попал на камеры во время встречи Европейского политического сообщества в столице Албании Тиране. Макрон подошел к сидящему за столом Эрдогану и положил свою руку на руку турецкого лидера, завязалась беседа, содержание которой на записи не слышно. Эрдоган моментально убрал свою руку, но удерживал два пальца Макрона. Французский президент смог освободить от хватки Эрдогана один палец, но турецкий лидер удерживал еще как минимум десять секунд другой палец Макрона, улыбаясь и не вставая с места. В итоге лидеры завершили короткую беседу через переводчика, Эрдоган похлопал Макрона по руке, а тот отошел в сторону.
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Рукопожатие Эрдогана и Макрона
Рукопожатие Эрдогана и Макрона
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в мире, тирана (город), франция, албания, эммануэль макрон, реджеп тайип эрдоган, флориан филиппо, патриот
В мире, Тирана (город), Франция, Албания, Эммануэль Макрон, Реджеп Тайип Эрдоган, Флориан Филиппо, Патриот
Французский политик рассказал об унижении Макрона при разговоре с Эрдоганом

Политик Филиппо: Макрон оказался унижен из-за неловкой ситуации с Эрдоганом

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ПАРИЖ, 17 мая - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон оказался унижен в результате неловкой ситуации, произошедшей во время его разговора с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом на полях саммита Европейского политического сообщества в албанской Тиране, заявил в субботу лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
Турецкие СМИ обратили в субботу внимание на безуспешную попытку Макрона установить "психологическое доминирование" над Эрдоганом.
"Макрон захотел поумничать с Эрдоганом, он оказался унижен!" - написал Филиппо на своей странице в соцсети X.
Эпизод с президентами попал на камеры во время встречи Европейского политического сообщества в столице Албании Тиране. Макрон подошел к сидящему за столом Эрдогану и положил свою руку на руку турецкого лидера, завязалась беседа, содержание которой на записи не слышно.
Эрдоган моментально убрал свою руку, но удерживал два пальца Макрона. Французский президент смог освободить от хватки Эрдогана один палец, но турецкий лидер удерживал еще как минимум десять секунд другой палец Макрона, улыбаясь и не вставая с места. В итоге лидеры завершили короткую беседу через переводчика, Эрдоган похлопал Макрона по руке, а тот отошел в сторону.
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В миреТирана (город)ФранцияАлбанияЭммануэль МакронРеджеп Тайип ЭрдоганФлориан ФилиппоПатриот
 
 
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