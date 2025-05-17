https://ria.ru/20250517/krizis-2017559046.html

Рахмон заявил об обострении региональных и мировых кризисов

Рахмон заявил об обострении региональных и мировых кризисов - РИА Новости, 17.05.2025

Рахмон заявил об обострении региональных и мировых кризисов

Региональные и мировые кризисы обострились в 2025 году, санкции , продолжают сказываться влияние экономических и торговых санкций, заявил президент Таджикистана РИА Новости, 17.05.2025

2025-05-17T14:44:00+03:00

2025-05-17T14:44:00+03:00

2025-05-17T14:44:00+03:00

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ДУШАНБЕ, 17 мая – РИА Новости. Региональные и мировые кризисы обострились в 2025 году, санкции , продолжают сказываться влияние экономических и торговых санкций, заявил президент Таджикистана Эмомали Рахмон на совещании с руководителями областей, прошедшем в Дангаринском районе, сообщает пресс-служба главы государства. "В текущем (2025 - ред.) году обострились мировые и региональные кризисы, продолжает сказываться влияние экономических и торговых санкций, нарушение производственных и товаропроводящих цепочек, споры и конфликты, связанные с реализацией таможенных пошлин между странами", - сказал он. По словам президента Таджикистана, продолжается рост цен на товары и продукты на мировых рынках, особенно на товары первой необходимости. Кроме того, глава государства указал на необходимость предотвращения последствий изменения климата. "По оценкам экспертов, 2025 год прогнозируется самым теплым годом в истории наблюдений, что затруднит снабжение продовольствием мирового населения. Эти процессы затрагивают также и нашу страну, и мы должны быть полностью готовы к предотвращению их негативных последствий", - отметил Рахмон. Глава государства заявил, что Таджикистан должен принять все необходимые меры по обеспечению продовольственной безопасности республики, эффективно использовать все имеющиеся возможности и ресурсы для снижения зависимости потребительского рынка от импортных товаров и продуктов. "Соответствующим структурам и органам власти необходимо принять конкретные меры по внедрению энергосберегающих технологий орошения, защите сельскохозяйственных культур от болезней и вредителей, развитию семеноводства, решению экологических проблем, проведению научных исследований в этих направлениях", - сказал Рахмон.

https://ria.ru/20250317/putin-2005585811.html

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