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Косачев назвал победой российской дипломатии факт переговоров в Стамбуле

Косачев назвал победой российской дипломатии факт переговоров в Стамбуле - РИА Новости, 17.05.2025

Косачев назвал победой российской дипломатии факт переговоров в Стамбуле

Сам факт прямых переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле является в большей степени победой российской дипломатии, считает вице-спикер Совфеда Константин РИА Новости, 17.05.2025

2025-05-17T01:11:00+03:00

2025-05-17T01:11:00+03:00

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Сам факт прямых переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле является в большей степени победой российской дипломатии, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев."Как и сам факт переговоров. Считал бы его в большей степени победой российской дипломатии, но, разумеется, не только ее: обстановку диктуют, прежде всего, наши военные прямо сейчаc", — сказал Косачев в интервью сайту "Аргументы и факты".Данный фактор, отметил сенатор, приходится брать в расчет оппонентам России. Именно этим, по его словам, объясняется желание Запада любой ценой лишить Россию этого преимущества.Вице-спикер Совфеда отметил, что полученный на переговорах результат в виде договоренностей об обмене пленными и продолжении диалога можно считать хорошим и максимально возможным в нынешних условиях. По его мнению, достигнутое следует сравнивать не с немедленным миром, что изначально было нереально, а с отсутствием диалога, что являлось реальностью до 16 мая. Сенатор назвал встречу "победой для всех, кто реально хочет" долгосрочного мира. По словам сенатора, пессимизм в отношении переговоров внушает тот факт, что до сих пор оппоненты России были заняты не тем, как найти договорную развязку нынешнего конфликта, а как настроить ловушек и перехитрить РФ, выставить ее незаинтересованной в мире, продолжать добиваться ее ослабления ценой гибели все новых и новых украинцев, а также любыми способами включить США в конфликт на своей стороне. Именно данной стратегией Косачев объяснил стремление украинской делегации свести переговоры к теме перемирия. Однако из-за позиции США Киеву пришлось вступить в диалог, добавил парламентарий. Он также отметил, что европейцы делают ставку на игру в "перетягивание (президента США Дональда - ред.) Трампа", которая, по мнению Косачева, не импонирует самому президенту США. Он также обратил внимание на "кричащее" отсутствие Европы, причем не только в Стамбуле, но и вообще в контексте переговоров по Украине. Косачев отметил, что попытки ЕС оказать давление и стать участниками переговоров были проигнорированы ведущими сторонами, включая не только Россию, но и США.Сенатор счел удивительным тот факт, что та самая Европа, которая в послевоенный период гордилась своей дипломатией и делала ставку на новую Восточную политику вопреки давлению из-за океана, умела реализовывать мощные проекты с главным идеологическим противником, сегодня превратилась в "воинствующего политического карлика, который видит свою миссию только в том, чтобы всем мешать, как Баба-Яга в известном мультфильме". Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, РФ настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Переговоры между РФ и Украиной ожидались в четверг. Российская делегация прибыла в Стамбул, однако в тот день контактов между представителями двух стран не было. Состоявшиеся в пятницу переговоры продлились почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными - 1000 на 1000 - с Украиной. По его словам, власти в Москве и Киеве договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Украинская сторона в ходе переговоров запросила встречу глав государств, РФ приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной. Как сообщил РИА Новости осведомленный источник, после переговоров российская покинула страну.

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https://ria.ru/20250516/peregovory-2017512174.html

https://ria.ru/20250516/ekspert-2017510354.html

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