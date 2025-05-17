Косачев назвал победой российской дипломатии факт переговоров в Стамбуле
Косачев: факт переговоров в Стамбуле является победой российской дипломатии
Константин Косачев. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Сам факт прямых переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле является в большей степени победой российской дипломатии, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
"Как и сам факт переговоров. Считал бы его в большей степени победой российской дипломатии, но, разумеется, не только ее: обстановку диктуют, прежде всего, наши военные прямо сейчаc", — сказал Косачев в интервью сайту "Аргументы и факты".
Данный фактор, отметил сенатор, приходится брать в расчет оппонентам России. Именно этим, по его словам, объясняется желание Запада любой ценой лишить Россию этого преимущества.
Вице-спикер Совфеда отметил, что полученный на переговорах результат в виде договоренностей об обмене пленными и продолжении диалога можно считать хорошим и максимально возможным в нынешних условиях. По его мнению, достигнутое следует сравнивать не с немедленным миром, что изначально было нереально, а с отсутствием диалога, что являлось реальностью до 16 мая.
Сенатор назвал встречу "победой для всех, кто реально хочет" долгосрочного мира. По словам сенатора, пессимизм в отношении переговоров внушает тот факт, что до сих пор оппоненты России были заняты не тем, как найти договорную развязку нынешнего конфликта, а как настроить ловушек и перехитрить РФ, выставить ее незаинтересованной в мире, продолжать добиваться ее ослабления ценой гибели все новых и новых украинцев, а также любыми способами включить США в конфликт на своей стороне.
Именно данной стратегией Косачев объяснил стремление украинской делегации свести переговоры к теме перемирия. Однако из-за позиции США Киеву пришлось вступить в диалог, добавил парламентарий.
Он также отметил, что европейцы делают ставку на игру в "перетягивание (президента США Дональда - ред.) Трампа", которая, по мнению Косачева, не импонирует самому президенту США.
Сенатор счел удивительным тот факт, что та самая Европа, которая в послевоенный период гордилась своей дипломатией и делала ставку на новую Восточную политику вопреки давлению из-за океана, умела реализовывать мощные проекты с главным идеологическим противником, сегодня превратилась в "воинствующего политического карлика, который видит свою миссию только в том, чтобы всем мешать, как Баба-Яга в известном мультфильме".
Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, РФ настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
Переговоры между РФ и Украиной ожидались в четверг. Российская делегация прибыла в Стамбул, однако в тот день контактов между представителями двух стран не было.
Состоявшиеся в пятницу переговоры продлились почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными - 1000 на 1000 - с Украиной. По его словам, власти в Москве и Киеве договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Украинская сторона в ходе переговоров запросила встречу глав государств, РФ приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной. Как сообщил РИА Новости осведомленный источник, после переговоров российская покинула страну.