https://ria.ru/20250517/kazakhstan-2017628917.html
В Казахстане подтвердили стабильную ситуацию с коронавирусом
В Казахстане подтвердили стабильную ситуацию с коронавирусом - РИА Новости, 17.05.2025
В Казахстане подтвердили стабильную ситуацию с коронавирусом
Стабильная эпидемиологическая ситуация по COVID-19 сохраняется в Казахстане, министерство здравоохранения республики проводит еженедельный мониторинг обстановки РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T23:02:00+03:00
2025-05-17T23:02:00+03:00
2025-05-17T23:02:00+03:00
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АЛМА-АТА, 17 мая - РИА Новости. Стабильная эпидемиологическая ситуация по COVID-19 сохраняется в Казахстане, министерство здравоохранения республики проводит еженедельный мониторинг обстановки на фоне роста заболеваемости коронавирусом в странах Юго-Восточной Азии, сообщает в субботу пресс-служба ведомства. "В республике Казахстан эпидемиологическая ситуация по коронавирусной инфекции стабильная. Министерством здравоохранения Казахстана продолжается еженедельный мониторинг заболеваемости по стране и эпидемиологической ситуации в мире. В республике эпидемиологическая ситуация по коронавирусной инфекции стабильная", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале министерства. Сообщается, что с начала 2025 года в Казахстане зарегистрировано 329 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Летальных исходов на данный момент не зафиксировано. Отмечается, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уровень заболеваемости снизился в 3,7 раза. В настоящее время, по данным ведомства, в стране еженедельно выявляется до 25 новых случаев коронавируса. Уточняется, что, как и во всём мире, в Казахстане продолжают циркулировать штаммы варианта "Омикрон", впервые зафиксированного в 2022 году. "Вариант "Омикрон" содержит более 30 мутаций и характеризуется легким течением заболевания, тем самым не требует стационарного лечения. Основными симптомами заболевания являются поражение верхних дыхательных путей, насморк, боль в горле, кашель", - говорится в сообщении. В последнее время в странах Юго-Восточной Азии, таких как Китай, Сингапур и Таиланд, наблюдается рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Эпидемиологи отмечают, что он может быть связан с ослаблением иммунитета населения за время, прошедшее после интенсивной циркуляции возбудителя COVID-19 или вакцинации. При этом специалисты из разных стран заявляют, что текущие варианты коронавируса, как правило, не вызывают осложнений и не отличаются высокой контагиозностью.
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в мире, казахстан, юго-восточная азия, китай, коронавирус covid-19
В мире, Казахстан, Юго-Восточная Азия, Китай, Коронавирус COVID-19
В Казахстане подтвердили стабильную ситуацию с коронавирусом
Минздрав Казахстана: эпидемиологическая ситуация по COVID-19 стабильная
АЛМА-АТА, 17 мая - РИА Новости. Стабильная эпидемиологическая ситуация по COVID-19 сохраняется в Казахстане, министерство здравоохранения республики проводит еженедельный мониторинг обстановки на фоне роста заболеваемости коронавирусом в странах Юго-Восточной Азии, сообщает в субботу пресс-служба ведомства.
"В республике Казахстан
эпидемиологическая ситуация по коронавирусной инфекции стабильная. Министерством здравоохранения Казахстана продолжается еженедельный мониторинг заболеваемости по стране и эпидемиологической ситуации в мире. В республике эпидемиологическая ситуация по коронавирусной инфекции стабильная", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале министерства.
Сообщается, что с начала 2025 года в Казахстане зарегистрировано 329 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Летальных исходов на данный момент не зафиксировано. Отмечается, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уровень заболеваемости снизился в 3,7 раза. В настоящее время, по данным ведомства, в стране еженедельно выявляется до 25 новых случаев коронавируса. Уточняется, что, как и во всём мире, в Казахстане продолжают циркулировать штаммы варианта "Омикрон", впервые зафиксированного в 2022 году.
"Вариант "Омикрон" содержит более 30 мутаций и характеризуется легким течением заболевания, тем самым не требует стационарного лечения. Основными симптомами заболевания являются поражение верхних дыхательных путей, насморк, боль в горле, кашель", - говорится в сообщении.
В последнее время в странах Юго-Восточной Азии
, таких как Китай
, Сингапур
и Таиланд
, наблюдается рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Эпидемиологи отмечают, что он может быть связан с ослаблением иммунитета населения за время, прошедшее после интенсивной циркуляции возбудителя COVID-19 или вакцинации. При этом специалисты из разных стран заявляют, что текущие варианты коронавируса, как правило, не вызывают осложнений и не отличаются высокой контагиозностью.