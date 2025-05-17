https://ria.ru/20250517/evropa-2017539059.html

В Европе жестче других регионов борются с использованием наличных

В Европе жестче других регионов борются с использованием наличных - РИА Новости, 17.05.2025

В Европе жестче других регионов борются с использованием наличных

Оплата крупных покупок в наличной форме привлекает внимание большинства мировых финансовых регуляторов, однако Европа борется с хождением бумажных денег заметно РИА Новости, 17.05.2025

2025-05-17T10:12:00+03:00

2025-05-17T10:12:00+03:00

2025-05-17T10:45:00+03:00

экономика

европа

россия

финляндия

евросоюз

большая двадцатка

https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/111861/28/1118612879_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_d82efa28d9cdf230c583954a287538e5.jpg

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Оплата крупных покупок в наличной форме привлекает внимание большинства мировых финансовых регуляторов, однако Европа борется с хождением бумажных денег заметно жестче остальных, выяснило РИА Новости, изучив особенности совершения платежей в странах Евросоюза и "Большой двадцатки". Единый лимит на платеж наличными в Евросоюзе начнет действовать через полтора года: "бумагой" можно будет оплатить покупки стоимостью до 10 тысяч евро, а в случае превышения этой суммы - только безналично. При этом большинство стран уже установили собственные границы, ограничив свободу наличных платежей суммами, как правило, не превышающими указанное значение, но ощутимо различающимися по жесткости. Так, например, в Греции лимит для наличной оплаты составляет 500 евро, и это самая низкая планка в Европе - исключение составляет только покупка авто. Сопоставимый по своей жесткости лимит действует в Словении, но для юрлиц (420 евро): платежная наличная "свобода" физлиц ограничена при этом суммой в 5 тысяч евро. А самая высокая планка отсечения в Европе - в соседней Словакии (15 тысяч евро). Всего лимиты установлены в 19 из 27 стран ЕС. Практике установления границы для оплаты покупок наличными следуют и некоторые представители "Большой двадцатки": в Австралии - это 10 тысяч в местной валюте за одну операцию, в Индии - 200 тысяч рупий для одного лица в течение одного дня, в Турции - 30 тысяч лир, а в Мексике действуют лимиты на оплату наличными для отдельных товаров, например недвижимости, транспортных средств, ювелирных изделий. Часть стран ЕС и G20 пошла по пути свободы платежей, но повышенного надзора. Например, в Канаде придется отчитаться в местную налоговую о крупной наличной транзакции свыше 10 тысяч канадских долларов - такое правило действует в том числе для казино и ювелирных магазинов. А в Австрии, Германии, Люксембурге и Швеции для покупки на сумму свыше 10 тысяч евро потребуется показать удостоверение личности. При этом законодательство части стран прямо не прописывает наличие лимитов или контрольных мер в случае пороговых сумм: в их число входят Россия, Венгрия, Эстония, Финляндия, Ирландия, Аргентина, Индонезия, США, Южная Корея, ЮАР и Япония. Но свои особенности могут быть и здесь. Например, в России лимит в размере 100 тысяч рублей установлен для юрлиц, а в Финляндии магазины вправе и вовсе не принимать для оплаты бумажные деньги.

https://realty.ria.ru/20250421/nalichnye-2012171373.html

https://ria.ru/20250512/epokha-2016475487.html

европа

россия

финляндия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, европа, россия, финляндия, евросоюз, большая двадцатка