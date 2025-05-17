В Европе жестче других регионов борются с использованием наличных
Европа борется с хождением бумажных денег жестче всех в мире
Денежные купюры. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Оплата крупных покупок в наличной форме привлекает внимание большинства мировых финансовых регуляторов, однако Европа борется с хождением бумажных денег заметно жестче остальных, выяснило РИА Новости, изучив особенности совершения платежей в странах Евросоюза и "Большой двадцатки".
Единый лимит на платеж наличными в Евросоюзе начнет действовать через полтора года: "бумагой" можно будет оплатить покупки стоимостью до 10 тысяч евро, а в случае превышения этой суммы - только безналично. При этом большинство стран уже установили собственные границы, ограничив свободу наличных платежей суммами, как правило, не превышающими указанное значение, но ощутимо различающимися по жесткости.
Так, например, в Греции лимит для наличной оплаты составляет 500 евро, и это самая низкая планка в Европе - исключение составляет только покупка авто. Сопоставимый по своей жесткости лимит действует в Словении, но для юрлиц (420 евро): платежная наличная "свобода" физлиц ограничена при этом суммой в 5 тысяч евро. А самая высокая планка отсечения в Европе - в соседней Словакии (15 тысяч евро). Всего лимиты установлены в 19 из 27 стран ЕС.
Практике установления границы для оплаты покупок наличными следуют и некоторые представители "Большой двадцатки": в Австралии - это 10 тысяч в местной валюте за одну операцию, в Индии - 200 тысяч рупий для одного лица в течение одного дня, в Турции - 30 тысяч лир, а в Мексике действуют лимиты на оплату наличными для отдельных товаров, например недвижимости, транспортных средств, ювелирных изделий.
Часть стран ЕС и G20 пошла по пути свободы платежей, но повышенного надзора. Например, в Канаде придется отчитаться в местную налоговую о крупной наличной транзакции свыше 10 тысяч канадских долларов - такое правило действует в том числе для казино и ювелирных магазинов. А в Австрии, Германии, Люксембурге и Швеции для покупки на сумму свыше 10 тысяч евро потребуется показать удостоверение личности.
При этом законодательство части стран прямо не прописывает наличие лимитов или контрольных мер в случае пороговых сумм: в их число входят Россия, Венгрия, Эстония, Финляндия, Ирландия, Аргентина, Индонезия, США, Южная Корея, ЮАР и Япония. Но свои особенности могут быть и здесь. Например, в России лимит в размере 100 тысяч рублей установлен для юрлиц, а в Финляндии магазины вправе и вовсе не принимать для оплаты бумажные деньги.