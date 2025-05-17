https://ria.ru/20250517/erdogan-2017557031.html

Эрдоган рассказал об обнаружении газового месторождения в Черном море

Эрдоган рассказал об обнаружении газового месторождения в Черном море - РИА Новости, 17.05.2025

Эрдоган рассказал об обнаружении газового месторождения в Черном море

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил в субботу об обнаружении газового месторождения в Черном море с запасами в 75 миллиардов кубометров. РИА Новости, 17.05.2025

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черное море

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СТАМБУЛ, 17 мая — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил в субботу об обнаружении газового месторождения в Черном море с запасами в 75 миллиардов кубометров."На месторождении Гёктепе-3 мы вчера после 49 дней бурения и тестов получили хорошую новость: мы обнаружили запасы газа в размере 75 миллиардов кубометров. Этого объема хватит для снабжения наших квартир (во всей Турции. — Прим. ред.) в течение трех с половиной лет. Стоимость запасов оценивается в 30 миллиардов долларов", — сообщил Эрдоган, выступая в Стамбуле.По словам турецкого лидера, сейчас газовые месторождения Черного моря обеспечивают газом четыре миллиона квартир за счет 9,5 миллиарда кубометров газа. К 2028 году показатель планируется увеличить в четыре раза, сообщил Эрдоган.

https://ria.ru/20250517/ssha-2017557888.html

черное море

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черное море, турция, стамбул, реджеп тайип эрдоган, в мире