Эрдоган прокомментировал переговоры России и Украины
Эрдоган: Турция будет прилагать усилия для продолжения переговоров по Украине
© Anadolu/Murat CetinmuhurdarПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© Anadolu/Murat Cetinmuhurdar
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 17 мая - РИА Новости. Турция будет прилагать усилия для продолжения переговоров РФ и Украины и поддержания каналов связи между ними открытыми, заявил в субботу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
В Стамбуле договорились до самого главного
Вчера, 08:00
"Наша главная мечта - получить четкий результат мирных переговоров", - цитирует Эрдогана телеканал TRT Haber.
По словам турецкого лидера, переговоры были запланированы как "важный шаг на пути к миру".
Эрдоган отметил, что Анкара не просто призывает завершить конфликт, а играет роль посредника и готовит почву для переговорного процесса. Он указал на приоритетность дипломатического урегулирования конфликта.
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"Нельзя упускать шанс для переговоров. Эта война не может привести к какому-либо результату через бои", - заявил президент Турции.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
Переговоры между РФ и Украиной ожидались в четверг. Российская делегация прибыла в Стамбул, однако в четверг контактов между представителями двух стран не было.
Состоявшиеся в пятницу переговоры продлились почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной. По его словам, Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Украинская сторона в ходе переговоров запросила встречу глав государств, РФ приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.