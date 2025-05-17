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Эрдоган прокомментировал переговоры России и Украины - РИА Новости, 17.05.2025
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13:04 17.05.2025 (обновлено: 14:31 17.05.2025)
https://ria.ru/20250517/erdogan-2017551587.html
Эрдоган прокомментировал переговоры России и Украины
Эрдоган прокомментировал переговоры России и Украины - РИА Новости, 17.05.2025
Эрдоган прокомментировал переговоры России и Украины
Турция будет прилагать усилия для продолжения переговоров РФ и Украины и поддержания каналов связи между ними открытыми, заявил в субботу президент Турции... РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T13:04:00+03:00
2025-05-17T14:31:00+03:00
россия
украина
анкара (провинция)
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
в мире
реджеп тайип эрдоган
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СТАМБУЛ, 17 мая - РИА Новости. Турция будет прилагать усилия для продолжения переговоров РФ и Украины и поддержания каналов связи между ними открытыми, заявил в субботу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган."Мы приложим все усилия для продолжения переговоров между сторонами и поддержания каналов диалога между ними открытыми", - заявил Эрдоган журналистам по возвращении из Албании, отвечая на вопрос о переговорах РФ и Украины в Стамбуле."Наша главная мечта - получить четкий результат мирных переговоров", - цитирует Эрдогана телеканал TRT Haber.По словам турецкого лидера, переговоры были запланированы как "важный шаг на пути к миру".Эрдоган отметил, что Анкара не просто призывает завершить конфликт, а играет роль посредника и готовит почву для переговорного процесса. Он указал на приоритетность дипломатического урегулирования конфликта."Нельзя упускать шанс для переговоров. Эта война не может привести к какому-либо результату через бои", - заявил президент Турции.Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.Переговоры между РФ и Украиной ожидались в четверг. Российская делегация прибыла в Стамбул, однако в четверг контактов между представителями двух стран не было.Состоявшиеся в пятницу переговоры продлились почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной. По его словам, Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Украинская сторона в ходе переговоров запросила встречу глав государств, РФ приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.
https://ria.ru/20250517/stambul-2017509229.html
https://ria.ru/20250517/vstrecha-2017529531.html
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россия, украина, анкара (провинция), переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, в мире, реджеп тайип эрдоган
Россия, Украина, Анкара (провинция), Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025, В мире, Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган прокомментировал переговоры России и Украины

Эрдоган: Турция будет прилагать усилия для продолжения переговоров по Украине

© Anadolu/Murat CetinmuhurdarПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
© Anadolu/Murat Cetinmuhurdar
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 17 мая - РИА Новости. Турция будет прилагать усилия для продолжения переговоров РФ и Украины и поддержания каналов связи между ними открытыми, заявил в субботу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
"Мы приложим все усилия для продолжения переговоров между сторонами и поддержания каналов диалога между ними открытыми", - заявил Эрдоган журналистам по возвращении из Албании, отвечая на вопрос о переговорах РФ и Украины в Стамбуле.
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В Стамбуле договорились до самого главного
Вчера, 08:00
"Наша главная мечта - получить четкий результат мирных переговоров", - цитирует Эрдогана телеканал TRT Haber.
По словам турецкого лидера, переговоры были запланированы как "важный шаг на пути к миру".
Эрдоган отметил, что Анкара не просто призывает завершить конфликт, а играет роль посредника и готовит почву для переговорного процесса. Он указал на приоритетность дипломатического урегулирования конфликта.
«
"Нельзя упускать шанс для переговоров. Эта война не может привести к какому-либо результату через бои", - заявил президент Турции.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
Переговоры между РФ и Украиной ожидались в четверг. Российская делегация прибыла в Стамбул, однако в четверг контактов между представителями двух стран не было.
Состоявшиеся в пятницу переговоры продлились почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной. По его словам, Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Украинская сторона в ходе переговоров запросила встречу глав государств, РФ приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.
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