https://ria.ru/20250517/erdogan-2017551587.html

Эрдоган прокомментировал переговоры России и Украины

Эрдоган прокомментировал переговоры России и Украины - РИА Новости, 17.05.2025

Эрдоган прокомментировал переговоры России и Украины

Турция будет прилагать усилия для продолжения переговоров РФ и Украины и поддержания каналов связи между ними открытыми, заявил в субботу президент Турции... РИА Новости, 17.05.2025

2025-05-17T13:04:00+03:00

2025-05-17T13:04:00+03:00

2025-05-17T14:31:00+03:00

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переговоры россии и украины в стамбуле — 2025

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реджеп тайип эрдоган

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СТАМБУЛ, 17 мая - РИА Новости. Турция будет прилагать усилия для продолжения переговоров РФ и Украины и поддержания каналов связи между ними открытыми, заявил в субботу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган."Мы приложим все усилия для продолжения переговоров между сторонами и поддержания каналов диалога между ними открытыми", - заявил Эрдоган журналистам по возвращении из Албании, отвечая на вопрос о переговорах РФ и Украины в Стамбуле."Наша главная мечта - получить четкий результат мирных переговоров", - цитирует Эрдогана телеканал TRT Haber.По словам турецкого лидера, переговоры были запланированы как "важный шаг на пути к миру".Эрдоган отметил, что Анкара не просто призывает завершить конфликт, а играет роль посредника и готовит почву для переговорного процесса. Он указал на приоритетность дипломатического урегулирования конфликта."Нельзя упускать шанс для переговоров. Эта война не может привести к какому-либо результату через бои", - заявил президент Турции.Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.Переговоры между РФ и Украиной ожидались в четверг. Российская делегация прибыла в Стамбул, однако в четверг контактов между представителями двух стран не было.Состоявшиеся в пятницу переговоры продлились почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной. По его словам, Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Украинская сторона в ходе переговоров запросила встречу глав государств, РФ приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.

https://ria.ru/20250517/stambul-2017509229.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

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