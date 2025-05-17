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Теплоход столкнулся с опорой Императорского моста в Ульяновске - РИА Новости, 17.05.2025
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19:58 17.05.2025
https://ria.ru/20250517/chp-2017610942.html
Теплоход столкнулся с опорой Императорского моста в Ульяновске
Теплоход столкнулся с опорой Императорского моста в Ульяновске - РИА Новости, 17.05.2025
Теплоход столкнулся с опорой Императорского моста в Ульяновске
Теплоход во время буксировки баржи по Волге столкнулся с опорой Императорского моста в Ульяновске, в результате инцидента никто не пострадал, сообщила... РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T19:58:00+03:00
2025-05-17T19:58:00+03:00
происшествия
ульяновск
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САМАРА, 17 мая - РИА Новости. Теплоход во время буксировки баржи по Волге столкнулся с опорой Императорского моста в Ульяновске, в результате инцидента никто не пострадал, сообщила Приволжская транспортная прокуратура в своем Telegram-канале. "По предварительным данным, 17 мая в дневное время при движении теплоход "Капитан Соловьев", который буксировал баржу "Волга нефть 103", допустил столкновение бортом баржи со второй опорой Императорского моста в Ульяновске. Пострадавших и разлива нефтепродуктов нет", - говорится в сообщении надзорного ведомства. Значительных повреждений опоры нет, движение на мосту не оставлено. Сейчас теплоход и баржа находятся в Ульяновском речном порту. Капитана судна направят на освидетельствование. Ульяновская транспортная прокуратура проверит все обстоятельства инцидента и соблюдение судовладельцем и членами экипажа требований безопасности. При наличии оснований надзорное ведомство примет меры прокурорского реагирования.
https://ria.ru/20250420/teplokhod-2012363461.html
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происшествия, ульяновск
Происшествия, Ульяновск
Теплоход столкнулся с опорой Императорского моста в Ульяновске

Прокуратура: теплоход столкнулся с опорой Императорского моста в Ульяновске

© Фото : Приволжская транспортная прокуратураМесто столкновения судна с опорой моста в Ульяновске
Место столкновения судна с опорой моста в Ульяновске - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
© Фото : Приволжская транспортная прокуратура
Место столкновения судна с опорой моста в Ульяновске
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САМАРА, 17 мая - РИА Новости. Теплоход во время буксировки баржи по Волге столкнулся с опорой Императорского моста в Ульяновске, в результате инцидента никто не пострадал, сообщила Приволжская транспортная прокуратура в своем Telegram-канале.
"По предварительным данным, 17 мая в дневное время при движении теплоход "Капитан Соловьев", который буксировал баржу "Волга нефть 103", допустил столкновение бортом баржи со второй опорой Императорского моста в Ульяновске. Пострадавших и разлива нефтепродуктов нет", - говорится в сообщении надзорного ведомства.
Значительных повреждений опоры нет, движение на мосту не оставлено. Сейчас теплоход и баржа находятся в Ульяновском речном порту. Капитана судна направят на освидетельствование.
Ульяновская транспортная прокуратура проверит все обстоятельства инцидента и соблюдение судовладельцем и членами экипажа требований безопасности. При наличии оснований надзорное ведомство примет меры прокурорского реагирования.
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