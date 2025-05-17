https://ria.ru/20250517/chp-2017610942.html

Теплоход столкнулся с опорой Императорского моста в Ульяновске

Теплоход столкнулся с опорой Императорского моста в Ульяновске - РИА Новости, 17.05.2025

Теплоход столкнулся с опорой Императорского моста в Ульяновске

Теплоход во время буксировки баржи по Волге столкнулся с опорой Императорского моста в Ульяновске, в результате инцидента никто не пострадал, сообщила... РИА Новости, 17.05.2025

2025-05-17T19:58:00+03:00

2025-05-17T19:58:00+03:00

2025-05-17T19:58:00+03:00

происшествия

ульяновск

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/11/2017610805_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_e158b1cd11da19727348497e4b4b4608.jpg

САМАРА, 17 мая - РИА Новости. Теплоход во время буксировки баржи по Волге столкнулся с опорой Императорского моста в Ульяновске, в результате инцидента никто не пострадал, сообщила Приволжская транспортная прокуратура в своем Telegram-канале. "По предварительным данным, 17 мая в дневное время при движении теплоход "Капитан Соловьев", который буксировал баржу "Волга нефть 103", допустил столкновение бортом баржи со второй опорой Императорского моста в Ульяновске. Пострадавших и разлива нефтепродуктов нет", - говорится в сообщении надзорного ведомства. Значительных повреждений опоры нет, движение на мосту не оставлено. Сейчас теплоход и баржа находятся в Ульяновском речном порту. Капитана судна направят на освидетельствование. Ульяновская транспортная прокуратура проверит все обстоятельства инцидента и соблюдение судовладельцем и членами экипажа требований безопасности. При наличии оснований надзорное ведомство примет меры прокурорского реагирования.

https://ria.ru/20250420/teplokhod-2012363461.html

ульяновск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, ульяновск