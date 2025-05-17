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Теплоход столкнулся с опорой Императорского моста в Ульяновске
Теплоход столкнулся с опорой Императорского моста в Ульяновске - РИА Новости, 17.05.2025
Теплоход столкнулся с опорой Императорского моста в Ульяновске
Теплоход во время буксировки баржи по Волге столкнулся с опорой Императорского моста в Ульяновске, в результате инцидента никто не пострадал, сообщила... РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-17T19:58:00+03:00
2025-05-17T19:58:00+03:00
2025-05-17T19:58:00+03:00
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САМАРА, 17 мая - РИА Новости. Теплоход во время буксировки баржи по Волге столкнулся с опорой Императорского моста в Ульяновске, в результате инцидента никто не пострадал, сообщила Приволжская транспортная прокуратура в своем Telegram-канале. "По предварительным данным, 17 мая в дневное время при движении теплоход "Капитан Соловьев", который буксировал баржу "Волга нефть 103", допустил столкновение бортом баржи со второй опорой Императорского моста в Ульяновске. Пострадавших и разлива нефтепродуктов нет", - говорится в сообщении надзорного ведомства. Значительных повреждений опоры нет, движение на мосту не оставлено. Сейчас теплоход и баржа находятся в Ульяновском речном порту. Капитана судна направят на освидетельствование. Ульяновская транспортная прокуратура проверит все обстоятельства инцидента и соблюдение судовладельцем и членами экипажа требований безопасности. При наличии оснований надзорное ведомство примет меры прокурорского реагирования.
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происшествия, ульяновск
Теплоход столкнулся с опорой Императорского моста в Ульяновске
Прокуратура: теплоход столкнулся с опорой Императорского моста в Ульяновске
САМАРА, 17 мая - РИА Новости.
Теплоход во время буксировки баржи по Волге столкнулся с опорой Императорского моста в Ульяновске, в результате инцидента никто не пострадал, сообщила Приволжская транспортная прокуратура в своем Telegram-канале.
"По предварительным данным, 17 мая в дневное время при движении теплоход "Капитан Соловьев", который буксировал баржу "Волга нефть 103", допустил столкновение бортом баржи со второй опорой Императорского моста в Ульяновске. Пострадавших и разлива нефтепродуктов нет", - говорится в сообщении надзорного ведомства.
Значительных повреждений опоры нет, движение на мосту не оставлено. Сейчас теплоход и баржа находятся в Ульяновском речном порту. Капитана судна направят на освидетельствование.
Ульяновская транспортная прокуратура проверит все обстоятельства инцидента и соблюдение судовладельцем и членами экипажа требований безопасности. При наличии оснований надзорное ведомство примет меры прокурорского реагирования.