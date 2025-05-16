https://ria.ru/20250516/zvonki-2017475628.html

Последние звонки в московских школах пройдут до конца мая

Последние звонки в московских школах пройдут до конца мая - РИА Новости, 17.05.2025

Последние звонки в московских школах пройдут до конца мая

Последние звонки в московских школах пройдут до конца мая, каждая школа самостоятельно определяет формат проведения мероприятия, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 17.05.2025

2025-05-16T18:58:00+03:00

2025-05-16T18:58:00+03:00

2025-05-17T18:30:00+03:00

общество

москва

последний звонок

социальный навигатор

сн_образование

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Последние звонки в московских школах пройдут до конца мая, каждая школа самостоятельно определяет формат проведения мероприятия, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента образования и науки Москвы. "В Москве в 2025 году последние звонки пройдут с середины по конец мая. Каждая школа самостоятельно определяет формат проведения мероприятия", - рассказали в пресс-службе. Так, первые "последние звонки" уже состоялись в нескольких столичных школах. Одна из них - школа "Покровский квартал", где праздник прошел в пятницу. "Последний звонок в нашей школе "Покровский квартал" прозвучал сегодня одним из первых в городе — и стал началом новой главы в жизни у 470 удивительных юношей и девушек — выпускников нашей школы. Мы видели, как они росли, ошибались, побеждали, учились быть собой, а сегодня они делают шаг за порог школы, за порог детства. Наши ребята уходят во взрослую жизнь с багажом знаний и ценностей, которые мы передавали с любовью и ответственностью. Я искренне благодарю педагогов за самоотверженность и тепло, с которым они вели ребят все эти годы. А родителям — низкий поклон за доверие, поддержку и за то, что мы вместе прошли этот путь", - прокомментировала директор школы "Покровский квартал" Кристина Кухлевская.

https://ria.ru/20250309/shkola-2003869775.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, москва, последний звонок, социальный навигатор, сн_образование