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Последние звонки в московских школах пройдут до конца мая - РИА Новости, 17.05.2025
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18:58 16.05.2025 (обновлено: 18:30 17.05.2025)
https://ria.ru/20250516/zvonki-2017475628.html
Последние звонки в московских школах пройдут до конца мая
Последние звонки в московских школах пройдут до конца мая - РИА Новости, 17.05.2025
Последние звонки в московских школах пройдут до конца мая
Последние звонки в московских школах пройдут до конца мая, каждая школа самостоятельно определяет формат проведения мероприятия, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-16T18:58:00+03:00
2025-05-17T18:30:00+03:00
общество
москва
последний звонок
социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Последние звонки в московских школах пройдут до конца мая, каждая школа самостоятельно определяет формат проведения мероприятия, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента образования и науки Москвы. "В Москве в 2025 году последние звонки пройдут с середины по конец мая. Каждая школа самостоятельно определяет формат проведения мероприятия", - рассказали в пресс-службе. Так, первые "последние звонки" уже состоялись в нескольких столичных школах. Одна из них - школа "Покровский квартал", где праздник прошел в пятницу. "Последний звонок в нашей школе "Покровский квартал" прозвучал сегодня одним из первых в городе — и стал началом новой главы в жизни у 470 удивительных юношей и девушек — выпускников нашей школы. Мы видели, как они росли, ошибались, побеждали, учились быть собой, а сегодня они делают шаг за порог школы, за порог детства. Наши ребята уходят во взрослую жизнь с багажом знаний и ценностей, которые мы передавали с любовью и ответственностью. Я искренне благодарю педагогов за самоотверженность и тепло, с которым они вели ребят все эти годы. А родителям — низкий поклон за доверие, поддержку и за то, что мы вместе прошли этот путь", - прокомментировала директор школы "Покровский квартал" Кристина Кухлевская.
https://ria.ru/20250309/shkola-2003869775.html
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общество, москва, последний звонок, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Москва, Последний звонок, Социальный навигатор, СН_Образование
Последние звонки в московских школах пройдут до конца мая

В Москве в 2025 году последние звонки в школах пройдут с середины по конец мая

© АГН "Москва" / Сергей КиселевПоследний звонок в школе "Покровский квартал". 16 мая 2025
Последний звонок в школе Покровский квартал. 16 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© АГН "Москва" / Сергей Киселев
Последний звонок в школе "Покровский квартал". 16 мая 2025
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Последние звонки в московских школах пройдут до конца мая, каждая школа самостоятельно определяет формат проведения мероприятия, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента образования и науки Москвы.
«
Москве в 2025 году последние звонки пройдут с середины по конец мая. Каждая школа самостоятельно определяет формат проведения мероприятия", - рассказали в пресс-службе.
Так, первые "последние звонки" уже состоялись в нескольких столичных школах. Одна из них - школа "Покровский квартал", где праздник прошел в пятницу.
"Последний звонок в нашей школе "Покровский квартал" прозвучал сегодня одним из первых в городе — и стал началом новой главы в жизни у 470 удивительных юношей и девушек — выпускников нашей школы. Мы видели, как они росли, ошибались, побеждали, учились быть собой, а сегодня они делают шаг за порог школы, за порог детства. Наши ребята уходят во взрослую жизнь с багажом знаний и ценностей, которые мы передавали с любовью и ответственностью. Я искренне благодарю педагогов за самоотверженность и тепло, с которым они вели ребят все эти годы. А родителям — низкий поклон за доверие, поддержку и за то, что мы вместе прошли этот путь", - прокомментировала директор школы "Покровский квартал" Кристина Кухлевская.
Последний звонок - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
Раскрыты даты последних звонков и выпускных
9 марта, 04:00
 
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