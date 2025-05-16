https://ria.ru/20250516/zelenskiy-2017243765.html

В Раде ужаснулись после выпада Зеленского в сторону российской делегации

В Раде ужаснулись после выпада Зеленского в сторону российской делегации - РИА Новости, 16.05.2025

В Раде ужаснулись после выпада Зеленского в сторону российской делегации

Оскорбляя российскую делегацию на переговорах в Стамбуле, Владимир Зеленский пытается скрыть отсутствие решений, заявил депутат Верховной рады Александр... РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T01:14:00+03:00

2025-05-16T01:14:00+03:00

2025-05-16T01:14:00+03:00

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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Оскорбляя российскую делегацию на переговорах в Стамбуле, Владимир Зеленский пытается скрыть отсутствие решений, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram-канале."Заявление Зеленского про "бутафорскую делегацию" — это не только про оскорбление и попытку эмоциональной дипломатии, это еще и попытка спрятать то, что решения, как поступать, — у него нет", — написал он.При этом, считает парламентарий, глава киевского режима вообще не в состоянии принимать какие-либо решения самостоятельно, а только делать вид, что он знает, что делает."Ему все диктуют "союзники" и США. Поэтому, не имея решения, он прячется за встречей с Эрдоганом", — резюмировал Дубинский.Накануне Зеленский назвал уровень российской делегации на переговорах бутафорным. Комментируя выпад главы киевского режима, официальный представитель МИД Мария Захарова резко высказалась в его адрес, задавшись вопросом, как человек, приведший к власти благодаря информационным технологиям и колоссальным капиталовложениям, может подвергать сомнениям профессионализм кого бы то ни былоВ Стамбуле ожидаются первые за три года переговоры России и Украины. Предполагается, что они будут проходить там же, где и в 2022-м, — в рабочем офисе администрации президента Турции во дворце Долмабахче в центре Стамбула. Планировавшиеся в четверг контакты между делегациями не состоялись, ожидается, что они пройдут в пятницу.На прошлой неделе президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Он подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться Киевом.Зеленский ответил на мирную инициативу российского лидера ультиматумом: по его словам, Киев сядет за стол переговоров, только если Москва согласится на полное прекращение огня с 12 мая. Но после того, как американский президент Дональд Трамп призвал киевские власти немедленно согласиться на предложение Москвы, Зеленский заявил, что будет ждать российского лидера в Турции в четверг.

https://ria.ru/20250515/zelenskiy-2017206031.html

https://ria.ru/20250515/zakharova-2017204619.html

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в мире, стамбул, россия, владимир зеленский, александр дубинский