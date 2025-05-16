Рейтинг@Mail.ru
В Раде ужаснулись после выпада Зеленского в сторону российской делегации - РИА Новости, 16.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:14 16.05.2025
https://ria.ru/20250516/zelenskiy-2017243765.html
В Раде ужаснулись после выпада Зеленского в сторону российской делегации
В Раде ужаснулись после выпада Зеленского в сторону российской делегации - РИА Новости, 16.05.2025
В Раде ужаснулись после выпада Зеленского в сторону российской делегации
Оскорбляя российскую делегацию на переговорах в Стамбуле, Владимир Зеленский пытается скрыть отсутствие решений, заявил депутат Верховной рады Александр... РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T01:14:00+03:00
2025-05-16T01:14:00+03:00
в мире
стамбул
россия
владимир зеленский
александр дубинский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0f/2017185047_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_076c700cf9899861f9bd9880e9b2dc75.jpg
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Оскорбляя российскую делегацию на переговорах в Стамбуле, Владимир Зеленский пытается скрыть отсутствие решений, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram-канале."Заявление Зеленского про "бутафорскую делегацию" — это не только про оскорбление и попытку эмоциональной дипломатии, это еще и попытка спрятать то, что решения, как поступать, — у него нет", — написал он.При этом, считает парламентарий, глава киевского режима вообще не в состоянии принимать какие-либо решения самостоятельно, а только делать вид, что он знает, что делает."Ему все диктуют "союзники" и США. Поэтому, не имея решения, он прячется за встречей с Эрдоганом", — резюмировал Дубинский.Накануне Зеленский назвал уровень российской делегации на переговорах бутафорным. Комментируя выпад главы киевского режима, официальный представитель МИД Мария Захарова резко высказалась в его адрес, задавшись вопросом, как человек, приведший к власти благодаря информационным технологиям и колоссальным капиталовложениям, может подвергать сомнениям профессионализм кого бы то ни былоВ Стамбуле ожидаются первые за три года переговоры России и Украины. Предполагается, что они будут проходить там же, где и в 2022-м, — в рабочем офисе администрации президента Турции во дворце Долмабахче в центре Стамбула. Планировавшиеся в четверг контакты между делегациями не состоялись, ожидается, что они пройдут в пятницу.На прошлой неделе президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Он подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться Киевом.Зеленский ответил на мирную инициативу российского лидера ультиматумом: по его словам, Киев сядет за стол переговоров, только если Москва согласится на полное прекращение огня с 12 мая. Но после того, как американский президент Дональд Трамп призвал киевские власти немедленно согласиться на предложение Москвы, Зеленский заявил, что будет ждать российского лидера в Турции в четверг.
https://ria.ru/20250515/zelenskiy-2017206031.html
https://ria.ru/20250515/zakharova-2017204619.html
https://ria.ru/20250515/zelenskij-2017166439.html
стамбул
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0f/2017185047_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_4238b6e9a97b77ae6fccb5d19355715d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, стамбул, россия, владимир зеленский, александр дубинский
В мире, Стамбул, Россия, Владимир Зеленский, Александр Дубинский
В Раде ужаснулись после выпада Зеленского в сторону российской делегации

Дубинский: Зеленский скрывает отсутствие решений, оскорбляя делегацию России

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Оскорбляя российскую делегацию на переговорах в Стамбуле, Владимир Зеленский пытается скрыть отсутствие решений, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram-канале.
«
"Заявление Зеленского про "бутафорскую делегацию" — это не только про оскорбление и попытку эмоциональной дипломатии, это еще и попытка спрятать то, что решения, как поступать, — у него нет", — написал он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
Новое заявление Зеленского о переговорах с Путиным вызвало ярость в Китае
15 мая, 20:03
При этом, считает парламентарий, глава киевского режима вообще не в состоянии принимать какие-либо решения самостоятельно, а только делать вид, что он знает, что делает.
"Ему все диктуют "союзники" и США. Поэтому, не имея решения, он прячется за встречей с Эрдоганом", — резюмировал Дубинский.
Накануне Зеленский назвал уровень российской делегации на переговорах бутафорным. Комментируя выпад главы киевского режима, официальный представитель МИД Мария Захарова резко высказалась в его адрес, задавшись вопросом, как человек, приведший к власти благодаря информационным технологиям и колоссальным капиталовложениям, может подвергать сомнениям профессионализм кого бы то ни было
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
Захарова упрекнула Зеленского в затягивании переговорного процесса
15 мая, 19:52
В Стамбуле ожидаются первые за три года переговоры России и Украины. Предполагается, что они будут проходить там же, где и в 2022-м, — в рабочем офисе администрации президента Турции во дворце Долмабахче в центре Стамбула. Планировавшиеся в четверг контакты между делегациями не состоялись, ожидается, что они пройдут в пятницу.
На прошлой неделе президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Он подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться Киевом.
Зеленский ответил на мирную инициативу российского лидера ультиматумом: по его словам, Киев сядет за стол переговоров, только если Москва согласится на полное прекращение огня с 12 мая. Но после того, как американский президент Дональд Трамп призвал киевские власти немедленно согласиться на предложение Москвы, Зеленский заявил, что будет ждать российского лидера в Турции в четверг.
Владимир Зеленский общается с журналистами в посольстве Украины в Анкаре, Турция. 15 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
СМИ: Зеленский ломает комедию на переговорах по Украине
15 мая, 17:18
 
В миреСтамбулРоссияВладимир ЗеленскийАлександр Дубинский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала