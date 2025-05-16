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Глава Карелии открыл новый завод по производству домокомплектов - РИА Новости, 16.05.2025
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18:46 16.05.2025 (обновлено: 18:47 16.05.2025)
https://ria.ru/20250516/zavod-2017471200.html
Глава Карелии открыл новый завод по производству домокомплектов
Глава Карелии открыл новый завод по производству домокомплектов - РИА Новости, 16.05.2025
Глава Карелии открыл новый завод по производству домокомплектов
Глава Карелии Артур Парфенчиков в пятницу дал старт работе новой линии завода компании "Нодверк Глю Лам", которая расширит и увеличит производство современных... РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T18:46:00+03:00
2025-05-16T18:47:00+03:00
республика карелия
россия
артур парфенчиков
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Глава Карелии Артур Парфенчиков в пятницу дал старт работе новой линии завода компании "Нодверк Глю Лам", которая расширит и увеличит производство современных деревянных домокомплектов с высокой заводской готовностью по технологии фахверк, сообщает пресс-служба правительства региона. "Для республики важны новые производства, тем более связанные с деревообработкой, ведь лесная отрасль остается одной из ведущих в нашем северном крае. Перед нами стоит задача максимально глубокой переработки древесины по самым разным направлениям, в том числе в области импортозамещения, производства новых видов продукции на территории Карелии. Это уникальный проект: здесь используются совершенно новые технологии, самое современное оборудование. Неслучайно предприятие развивается именно в Сортавальском округе, потому что одним из основных потребителей продукции завода является туристическая отрасль", - сказал Парфенчиков, его слова приводит пресс-служба. Инвестиционные вложения компании в новый завод составили 200 миллионов рублей. Проект получил государственную поддержку в виде льготного займа на приобретение оборудования, частично были просубсидированы затраты на строительство. Благодаря современной производственной линии здесь будут выпускать клееные балки для силового каркаса, наружные стеновые модули, модули перекрытия и крыши по каркасно-панельной технологии собственной разработки. "Это новый этап для нашего предприятия, новая технология, с которой мы выходим на рынок – с большей строительной готовностью домокомплектов, которые мы производим на территории завода. Теперь мы делаем не только предзапиленные деревянные конструкции, но и готовые панели и элементы домов. Новый производственный цех полностью спроектировала и построила наша компания. Мы уже трудоустроили сюда 12 новых работников и провели пусконаладку оборудования. Совокупное производство компании будет давать рынку от 20 до 30 тысяч квадратных метров жилья в год – это порядка 200 домокомплектов", - сказал основатель компании – генеральный директор ООО "Нодверк" Игорь Худяков. Он добавил, что компания уже 10 лет ведет деятельность на территории Карелии. Продукция поставляется по всей России, а также за рубеж. Например, домокомплекты поставляли во Владивосток, на Камчатку, в Иркутск, Екатеринбург, Пермь, Сыктывкар, Краснодар, Московскую и Ленинградскую области. Также с помощью домокомплектов была построена база отдыха в Белоруссии, а также горнолыжный курорт Амирсой в Узбекистане. Представитель заказчика из Южной Кореи – председатель Asian RE Group Хан Сон Пак тоже принял участие в церемонии открытия нового завода и поделился планами о дальнейшем сотрудничестве с карельской компанией. "Мы заинтересованы в экспорте домов из Карелии: в Корее мы планируем строить их на побережье Южного моря – демонстрационные экземпляры уже доставлены и установлены. Планируем дальнейшее плодотворное сотрудничество с российской компанией", – сообщил Хан Сон Пак. Также на церемонии открытия завода Парфенчиков вручил награды работникам предприятия. За вклад в социально-экономическое развитие региона почетным знаком главы Карелии отметили Игоря Худякова. За высокий профессионализм и вклад в реализацию инвестиционного проекта почетными грамотами правительства республики наградили руководителей и сотрудников предприятия.
https://ria.ru/20250417/kareliya-2011898581.html
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республика карелия, россия, артур парфенчиков
Республика Карелия, Россия, Артур Парфенчиков
Глава Карелии открыл новый завод по производству домокомплектов

Глава Карелии Парфенчиков открыл завод по производству домокомплектов

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГлава Республики Карелия Артур Парфенчиков
Глава Республики Карелия Артур Парфенчиков - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
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Глава Республики Карелия Артур Парфенчиков
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Глава Карелии Артур Парфенчиков в пятницу дал старт работе новой линии завода компании "Нодверк Глю Лам", которая расширит и увеличит производство современных деревянных домокомплектов с высокой заводской готовностью по технологии фахверк, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Для республики важны новые производства, тем более связанные с деревообработкой, ведь лесная отрасль остается одной из ведущих в нашем северном крае. Перед нами стоит задача максимально глубокой переработки древесины по самым разным направлениям, в том числе в области импортозамещения, производства новых видов продукции на территории Карелии. Это уникальный проект: здесь используются совершенно новые технологии, самое современное оборудование. Неслучайно предприятие развивается именно в Сортавальском округе, потому что одним из основных потребителей продукции завода является туристическая отрасль", - сказал Парфенчиков, его слова приводит пресс-служба.
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Инвестиционные вложения компании в новый завод составили 200 миллионов рублей. Проект получил государственную поддержку в виде льготного займа на приобретение оборудования, частично были просубсидированы затраты на строительство. Благодаря современной производственной линии здесь будут выпускать клееные балки для силового каркаса, наружные стеновые модули, модули перекрытия и крыши по каркасно-панельной технологии собственной разработки.
"Это новый этап для нашего предприятия, новая технология, с которой мы выходим на рынок – с большей строительной готовностью домокомплектов, которые мы производим на территории завода. Теперь мы делаем не только предзапиленные деревянные конструкции, но и готовые панели и элементы домов. Новый производственный цех полностью спроектировала и построила наша компания. Мы уже трудоустроили сюда 12 новых работников и провели пусконаладку оборудования. Совокупное производство компании будет давать рынку от 20 до 30 тысяч квадратных метров жилья в год – это порядка 200 домокомплектов", - сказал основатель компании – генеральный директор ООО "Нодверк" Игорь Худяков.
Он добавил, что компания уже 10 лет ведет деятельность на территории Карелии. Продукция поставляется по всей России, а также за рубеж. Например, домокомплекты поставляли во Владивосток, на Камчатку, в Иркутск, Екатеринбург, Пермь, Сыктывкар, Краснодар, Московскую и Ленинградскую области. Также с помощью домокомплектов была построена база отдыха в Белоруссии, а также горнолыжный курорт Амирсой в Узбекистане.
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Представитель заказчика из Южной Кореи – председатель Asian RE Group Хан Сон Пак тоже принял участие в церемонии открытия нового завода и поделился планами о дальнейшем сотрудничестве с карельской компанией.
"Мы заинтересованы в экспорте домов из Карелии: в Корее мы планируем строить их на побережье Южного моря – демонстрационные экземпляры уже доставлены и установлены. Планируем дальнейшее плодотворное сотрудничество с российской компанией", – сообщил Хан Сон Пак.
Также на церемонии открытия завода Парфенчиков вручил награды работникам предприятия. За вклад в социально-экономическое развитие региона почетным знаком главы Карелии отметили Игоря Худякова. За высокий профессионализм и вклад в реализацию инвестиционного проекта почетными грамотами правительства республики наградили руководителей и сотрудников предприятия.
 
Республика КарелияРоссияАртур Парфенчиков
 
 
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