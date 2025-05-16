https://ria.ru/20250516/zaliv-2017499146.html

В Финский залив выпустили пять серых тюленят

В Финский залив выпустили пять серых тюленят - РИА Новости, 16.05.2025

В Финский залив выпустили пять серых тюленят

Пять серых тюленят выпустили в Финский залив из Центра реабилитации морских млекопитающих в Санкт-Петербурге, сообщил ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга". РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T21:10:00+03:00

2025-05-16T21:10:00+03:00

2025-05-16T21:10:00+03:00

финский залив

санкт-петербург

гуп «водоканал санкт-петербурга

фонд друзей балтийской нерпы

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 мая - РИА Новости. Пять серых тюленят выпустили в Финский залив из Центра реабилитации морских млекопитающих в Санкт-Петербурге, сообщил ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга". "Сегодня на берегу Финского залива состоялся первый в 2025 году выпуск тюленей. На свободу отправились сразу пять серых тюленят — три самца и две самки, прошедшие реабилитацию после спасения", - говорится в сообщении. Отмечается, что все животные набрали до 35–40 килограммов — оптимальный вес для начала самостоятельной жизни в дикой природе. "Первыми выпускниками обычно становятся именно тюлени: они быстрее набирают массу и адаптируются, что сокращает срок их реабилитации по сравнению с балтийской кольчатой нерпой. Малыши уже готовы к самостоятельной охоте. Мы убедились, что их физическое состояние и навыки полностью соответствуют требованиям дикой среды", - отметил основатель Фонда друзей балтийской нерпы Вячеслав Алексеев. 2025 год стал рекордным для фонда: под опекой одновременно находились 39 тюленей и нерп. Фонд друзей балтийской нерпы занимается спасением, реабилитацией и изучением ластоногих Балтийского региона. За время работы специалисты оказали помощь более чем 200 ластоногим. Фонд работает в партнерстве с петербургским Водоканалом. Центр оказания помощи редким видам морских млекопитающих расположен на территории ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" в Репино. В центре под присмотром специалистов Фонда друзей балтийской нерпы проходят реабилитацию редкие морские млекопитающие Северо-Западного региона. Открытие этого центра состоялось в 2014 году. Самый известный подопечный центра - самец ладожской кольчатой нерпы Крошик. После реабилитации его дважды пытались выпустить в дикую природу, но каждый раз он возвращался. Через несколько лет у Крошика появился постоянный сосед - самец ладожской нерпы Шлиссик. Он тоже предпочел естественной среде обитания жизнь на территории центра в Репино.

https://ria.ru/20250514/komi-2016984075.html

https://ria.ru/20250504/delfin-2014938442.html

https://ria.ru/20250428/kot-2013868731.html

финский залив

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финский залив, санкт-петербург, гуп «водоканал санкт-петербурга, фонд друзей балтийской нерпы, россия