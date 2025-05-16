https://ria.ru/20250516/yubiley-2017503023.html

Мантуров и Кириенко возглавят оргкомитет к 80-летию Калининградской области

Мантуров и Кириенко возглавят оргкомитет к 80-летию Калининградской области - РИА Новости, 16.05.2025

Мантуров и Кириенко возглавят оргкомитет к 80-летию Калининградской области

Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров и первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко согласились стать сопредседателями... РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T21:34:00+03:00

2025-05-16T21:34:00+03:00

2025-05-16T21:35:00+03:00

калининградская область

россия

калининград

денис мантуров

алексей беспрозванных

сергей кириенко

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КАЛИНИНГРАД, 16 мая - РИА Новости. Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров и первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко согласились стать сопредседателями оргкомитета по подготовке и проведению в 2026 году празднования 80-летия Калининградской области, передает корреспондент РИА Новости. В пятницу Мантуров и Кириенко провели в Калининграде совещание по подготовке к празднованию 80-летия Калининградской области, в совещании принял участие и глава региона Алексей Беспрозванных. Первый вице-премьер и замруководителя администрации президента РФ согласились возглавить оргкомитет по проведению празднования юбилея области. Беспрозванных станет их заместителем, а также председателем регионального оргкомитета. "Сегодня мы обсуждаем базовую концепцию празднования 80-летия Калининградской области, чтобы мы могли достойно отпраздновать эту дату, организовать соответствующие мероприятия, подготовить и объекты, которые где-то требуют восстановления, где-то должны быть построены, решить вопросы финансирования. Знаю, то эта работа уже ведется. Мы будем оказывать региону максимальную поддержку и способствовать быстрому прохождению всех процедур", - сказал Мантуров в ходе совещания. Как уточняет пресс-служба правительства региона, ожидается, что к оргкомитету также присоединится вице-премьер Татьяна Голикова, которая возглавляет правкомиссию по вопросам социально-экономического развития Калининградской области. Окончательный состав оргкомитета утвердят в начале июня, в него должны войти около тридцати человек, в том числе представители администрации президента, правительства РФ, федеральные министры, главы крупных российских компаний и учреждений культуры. Самый западный регион страны отметит юбилей в 2026 году. Ранее президент РФ Владимир Путин поддержал предложение Алексея Беспрозванных придать этой дате федеральное значение и подписал указ о праздновании 80-летия Калининградской области. Согласно решению глав СССР, США и Великобритании, принятому на Потсдамской конференции 1945 года, северная часть Восточной Пруссии, которая включала в себя Кенигсберг, была передана СССР. Остальная территория отошла Польше. 7 апреля 1946 года была создана Кенигсбергская область в составе РСФСР. 4 июля 1946 года указом президиума Верховного совета город Кенигсберг переименовали в Калининград, а область стала Калининградской.

https://ria.ru/20250514/manturov-2017002437.html

https://ria.ru/20250515/kirienko-2017223702.html

https://ria.ru/20250515/soveschanie-2017062773.html

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калининградская область, россия, калининград, денис мантуров, алексей беспрозванных, сергей кириенко