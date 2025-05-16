Рейтинг@Mail.ru
Мантуров и Кириенко возглавят оргкомитет к 80-летию Калининградской области - РИА Новости, 16.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:34 16.05.2025 (обновлено: 21:35 16.05.2025)
https://ria.ru/20250516/yubiley-2017503023.html
Мантуров и Кириенко возглавят оргкомитет к 80-летию Калининградской области
Мантуров и Кириенко возглавят оргкомитет к 80-летию Калининградской области - РИА Новости, 16.05.2025
Мантуров и Кириенко возглавят оргкомитет к 80-летию Калининградской области
Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров и первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко согласились стать сопредседателями... РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T21:34:00+03:00
2025-05-16T21:35:00+03:00
калининградская область
россия
калининград
денис мантуров
алексей беспрозванных
сергей кириенко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0b/1945229125_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d7ba66bea665ba817d375d66f87a965e.jpg
КАЛИНИНГРАД, 16 мая - РИА Новости. Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров и первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко согласились стать сопредседателями оргкомитета по подготовке и проведению в 2026 году празднования 80-летия Калининградской области, передает корреспондент РИА Новости. В пятницу Мантуров и Кириенко провели в Калининграде совещание по подготовке к празднованию 80-летия Калининградской области, в совещании принял участие и глава региона Алексей Беспрозванных. Первый вице-премьер и замруководителя администрации президента РФ согласились возглавить оргкомитет по проведению празднования юбилея области. Беспрозванных станет их заместителем, а также председателем регионального оргкомитета. "Сегодня мы обсуждаем базовую концепцию празднования 80-летия Калининградской области, чтобы мы могли достойно отпраздновать эту дату, организовать соответствующие мероприятия, подготовить и объекты, которые где-то требуют восстановления, где-то должны быть построены, решить вопросы финансирования. Знаю, то эта работа уже ведется. Мы будем оказывать региону максимальную поддержку и способствовать быстрому прохождению всех процедур", - сказал Мантуров в ходе совещания. Как уточняет пресс-служба правительства региона, ожидается, что к оргкомитету также присоединится вице-премьер Татьяна Голикова, которая возглавляет правкомиссию по вопросам социально-экономического развития Калининградской области. Окончательный состав оргкомитета утвердят в начале июня, в него должны войти около тридцати человек, в том числе представители администрации президента, правительства РФ, федеральные министры, главы крупных российских компаний и учреждений культуры. Самый западный регион страны отметит юбилей в 2026 году. Ранее президент РФ Владимир Путин поддержал предложение Алексея Беспрозванных придать этой дате федеральное значение и подписал указ о праздновании 80-летия Калининградской области. Согласно решению глав СССР, США и Великобритании, принятому на Потсдамской конференции 1945 года, северная часть Восточной Пруссии, которая включала в себя Кенигсберг, была передана СССР. Остальная территория отошла Польше. 7 апреля 1946 года была создана Кенигсбергская область в составе РСФСР. 4 июля 1946 года указом президиума Верховного совета город Кенигсберг переименовали в Калининград, а область стала Калининградской.
https://ria.ru/20250514/manturov-2017002437.html
https://ria.ru/20250515/kirienko-2017223702.html
https://ria.ru/20250515/soveschanie-2017062773.html
калининградская область
россия
калининград
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0b/1945229125_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6fab700696d76b81303777ad0dbe71b2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
калининградская область, россия, калининград, денис мантуров, алексей беспрозванных, сергей кириенко
Калининградская область, Россия, Калининград, Денис Мантуров, Алексей Беспрозванных, Сергей Кириенко
Мантуров и Кириенко возглавят оргкомитет к 80-летию Калининградской области

Мантуров и Кириенко возглавят оргкомитет к юбилею Калининградской области в 2026

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкДенис Мантуров
Денис Мантуров - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Денис Мантуров. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КАЛИНИНГРАД, 16 мая - РИА Новости. Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров и первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко согласились стать сопредседателями оргкомитета по подготовке и проведению в 2026 году празднования 80-летия Калининградской области, передает корреспондент РИА Новости.
В пятницу Мантуров и Кириенко провели в Калининграде совещание по подготовке к празднованию 80-летия Калининградской области, в совещании принял участие и глава региона Алексей Беспрозванных. Первый вице-премьер и замруководителя администрации президента РФ согласились возглавить оргкомитет по проведению празднования юбилея области. Беспрозванных станет их заместителем, а также председателем регионального оргкомитета.
Российский многоцелевой турбовинтовой однодвигательный самолет ЛМС-901 Байкал - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
Мантуров рассказал о развитии проекта самолета "Байкал"
14 мая, 23:35
"Сегодня мы обсуждаем базовую концепцию празднования 80-летия Калининградской области, чтобы мы могли достойно отпраздновать эту дату, организовать соответствующие мероприятия, подготовить и объекты, которые где-то требуют восстановления, где-то должны быть построены, решить вопросы финансирования. Знаю, то эта работа уже ведется. Мы будем оказывать региону максимальную поддержку и способствовать быстрому прохождению всех процедур", - сказал Мантуров в ходе совещания.
Как уточняет пресс-служба правительства региона, ожидается, что к оргкомитету также присоединится вице-премьер Татьяна Голикова, которая возглавляет правкомиссию по вопросам социально-экономического развития Калининградской области.
Сергей Кириенко - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
Кириенко объявил финалистов конкурса "Лидеры России. Политика"
15 мая, 21:45
Окончательный состав оргкомитета утвердят в начале июня, в него должны войти около тридцати человек, в том числе представители администрации президента, правительства РФ, федеральные министры, главы крупных российских компаний и учреждений культуры.
Самый западный регион страны отметит юбилей в 2026 году. Ранее президент РФ Владимир Путин поддержал предложение Алексея Беспрозванных придать этой дате федеральное значение и подписал указ о праздновании 80-летия Калининградской области. Согласно решению глав СССР, США и Великобритании, принятому на Потсдамской конференции 1945 года, северная часть Восточной Пруссии, которая включала в себя Кенигсберг, была передана СССР. Остальная территория отошла Польше. 7 апреля 1946 года была создана Кенигсбергская область в составе РСФСР. 4 июля 1946 года указом президиума Верховного совета город Кенигсберг переименовали в Калининград, а область стала Калининградской.
Владимир Путин проводит совещание по подготовке предстоящих переговоров с украинской стороной в Стамбуле. - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
Мантуров, Ушаков и Нарышкин участвовали в совещании по переговорам с Киевом
15 мая, 11:23
 
Калининградская областьРоссияКалининградДенис МантуровАлексей БеспрозванныхСергей Кириенко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала