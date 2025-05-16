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Вучич заявил, что коллективного Запада больше нет - РИА Новости, 16.05.2025
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13:59 16.05.2025
https://ria.ru/20250516/vuchichi-2017364202.html
Вучич заявил, что коллективного Запада больше нет
Вучич заявил, что коллективного Запада больше нет - РИА Новости, 16.05.2025
Вучич заявил, что коллективного Запада больше нет
Коллективный Запад, как его воспринимали раньше, больше не существует, это даёт возможность Сербии для дополнительного прогресса на пути в ЕС, заявил президент... РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T13:59:00+03:00
2025-05-16T13:59:00+03:00
в мире
сербия
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тирана (город)
александр вучич
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антониу кошта
евросоюз
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БЕЛГРАД, 16 мая - РИА Новости. Коллективный Запад, как его воспринимали раньше, больше не существует, это даёт возможность Сербии для дополнительного прогресса на пути в ЕС, заявил президент Сербии Александр Вучич. Глава сербского государства находится в Албании, где принимает участие в саммите Европейского политического сообщества в Тиране. "Сегодня ясно, что так как мы представляли коллективный Запад, такого больше нет. Это нам даёт дополнительные возможности для прогресса в Европе и одновременно - возможность работать с партнёрами ещё быстрее и сильнее", - заявил Вучич журналистам, трансляция велась на сайте мероприятия. Накануне вечером у него состоялся рабочий ужин с представителями ЕС. "Вечером у нас была важная встреча с (председателем Европейского совета - ред.) Антониу Кошта и (главой дипломатии ЕС - ред.) Урсулой фон дер Ляйен, (премьером Польши - ред.) Дональдом Туском, который был великолепен. Бесконечная благодарность Туску за то, какое будущее он предложил для Западных Балкан и за то, как относится к Сербии. Это долго длилось, часа три и я благодарен всем за хороший разговор. Уверен, что есть шанс сделать определенные вещи и снова пробудить надежду в Сербии в европейское будущее", - подчеркнул сербский лидер.
https://ria.ru/20250514/serbiya-2016947734.html
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в мире, сербия, албания, тирана (город), александр вучич, дональд туск, антониу кошта, евросоюз, европейский совет
В мире, Сербия, Албания, Тирана (город), Александр Вучич, Дональд Туск, Антониу Кошта, Евросоюз, Европейский совет
Вучич заявил, что коллективного Запада больше нет

Президент Сербии Вучич: коллективный Запад больше не существует

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 16 мая - РИА Новости. Коллективный Запад, как его воспринимали раньше, больше не существует, это даёт возможность Сербии для дополнительного прогресса на пути в ЕС, заявил президент Сербии Александр Вучич.
Глава сербского государства находится в Албании, где принимает участие в саммите Европейского политического сообщества в Тиране.
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"Сегодня ясно, что так как мы представляли коллективный Запад, такого больше нет. Это нам даёт дополнительные возможности для прогресса в Европе и одновременно - возможность работать с партнёрами ещё быстрее и сильнее", - заявил Вучич журналистам, трансляция велась на сайте мероприятия.
Накануне вечером у него состоялся рабочий ужин с представителями ЕС.
"Вечером у нас была важная встреча с (председателем Европейского совета - ред.) Антониу Кошта и (главой дипломатии ЕС - ред.) Урсулой фон дер Ляйен, (премьером Польши - ред.) Дональдом Туском, который был великолепен. Бесконечная благодарность Туску за то, какое будущее он предложил для Западных Балкан и за то, как относится к Сербии. Это долго длилось, часа три и я благодарен всем за хороший разговор. Уверен, что есть шанс сделать определенные вещи и снова пробудить надежду в Сербии в европейское будущее", - подчеркнул сербский лидер.
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В миреСербияАлбанияТирана (город)Александр ВучичДональд ТускАнтониу КоштаЕвросоюзЕвропейский совет
 
 
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