https://ria.ru/20250516/vuchichi-2017364202.html

Вучич заявил, что коллективного Запада больше нет

Вучич заявил, что коллективного Запада больше нет - РИА Новости, 16.05.2025

Вучич заявил, что коллективного Запада больше нет

Коллективный Запад, как его воспринимали раньше, больше не существует, это даёт возможность Сербии для дополнительного прогресса на пути в ЕС, заявил президент... РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T13:59:00+03:00

2025-05-16T13:59:00+03:00

2025-05-16T13:59:00+03:00

в мире

сербия

албания

тирана (город)

александр вучич

дональд туск

антониу кошта

евросоюз

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БЕЛГРАД, 16 мая - РИА Новости. Коллективный Запад, как его воспринимали раньше, больше не существует, это даёт возможность Сербии для дополнительного прогресса на пути в ЕС, заявил президент Сербии Александр Вучич. Глава сербского государства находится в Албании, где принимает участие в саммите Европейского политического сообщества в Тиране. "Сегодня ясно, что так как мы представляли коллективный Запад, такого больше нет. Это нам даёт дополнительные возможности для прогресса в Европе и одновременно - возможность работать с партнёрами ещё быстрее и сильнее", - заявил Вучич журналистам, трансляция велась на сайте мероприятия. Накануне вечером у него состоялся рабочий ужин с представителями ЕС. "Вечером у нас была важная встреча с (председателем Европейского совета - ред.) Антониу Кошта и (главой дипломатии ЕС - ред.) Урсулой фон дер Ляйен, (премьером Польши - ред.) Дональдом Туском, который был великолепен. Бесконечная благодарность Туску за то, какое будущее он предложил для Западных Балкан и за то, как относится к Сербии. Это долго длилось, часа три и я благодарен всем за хороший разговор. Уверен, что есть шанс сделать определенные вещи и снова пробудить надежду в Сербии в европейское будущее", - подчеркнул сербский лидер.

https://ria.ru/20250514/serbiya-2016947734.html

https://ria.ru/20250514/aes-2016923825.html

сербия

албания

тирана (город)

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в мире, сербия, албания, тирана (город), александр вучич, дональд туск, антониу кошта, евросоюз, европейский совет