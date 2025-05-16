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Папа римский предложил провести встречу между Россией и Украиной в Ватикане - РИА Новости, 16.05.2025
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Религия
 
14:58 16.05.2025 (обновлено: 15:18 16.05.2025)
https://ria.ru/20250516/vstrecha-2017383849.html
Папа римский предложил провести встречу между Россией и Украиной в Ватикане
Папа римский предложил провести встречу между Россией и Украиной в Ватикане - РИА Новости, 16.05.2025
Папа римский предложил провести встречу между Россией и Украиной в Ватикане
Папа Римский Лев XIV намерен предложить Ватикан в качестве площадки для переговоров между Россией и Украиной, заявил госсекретарь Святого престола кардинал... РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T14:58:00+03:00
2025-05-16T15:18:00+03:00
религия
россия
украина
ватикан
римско-католическая церковь
папа римский
папа римский лев xiv
пьетро паролин
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ВАТИКАН, 16 мая - РИА Новости. Папа Римский Лев XIV намерен предложить Ватикан в качестве площадки для переговоров между Россией и Украиной, заявил госсекретарь Святого престола кардинал Пьетро Паролин."Папа намерен предоставить в распоряжение Ватикан, Святой Престол, для прямой встречи между двумя сторонами", - заявил Паролин журналистам на полях мероприятия в Риме.Предыдущий папа Римский Франциск неоднократно выражал готовность оказать содействие усилиям по прекращению украинского конфликта. В мае 2023 года он поручил кардиналу Маттео Дзуппи провести миссию, которая будет способствовать ослаблению напряженности. Дзуппи совершил визиты в Киев, Москву, Вашингтон и Пекин, итогом которых стали договоренности по созданию механизма воссоединения несовершеннолетних с их родителями и опекунами.
https://ria.ru/20250516/stambul-2017322511.html
россия
украина
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россия, украина, ватикан, римско-католическая церковь, папа римский, папа римский лев xiv, пьетро паролин, франциск (хорхе марио бергольо), маттео дзуппи
Религия, Россия, Украина, Ватикан, Римско-католическая церковь, Папа Римский, Папа римский Лев XIV, Пьетро Паролин, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Маттео Дзуппи
Папа римский предложил провести встречу между Россией и Украиной в Ватикане

Папа римский предложил провести прямую встречу между РФ и Украиной в Ватикане

© AP Photo / Gregorio BorgiaПапа римский Лев XIV
Папа римский Лев XIV - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© AP Photo / Gregorio Borgia
Папа римский Лев XIV. Архивное фото
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ВАТИКАН, 16 мая - РИА Новости. Папа Римский Лев XIV намерен предложить Ватикан в качестве площадки для переговоров между Россией и Украиной, заявил госсекретарь Святого престола кардинал Пьетро Паролин.
«
"Папа намерен предоставить в распоряжение Ватикан, Святой Престол, для прямой встречи между двумя сторонами", - заявил Паролин журналистам на полях мероприятия в Риме.
Предыдущий папа Римский Франциск неоднократно выражал готовность оказать содействие усилиям по прекращению украинского конфликта. В мае 2023 года он поручил кардиналу Маттео Дзуппи провести миссию, которая будет способствовать ослаблению напряженности. Дзуппи совершил визиты в Киев, Москву, Вашингтон и Пекин, итогом которых стали договоренности по созданию механизма воссоединения несовершеннолетних с их родителями и опекунами.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
Стамбул-2: место встречи изменить нельзя
16 мая, 13:14
 
РелигияРоссияУкраинаВатиканРимско-католическая церковьПапа РимскийПапа римский Лев XIVПьетро ПаролинФранциск (Хорхе Марио Бергольо)Маттео Дзуппи
 
 
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