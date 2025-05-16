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Папа римский предложил провести встречу между Россией и Украиной в Ватикане

Папа римский предложил провести встречу между Россией и Украиной в Ватикане - РИА Новости, 16.05.2025

Папа римский предложил провести встречу между Россией и Украиной в Ватикане

Папа Римский Лев XIV намерен предложить Ватикан в качестве площадки для переговоров между Россией и Украиной, заявил госсекретарь Святого престола кардинал... РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T14:58:00+03:00

2025-05-16T14:58:00+03:00

2025-05-16T15:18:00+03:00

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папа римский лев xiv

пьетро паролин

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ВАТИКАН, 16 мая - РИА Новости. Папа Римский Лев XIV намерен предложить Ватикан в качестве площадки для переговоров между Россией и Украиной, заявил госсекретарь Святого престола кардинал Пьетро Паролин."Папа намерен предоставить в распоряжение Ватикан, Святой Престол, для прямой встречи между двумя сторонами", - заявил Паролин журналистам на полях мероприятия в Риме.Предыдущий папа Римский Франциск неоднократно выражал готовность оказать содействие усилиям по прекращению украинского конфликта. В мае 2023 года он поручил кардиналу Маттео Дзуппи провести миссию, которая будет способствовать ослаблению напряженности. Дзуппи совершил визиты в Киев, Москву, Вашингтон и Пекин, итогом которых стали договоренности по созданию механизма воссоединения несовершеннолетних с их родителями и опекунами.

https://ria.ru/20250516/stambul-2017322511.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, украина, ватикан, римско-католическая церковь, папа римский, папа римский лев xiv, пьетро паролин, франциск (хорхе марио бергольо), маттео дзуппи