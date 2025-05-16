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Главврач онкологического диспансера в Ингушетии получил условный срок

Главврач онкологического диспансера в Ингушетии получил условный срок - РИА Новости, 16.05.2025

Главврач онкологического диспансера в Ингушетии получил условный срок

Магасский районный суд в Ингушетии приговорил к 4,5 годам лишения свободы условно главного врача республиканского онкологического диспансера, которого обвиняли... РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T16:11:00+03:00

2025-05-16T16:11:00+03:00

2025-05-16T16:11:00+03:00

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НАЛЬЧИК, 16 мая – РИА Новости. Магасский районный суд в Ингушетии приговорил к 4,5 годам лишения свободы условно главного врача республиканского онкологического диспансера, которого обвиняли в покупке некачественных лекарств на сумму свыше 10,3 миллиона рублей, сообщила пресс-служба суда. Ранее прокуратура региона сообщала, что, по версии следствия, в 2021 году главный врач республиканского онкологического диспансера, превышая должностные полномочия, принял и оплатил средствами территориального ФОМС лекарственные онкопрепараты, не соответствующие условиям контрактов, без документов, подтверждающих их качество и легальность происхождения. В результате на счета одного из ООО было перечислено более 10,3 миллиона рублей. Главному врачу было предъявлено обвинение по статье "Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий" УК РФ. "Приговором Магасского районного суда… главный врач ГБУ "Республиканский онкологический диспансер" Гезгиев М.М. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года и 6 месяцев условно, с испытательным сроком в 3 года", - говорится в сообщении. Осужденный также на два года лишен права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением распорядительных и административно-хозяйственных функций. "Кроме того, удовлетворен гражданский иск представителя ГБУ "Республиканский онкологический диспансер" о взыскании с Гезгиева М.М. суммы имущественного ущерба, причиненного преступлением, в размере 10,3 миллиона рублей", - отмечает суд.

https://ria.ru/20241213/onkolog-1989149302.html

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Наталья Макарова

происшествия, здоровье - общество, россия, республика ингушетия, федеральный фонд обязательного медицинского страхования рф