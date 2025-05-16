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Умеров заявил, что скоро сообщит о повестке следующего раунда переговоров - РИА Новости, 16.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:27 16.05.2025 (обновлено: 16:41 16.05.2025)
https://ria.ru/20250516/umerov-2017412736.html
Умеров заявил, что скоро сообщит о повестке следующего раунда переговоров
Умеров заявил, что скоро сообщит о повестке следующего раунда переговоров - РИА Новости, 16.05.2025
Умеров заявил, что скоро сообщит о повестке следующего раунда переговоров
Глава украинской делегации на переговорах с РФ министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что скоро сообщит о повестке следующего раунда переговоров. РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T16:27:00+03:00
2025-05-16T16:41:00+03:00
специальная военная операция на украине
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
россия
рустем умеров
украина
стамбул
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Глава украинской делегации на переговорах с РФ министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что скоро сообщит о повестке следующего раунда переговоров."Скоро сообщим", - сказал Умеров, отвечая на вопрос о повестке дня следующего раунда переговоров.Деталей о дате и месте переговоров Умеров не привел.Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.Переговоры между РФ и Украиной ожидались в четверг. Российская делегация прибыла в Стамбул, однако в четверг контактов между представителями двух стран не было. Как сообщил возглавляющий российскую делегацию помощник президента Владимир Мединский, с утра пятницы российская делегация будет ждать украинскую сторону, которая должна прибыть на встречу. Он отметил, что Россия готова к работе.В пятницу в первой половине дня состоялась встреча США, Украины и Турции.
https://ria.ru/20250516/medinskiy-2017418286.html
https://ria.ru/20250516/stambul-2017322511.html
https://ria.ru/20250516/peregovory-2017257417.html
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переговоры россии и украины в стамбуле — 2025, россия, рустем умеров, украина, стамбул, владимир путин, дмитрий песков, в мире
Специальная военная операция на Украине, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025, Россия, Рустем Умеров, Украина, Стамбул, Владимир Путин, Дмитрий Песков, В мире
Умеров заявил, что скоро сообщит о повестке следующего раунда переговоров

Умеров пообещал сообщить о повестке следующего раунда переговоров с Россией

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр обороны Украины Рустем Умеров на переговорах между делегациями России и Украины в Стамбуле
Министр обороны Украины Рустем Умеров на переговорах между делегациями России и Украины в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Министр обороны Украины Рустем Умеров на переговорах между делегациями России и Украины в Стамбуле
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Глава украинской делегации на переговорах с РФ министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что скоро сообщит о повестке следующего раунда переговоров.
"Скоро сообщим", - сказал Умеров, отвечая на вопрос о повестке дня следующего раунда переговоров.
Помощник президента РФ Владимир Мединский во время заявления российской делегации по итогам переговоров России и Украины в Стамбуле. 16 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
Мединский выступил с заявлением после переговоров в Стамбуле
16 мая, 16:35
Деталей о дате и месте переговоров Умеров не привел.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
Стамбул-2: место встречи изменить нельзя
16 мая, 13:14
Переговоры между РФ и Украиной ожидались в четверг. Российская делегация прибыла в Стамбул, однако в четверг контактов между представителями двух стран не было. Как сообщил возглавляющий российскую делегацию помощник президента Владимир Мединский, с утра пятницы российская делегация будет ждать украинскую сторону, которая должна прибыть на встречу. Он отметил, что Россия готова к работе.
В пятницу в первой половине дня состоялась встреча США, Украины и Турции.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
Вот вам фон переговоров: Путин одной подписью унизил одних и испугал других
16 мая, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025РоссияРустем УмеровУкраинаСтамбулВладимир ПутинДмитрий ПесковВ мире
 
 
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