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Умеров заявил, что скоро сообщит о повестке следующего раунда переговоров
Умеров заявил, что скоро сообщит о повестке следующего раунда переговоров - РИА Новости, 16.05.2025
Умеров заявил, что скоро сообщит о повестке следующего раунда переговоров
Глава украинской делегации на переговорах с РФ министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что скоро сообщит о повестке следующего раунда переговоров. РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T16:27:00+03:00
2025-05-16T16:27:00+03:00
2025-05-16T16:41:00+03:00
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Глава украинской делегации на переговорах с РФ министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что скоро сообщит о повестке следующего раунда переговоров."Скоро сообщим", - сказал Умеров, отвечая на вопрос о повестке дня следующего раунда переговоров.Деталей о дате и месте переговоров Умеров не привел.Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.Переговоры между РФ и Украиной ожидались в четверг. Российская делегация прибыла в Стамбул, однако в четверг контактов между представителями двух стран не было. Как сообщил возглавляющий российскую делегацию помощник президента Владимир Мединский, с утра пятницы российская делегация будет ждать украинскую сторону, которая должна прибыть на встречу. Он отметил, что Россия готова к работе.В пятницу в первой половине дня состоялась встреча США, Украины и Турции.
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Специальная военная операция на Украине, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025, Россия, Рустем Умеров, Украина, Стамбул, Владимир Путин, Дмитрий Песков, В мире
Умеров заявил, что скоро сообщит о повестке следующего раунда переговоров
Умеров пообещал сообщить о повестке следующего раунда переговоров с Россией