Странная деталь на переговорах в Стамбуле вызвала возмущение в Раде
Дмитрук: украинская делегация забыла русский во время переговоров в Стамбуле
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкУчастники украинской делегации на переговорах между делегациями России и Украины в Стамбуле
Участники украинской делегации на переговорах между делегациями России и Украины в Стамбуле. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Во время переговоров с Россией украинская делегация внезапно "забыла" русский язык, а когда представители киевского режима выступали с заявлениями для прессы, то говорили на английском, обратил внимание депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале
"Во время переговоров украинской "делегации" внезапно понадобился переводчик. Все дружно "забыли" русский — свой родной язык, на котором они говорят каждый день, кроме разве что тех случаев, когда снимают клоунские ролики для пропаганды. Но больше всего поразило другое. Когда эта же "делегация" выходит к прессе — она говорит на английском", — поделился наблюдениями депутат.
Дмитрук задался вопросом, для кого был устроен подобный спектакль.
"Для украинцев, которым нужен мир? Или для более "важных" людей, для которых английский родной язык и которым нужно это шоу? Ответ очевиден", — заключил он.
Ранее тележурналист "России 1" Евгений Попов сообщил, что на переговорах российской и украинской сторон в Стамбуле присутствовал переводчик, хотя разговор велся на русском языке.
Состоявшиеся в пятницу переговоры продлились почти два часа. Помощник президента Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной. По его словам, Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Украинская сторона в ходе переговоров запросила встречу глав государств, Москва приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.
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