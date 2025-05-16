https://ria.ru/20250516/ukraina-2017509075.html

Странная деталь на переговорах в Стамбуле вызвала возмущение в Раде

Странная деталь на переговорах в Стамбуле вызвала возмущение в Раде - РИА Новости, 16.05.2025

Странная деталь на переговорах в Стамбуле вызвала возмущение в Раде

Во время переговоров с Россией украинская делегация внезапно "забыла" русский язык, а когда представители киевского режима выступали с заявлениями для прессы,... РИА Новости, 16.05.2025

2025-05-16T22:52:00+03:00

2025-05-16T22:52:00+03:00

2025-05-16T22:53:00+03:00

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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Во время переговоров с Россией украинская делегация внезапно "забыла" русский язык, а когда представители киевского режима выступали с заявлениями для прессы, то говорили на английском, обратил внимание депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале"Во время переговоров украинской "делегации" внезапно понадобился переводчик. Все дружно "забыли" русский — свой родной язык, на котором они говорят каждый день, кроме разве что тех случаев, когда снимают клоунские ролики для пропаганды. Но больше всего поразило другое. Когда эта же "делегация" выходит к прессе — она говорит на английском", — поделился наблюдениями депутат.Дмитрук задался вопросом, для кого был устроен подобный спектакль."Для украинцев, которым нужен мир? Или для более "важных" людей, для которых английский родной язык и которым нужно это шоу? Ответ очевиден", — заключил он.Ранее тележурналист "России 1" Евгений Попов сообщил, что на переговорах российской и украинской сторон в Стамбуле присутствовал переводчик, хотя разговор велся на русском языке.Состоявшиеся в пятницу переговоры продлились почти два часа. Помощник президента Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной. По его словам, Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Украинская сторона в ходе переговоров запросила встречу глав государств, Москва приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.

https://ria.ru/20250516/peregovory-2017506226.html

https://ria.ru/20250516/stambul-2017322511.html

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в мире, стамбул, россия, украина, артем дмитрук, владимир мединский, евгений попов, верховная рада украины, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025