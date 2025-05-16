Рейтинг@Mail.ru
В посольстве России высказались об угрозах ограничений со стороны Британии - РИА Новости, 16.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:39 16.05.2025 (обновлено: 20:08 16.05.2025)
https://ria.ru/20250516/ukraina-2017485643.html
В посольстве России высказались об угрозах ограничений со стороны Британии
В посольстве России высказались об угрозах ограничений со стороны Британии - РИА Новости, 16.05.2025
В посольстве России высказались об угрозах ограничений со стороны Британии
Угрозы новых ограничений против России, сделанные Великобританией на фоне переговоров в Стамбуле, преследуют цель подрыва урегулирования на Украине, говорится в РИА Новости, 16.05.2025
2025-05-16T19:39:00+03:00
2025-05-16T20:08:00+03:00
в мире
россия
украина
стамбул
владимир путин
джон хили
борис джонсон
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/06/1573977560_0:100:3044:1812_1920x0_80_0_0_06f1ce2d2faf49f170eca3ef921a21e5.jpg
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Угрозы новых ограничений против России, сделанные Великобританией на фоне переговоров в Стамбуле, преследуют цель подрыва урегулирования на Украине, говорится в комментарии посольства России в Лондоне, поступившем РИА Новости.В пятницу министр обороны Великобритании Джон Хили призвал к оказанию давления на Россию "по всем направлениям", в том числе через продолжение оказания военной поддержи Украине. В четверг на Даунинг-стрит заявили, что российская энергетическая отрасль станет главной мишенью широкомасштабных санкций в ближайшие недели, "если Россия не согласится на прекращение огня" на Украине."Абсолютно бесполезны очередные попытки Лондона запугать нашу страну угрозами новых неправомерных ограничений в случае "ослушания". Предыдущий санкционный выпад, предпринятый британцами в святой для России праздник 9 мая, вызвал у нас только сомнения в приверженности руководства Альбиона памяти о подвиге союзников в борьбе с фашизмом. Теперь же подобные ультиматумы, сделанные на фоне переговорного процесса, очевидно, преследуют цель усложнения или подрыва урегулирования. Вот только, похоже, на Даунинг-стрит не осознают саморазоблачающего характера своих действий", - говорится в комментарии.Кроме того, заявления руководства в Лондоне об "уклонении" российского руководства от поездки в Стамбул смотрятся лживо, подчеркивает посольство."Откровенно лживо смотрится тезис об "уклонении" российского руководства от поездки в Стамбул для участия в "организованных США переговорах". Напомним, что именно президент нашей страны (Владимир Путин) выступил с инициативой проведения российско-украинских переговоров 15 мая в Турции. Возобновлен "стамбульский формат", который, как известно, в 2022 году пустил под откос никто иной, как бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон. Настрой российской стороны на серьезный разговор, нацеленный на устранение первопричин конфликта и выход на установление долгосрочного прочного мира, подтвержден де-факто", - говорится в заявлении.Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.Переговоры между РФ и Украиной ожидались в четверг. Российская делегация прибыла в Стамбул, однако в четверг контактов между представителями двух стран не было. Как сообщал помощник президента РФ Владимир Мединский, с утра пятницы российская делегация будет ждать украинскую сторону, которая должна прибыть на встречу. Он отметил, что Россия готова к работе.В пятницу в первой половине дня состоялась встреча США, Украины и Турции. Первые за три года переговоры делегаций РФ и Украины под председательством министра иностранных дел Турции Хакана Фидана завершились в Стамбуле в пятницу спустя почти два часа в 15.20 мск.В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20250516/medinskiy-2017461696.html
https://ria.ru/20250516/ukraina-2017488872.html
россия
украина
стамбул
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/06/1573977560_140:0:2871:2048_1920x0_80_0_0_66855e27efaeb5207d269e2a6bfe0c13.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, стамбул, владимир путин, джон хили, борис джонсон, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
В мире, Россия, Украина, Стамбул, Владимир Путин, Джон Хили, Борис Джонсон, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
В посольстве России высказались об угрозах ограничений со стороны Британии

Посольстве России: Лондон пытается подорвать процесс украинского урегулирования

© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкГлавное здание посольства России в Великобритании на Kensington Palace Gardens в Лондоне
Главное здание посольства России в Великобритании на Kensington Palace Gardens в Лондоне - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© РИА Новости / Алекс Макнотон
Перейти в медиабанк
Главное здание посольства России в Великобритании на Kensington Palace Gardens в Лондоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Угрозы новых ограничений против России, сделанные Великобританией на фоне переговоров в Стамбуле, преследуют цель подрыва урегулирования на Украине, говорится в комментарии посольства России в Лондоне, поступившем РИА Новости.
В пятницу министр обороны Великобритании Джон Хили призвал к оказанию давления на Россию "по всем направлениям", в том числе через продолжение оказания военной поддержи Украине. В четверг на Даунинг-стрит заявили, что российская энергетическая отрасль станет главной мишенью широкомасштабных санкций в ближайшие недели, "если Россия не согласится на прекращение огня" на Украине.
Помощник президента Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
Мединский выступил с заявлением по итогам переговоров в Стамбуле
16 мая, 19:17
"Абсолютно бесполезны очередные попытки Лондона запугать нашу страну угрозами новых неправомерных ограничений в случае "ослушания". Предыдущий санкционный выпад, предпринятый британцами в святой для России праздник 9 мая, вызвал у нас только сомнения в приверженности руководства Альбиона памяти о подвиге союзников в борьбе с фашизмом. Теперь же подобные ультиматумы, сделанные на фоне переговорного процесса, очевидно, преследуют цель усложнения или подрыва урегулирования. Вот только, похоже, на Даунинг-стрит не осознают саморазоблачающего характера своих действий", - говорится в комментарии.
Кроме того, заявления руководства в Лондоне об "уклонении" российского руководства от поездки в Стамбул смотрятся лживо, подчеркивает посольство.
"Откровенно лживо смотрится тезис об "уклонении" российского руководства от поездки в Стамбул для участия в "организованных США переговорах". Напомним, что именно президент нашей страны (Владимир Путин) выступил с инициативой проведения российско-украинских переговоров 15 мая в Турции. Возобновлен "стамбульский формат", который, как известно, в 2022 году пустил под откос никто иной, как бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон. Настрой российской стороны на серьезный разговор, нацеленный на устранение первопричин конфликта и выход на установление долгосрочного прочного мира, подтвержден де-факто", - говорится в заявлении.
Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
Переговоры между РФ и Украиной ожидались в четверг. Российская делегация прибыла в Стамбул, однако в четверг контактов между представителями двух стран не было. Как сообщал помощник президента РФ Владимир Мединский, с утра пятницы российская делегация будет ждать украинскую сторону, которая должна прибыть на встречу. Он отметил, что Россия готова к работе.
В пятницу в первой половине дня состоялась встреча США, Украины и Турции. Первые за три года переговоры делегаций РФ и Украины под председательством министра иностранных дел Турции Хакана Фидана завершились в Стамбуле в пятницу спустя почти два часа в 15.20 мск.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.
О переговорах России и Украины в Стамбуле читайте в онлайн-репортаже >>
Российско-украинские переговоры во дворце Долмабахче в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
Социолог позитивно оценил договоренность по пленным между Киевом и Москвой
16 мая, 20:06
 
В миреРоссияУкраинаСтамбулВладимир ПутинДжон ХилиБорис ДжонсонПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала