Рейтинг@Mail.ru
Единый учебник по истории для 5-9 классов введут в школах с 1 сентября - РИА Новости, 17.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:13 16.05.2025 (обновлено: 18:29 17.05.2025)
https://ria.ru/20250516/uchebnik-2017480148.html
Единый учебник по истории для 5-9 классов введут в школах с 1 сентября
Единый учебник по истории для 5-9 классов введут в школах с 1 сентября - РИА Новости, 17.05.2025
Единый учебник по истории для 5-9 классов введут в школах с 1 сентября
Единый учебник по истории для 5-9 классов введут в российских школах с 1 сентября, заявил ректор МГИМО Анатолий Торкунов в ходе подкаста Центра знаний "Машук". РИА Новости, 17.05.2025
2025-05-16T19:13:00+03:00
2025-05-17T18:29:00+03:00
общество
юго-восточная азия
китай
африка
анатолий торкунов
мгимо
российское общество "знание"
социальный навигатор
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1e/1969497481_0:97:1280:817_1920x0_80_0_0_390fe9bf0258291a6462161f85291fe2.jpg
ПЯТИГОРСК, 12 мая – РИА Новости. Единый учебник по истории для 5-9 классов введут в российских школах с 1 сентября, заявил ректор МГИМО Анатолий Торкунов в ходе подкаста Центра знаний "Машук". "Обновленный единый учебник истории для 5-9 классов будет использоваться в российских школах с 1 сентября 2025 года. Он позволит ученикам лучше понимать исторический процесс, поскольку в издании представлено много материалов о роли личности в истории, рассказаны важнейшие исторические события", – заявил Анатолий Торкунов. Торкунов также отметил, что в современных непростых геополитических условиях МГИМО продолжает развивать с партнерами совместные зарубежные программы и исследования. При этом особый вектор направлен на сотрудничество со странами Мирового большинства, в том числе с Юго-Восточной Азией, Китаем, Африкой. Центр знаний "Машук" – всероссийский центр подготовки просветительских и управленческих кадров в области образования, молодежной политики и воспитательной работы, расположенный в Пятигорске, у подножия горы "Машук". Центр знаний был открыт в августе 2022 года и стал одним из первых трех круглогодичных молодежных образовательных центров. Является совместным образовательным проектом Российского общества "Знание" и Росмолодёжи.
https://ria.ru/20240830/uchebniki-1969501818.html
юго-восточная азия
китай
африка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1e/1969497481_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_d71c10c9474a1db364e9ab32a5d8d529.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, юго-восточная азия, китай, африка, анатолий торкунов, мгимо, российское общество "знание", социальный навигатор, сн_образование
Общество, Юго-Восточная Азия, Китай, Африка, Анатолий Торкунов, МГИМО, Российское общество "Знание", Социальный навигатор, СН_Образование
Единый учебник по истории для 5-9 классов введут в школах с 1 сентября

Ректор МГИМО Торкунов: единый учебник по истории введут в школах с 1 сентября

© Фото : РИА НовостиНовые единые учебники по истории
Новые единые учебники по истории - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© Фото : РИА Новости
Новые единые учебники по истории. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПЯТИГОРСК, 12 мая – РИА Новости. Единый учебник по истории для 5-9 классов введут в российских школах с 1 сентября, заявил ректор МГИМО Анатолий Торкунов в ходе подкаста Центра знаний "Машук".
«
"Обновленный единый учебник истории для 5-9 классов будет использоваться в российских школах с 1 сентября 2025 года. Он позволит ученикам лучше понимать исторический процесс, поскольку в издании представлено много материалов о роли личности в истории, рассказаны важнейшие исторические события", – заявил Анатолий Торкунов.
Торкунов также отметил, что в современных непростых геополитических условиях МГИМО продолжает развивать с партнерами совместные зарубежные программы и исследования. При этом особый вектор направлен на сотрудничество со странами Мирового большинства, в том числе с Юго-Восточной Азией, Китаем, Африкой.
Центр знаний "Машук" – всероссийский центр подготовки просветительских и управленческих кадров в области образования, молодежной политики и воспитательной работы, расположенный в Пятигорске, у подножия горы "Машук". Центр знаний был открыт в августе 2022 года и стал одним из первых трех круглогодичных молодежных образовательных центров. Является совместным образовательным проектом Российского общества "Знание" и Росмолодёжи.
Новые единые учебники по истории - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
Стало известно, когда школьники начнут учить историю по новым учебникам
30 августа 2024, 14:59
 
ОбществоЮго-Восточная АзияКитайАфрикаАнатолий ТоркуновМГИМОРоссийское общество "Знание"Социальный навигаторСН_Образование
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала