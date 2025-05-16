Единый учебник по истории для 5-9 классов введут в школах с 1 сентября
Ректор МГИМО Торкунов: единый учебник по истории введут в школах с 1 сентября
© Фото : РИА НовостиНовые единые учебники по истории
© Фото : РИА Новости
Новые единые учебники по истории. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЯТИГОРСК, 12 мая – РИА Новости. Единый учебник по истории для 5-9 классов введут в российских школах с 1 сентября, заявил ректор МГИМО Анатолий Торкунов в ходе подкаста Центра знаний "Машук".
«
"Обновленный единый учебник истории для 5-9 классов будет использоваться в российских школах с 1 сентября 2025 года. Он позволит ученикам лучше понимать исторический процесс, поскольку в издании представлено много материалов о роли личности в истории, рассказаны важнейшие исторические события", – заявил Анатолий Торкунов.
Торкунов также отметил, что в современных непростых геополитических условиях МГИМО продолжает развивать с партнерами совместные зарубежные программы и исследования. При этом особый вектор направлен на сотрудничество со странами Мирового большинства, в том числе с Юго-Восточной Азией, Китаем, Африкой.
Центр знаний "Машук" – всероссийский центр подготовки просветительских и управленческих кадров в области образования, молодежной политики и воспитательной работы, расположенный в Пятигорске, у подножия горы "Машук". Центр знаний был открыт в августе 2022 года и стал одним из первых трех круглогодичных молодежных образовательных центров. Является совместным образовательным проектом Российского общества "Знание" и Росмолодёжи.
Стало известно, когда школьники начнут учить историю по новым учебникам
30 августа 2024, 14:59