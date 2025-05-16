https://ria.ru/20250516/uchebnik-2017480148.html

Единый учебник по истории для 5-9 классов введут в школах с 1 сентября

Единый учебник по истории для 5-9 классов введут в школах с 1 сентября - РИА Новости, 17.05.2025

Единый учебник по истории для 5-9 классов введут в школах с 1 сентября

Единый учебник по истории для 5-9 классов введут в российских школах с 1 сентября, заявил ректор МГИМО Анатолий Торкунов в ходе подкаста Центра знаний "Машук". РИА Новости, 17.05.2025

2025-05-16T19:13:00+03:00

2025-05-16T19:13:00+03:00

2025-05-17T18:29:00+03:00

общество

юго-восточная азия

китай

африка

анатолий торкунов

мгимо

российское общество "знание"

социальный навигатор

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ПЯТИГОРСК, 12 мая – РИА Новости. Единый учебник по истории для 5-9 классов введут в российских школах с 1 сентября, заявил ректор МГИМО Анатолий Торкунов в ходе подкаста Центра знаний "Машук". "Обновленный единый учебник истории для 5-9 классов будет использоваться в российских школах с 1 сентября 2025 года. Он позволит ученикам лучше понимать исторический процесс, поскольку в издании представлено много материалов о роли личности в истории, рассказаны важнейшие исторические события", – заявил Анатолий Торкунов. Торкунов также отметил, что в современных непростых геополитических условиях МГИМО продолжает развивать с партнерами совместные зарубежные программы и исследования. При этом особый вектор направлен на сотрудничество со странами Мирового большинства, в том числе с Юго-Восточной Азией, Китаем, Африкой. Центр знаний "Машук" – всероссийский центр подготовки просветительских и управленческих кадров в области образования, молодежной политики и воспитательной работы, расположенный в Пятигорске, у подножия горы "Машук". Центр знаний был открыт в августе 2022 года и стал одним из первых трех круглогодичных молодежных образовательных центров. Является совместным образовательным проектом Российского общества "Знание" и Росмолодёжи.

https://ria.ru/20240830/uchebniki-1969501818.html

юго-восточная азия

китай

африка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, юго-восточная азия, китай, африка, анатолий торкунов, мгимо, российское общество "знание", социальный навигатор, сн_образование